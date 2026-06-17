Cựu chủ tịch Việt Á Phan Quốc Việt cùng đồng phạm hầu tòa ở Đắk Lắk 17/06/2026 15:19

(PLO)- TAND tỉnh Đắk Lắk đã đưa Phan Quốc Việt cùng 11 bị cáo khác liên quan đại án Việt Á tại Đắk Lắk ra xét xử sơ thẩm.

Ngày 17-6, TAND tỉnh Đắk Lắk mở phiên xét xử 12 bị cáo liên quan đến vụ án sai phạm nghiêm trọng trong hoạt động đấu thầu, mua sắm kit test xét nghiệm COVID-19 của Công ty CP công nghệ Việt Á (Công ty Việt Á) tại Đắk Lắk. Phiên tòa dự kiến kéo dài trong hai ngày từ hôm nay đến 18-6.

Bị cáo Phan Quốc Việt cùng đồng phạm tại tòa. Ảnh: L.N

Trong đó, bị cáo Phan Quốc Việt (46 tuổi), cựu Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Việt Á bị xét xử về tội tham ô tài sản.

Bị cáo Trịnh Quang Trí (54 tuổi), cựu Giám đốc Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) Đắk Lắk, bị xét xử về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

10 bị cáo khác là lãnh đạo một số công ty dược, cựu nhân viên CDC Đắk Lắk, nhân viên Công ty Việt Á , bị xét xử các tội: Tham ô tài sản, vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Trong số 12 bị cáo, có bị cáo Phan Quốc Việt và Trần Thị Nguyên Hằng đang chấp hành án của vụ án khác (cũng liên quan đại án Việt Á) nên được trích xuất đến tòa để xét xử.

Ngoài các bị cáo, tòa còn triệu tập đại diện của CDC Đắk Lắk, đại diện Công ty Việt Á, Công ty Dược phẩm Huế cùng nhiều người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.

Theo cáo trạng của VKSND tỉnh Đắk Lắk, giai đoạn 2020-2021, để phục vụ công tác xét nghiệm phòng, chống dịch COVID-19, ông Trí đã chỉ đạo cấp dưới trao đổi với nhân viên Công ty Việt Á nhằm tạm ứng sinh phẩm, vật tư y tế trước, sau đó hợp thức hóa hồ sơ để thanh toán.

Bị cáo cùng những người liên quan có mặt tại phiên xét xử. Ảnh: L.N

CDC Đắk Lắk đã lập, ký duyệt sáu gói thầu mua kit test xét nghiệm COVID-19 của nhiều công ty dược. Trong đó, CDC Đắk Lắk đã thanh toán bốn gói thầu với tổng giá trị hơn 13 tỉ đồng; hai gói thầu còn lại chưa ký hợp đồng, chưa thanh toán.

Cáo trạng xác định, giá trúng thầu mỗi bộ kit test trong vụ án từ gần 400.000 đồng đến hơn 500.000 đồng.

Tuy nhiên, kết quả điều tra xác định, thực tế mỗi bộ kit test chỉ có giá hơn 143.000 đồng. Hành vi vi phạm quy định về đấu thầu trong vụ án đã gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước hơn 6,8 tỉ đồng.

Vẫn theo cáo trạng, ở bốn gói thầu liên quan vụ án này, Phan Quốc Việt đã đồng ý và tạo điều kiện cho Trần Thị Nguyên Hằng (cựu nhân viên Khoa xét nghiệm CDC Đắk Lắk) cũng như Đinh Lê Lê Na (cựu nhân viên Công ty Việt Á), giao hàng khống, chiếm đoạt hơn 825 triệu đồng.