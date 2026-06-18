Chủ tịch thành phố Đồng Nai chỉ đạo điều tra vụ nổ khiến 2 người tử vong 18/06/2026 19:53

Liên quan đến vụ cháy, nổ tại điểm thu mua phế liệu khiến hai người tử vong, Chủ tịch UBND thành phố Đồng Nai vừa có văn bản chỉ điều tra làm rõ nguyên nhân, đồng thời chia buồn, động viên và hỗ trợ gia đình nạn nhân.

Theo đó, UBND thành phố, nhận được nguồn tin báo tại điểm thu mua phế liệu thuộc Tổ 6 (khu phố Long Khánh 3, phường Tam Phước, thành phố Đồng Nai) do ông Phạm Văn Tuấn làm chủ, có sử dụng máy hàn cắt thì bất ngờ phát nổ và bốc cháy, gây thiệt hại về người và tài sản.

Do đó, Chủ tịch UBND thành phố chỉ đạo Công an thành phố chủ động chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra, có giải pháp khắc phục, tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân xảy ra vụ cháy, đánh giá thiệt hại, giải quyết vụ việc theo thẩm quyền.

Lực lượng công an thành phố Đồng Nai đang tiến hành khám nghiệm hiện trường để điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ nổ, cháy. Ảnh: VŨ HỘI

Chủ tịch UBND thành phố cũng giao UBND phường Tam Phước tổ chức thăm hỏi, chia buồn, động viên và hỗ trợ gia đình các nạn nhân bị nạn trong vụ cháy nêu trên vượt qua khó khăn trước mắt.

Như PLO đưa tin, vụ việc xảy ra vào khoảng 14 giờ 30 phút cùng ngày, người dân nghe tiếng nổ lớn tại điểm thu mua “ve chai” do ông PVT (56 tuổi) làm chủ. Công an phường cùng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an TP Đồng Nai đã lập tức có mặt tại hiện trường để dập lửa, cứu người và bảo vệ hiện trường. Đến khoảng 14 giờ 50 phút cùng ngày, đám cháy mới được dập tắt.

Theo báo cáo của UBND phường Tam Phước, vụ cháy, nổ khiến hai người thiệt mạng tại chỗ trong đó có chủ vựa thu mua ve chai là ông PVT và NVQ (50 tuổi) được cho là người đến chơi.