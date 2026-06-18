Du thuyền The Reverie Saigon của bà Trương Mỹ Lan vẫn 'ế khách' 18/06/2026 15:05

(PLO)- Dù đã giảm giá đến lần thứ 4 để đưa ra đấu giá, nhưng Du thuyền The Reverie Saigon và tàu hạng sang THALIA vẫn chưa có người mua.

Ngày 18-6, Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản TP.HCM đã tổ chức đấu giá trực tuyến đối với hai du thuyền và tàu hạng sang của bà Trương Mỹ Lan.

Theo kết quả đấu giá trực tuyến, Du thuyền The Reverie Saigon và tàu hạng sang THALIA có kết quả đấu giá không thành. Không có người mua trúng đấu giá.

Cụ thể, Tài sản 1: Du thuyền The Reverie Saigon, màu xanh trắng, số đăng ký SG.8389, số kiểm soát: VR18051515, số máy 1: 22276129, số máy 2: 22276240, năm sản xuất: 2018, nơi sản xuất tại Pháp.

Nơi có tài sản: tại Bến du thuyền Tam Sơn, Swan Bay - Đảo Đại Phước, xã Đại Phước, tỉnh Đồng Nai.

Giá khởi điểm là 38,7 tỉ đồng. Tiền đặt trước là 7,7 tỉ đồng (20% giá khởi điểm). Thời gian đấu giá trực tuyến diễn ra từ 9 giờ 30 phút đến 10 giờ.

Du thuyền của bà Trương Mỹ Lan. Ảnh: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản TP.HCM

Tài sản 2: Tàu THALIA, màu trắng, số đăng ký SG.8317, số kiểm soát: VR17050813, số máy 1: 25003F-810606, số máy 2: 25003Z-810169, năm sản xuất: 2017, nơi sản xuất: Ba Lan.

Nơi có tài sản: tại Vinhomes Central Park, 720A Điện Biên Phủ, phường Thạnh Mỹ Tây, TP.HCM.

Giá khởi điểm là 3,8 tỉ đồng. Tiền đặt trước là 763 triệu đồng (20% giá khởi điểm). Thời gian đấu giá trực tuyến diễn ra từ 10 giờ 30 phút đến 11 giờ.

Trong chiều cùng ngày (từ 14 giờ 30 phút đến 15 giờ), Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản TP.HCM đã tiếp tục tổ chức đấu giá trực tuyến đối với tàu ELECTRA của bà Trương Mỹ Lan. Tuy nhiên, cuộc đấu giá không thành.

Trước đó, cả 3 du thuyền và tàu này đã được đưa ra đấu giá không thành công, và đã giảm giá đến lần thứ 4.