Vụ kit test Việt Á ở CDC Đắk Lắk: 7 bị cáo được miễn hình phạt 18/06/2026 16:18

(PLO)- Có 7/12 bị cáo trong đại án Việt Á xảy ra tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh (CDC) Đắk Lắk được HĐXX miễn hình phạt.

Ngày 18-6, TAND tỉnh Đắk Lắk đã tuyên án sơ thẩm đối với 12 bị cáo trong vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và tham ô tài sản, xảy ra tại Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Đắk Lắk.

Phan Quốc Việt phải thi hành tổng mức án 30 năm tù

Theo đó, HĐXX phạt bị cáo Phan Quốc Việt, cựu chủ tịch HĐQT kiêm tổng giám đốc Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á (Công ty Việt Á), 7 năm tù về tội tham ô tài sản.

Bị cáo Phan Quốc Việt tại phiên tòa. Ảnh: HT

Tổng hợp hình phạt với các bản án trước đó mà bị cáo Phan Quốc Việt phải thi hành chung là 30 năm tù.

Cùng tội danh trên, tòa phạt bị cáo Trần Thị Nguyên Hằng, cựu nhân viên khoa xét nghiệm Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đắk Lắk (CDC Đắk Lắk), bảy năm tù. Tổng hợp hình phạt mà bị cáo Hằng phải thi hành chung với các bản án trước đó là 10 năm 6 tháng tù.

Tòa phạt bị cáo Đinh Lê Lê Na (nhân viên kinh doanh Công ty Việt Á phụ trách khu vực Tây Nguyên) mức án 7 năm tù, cùng về tội tham ô tài sản. Tổng hợp hình phạt các bản án trước đó, bị cáo Đinh Lê Lê Na phải thi hành mức án 13 năm 6 tháng tù.

Bị cáo Đỗ Hữu Nghị (cựu Chủ tịch HĐQT Công ty CP Thiết bị y tế và Dược phẩm Thừa Thiên Huế), bị phạt 1 năm tù về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng; 1 năm 6 tháng tù về tội tham ô tài sản. Tổng hợp hình phạt đối với bị cáo Nghị là 2 năm 6 tháng tù.

Bị cáo Trần Huyền Phú An (cựu Giám đốc Công ty TNHH Khoa học An Việt) bị phạt 9 tháng tù về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng; 1 năm tù về tội tham ô tài sản. Tổng hợp hình phạt đối với bị cáo này là 1 năm 9 tháng tù.

HĐXX buộc 12 bị cáo trong vụ án liên đới bồi thường cho CDC Đắk Lắk số tiền hơn 1,53 tỉ đồng. Tuy nhiên, trước khi diễn ra phiên xét xử, các bị cáo đã nộp hơn 1,55 tỉ đồng để khắc phục hậu quả.

Nhiều bị cáo được miễn hình phạt

Có 7/12 bị cáo liên quan vụ án được HĐXX miễn hình phạt, gồm: Trần Thị Hồng; Phan Tôn Noel Thảo; Nguyễn Hoàng Dạ Thảo; Phan Thị Thanh Huyền; Trịnh Quang Trí; Đặng Minh Tuyết; Lê Thị Nguyệt Hà.

Các bị cáo và những người liên quan vụ án tại tòa. Ảnh: LN

Theo HĐXX, các bị cáo Trần Thị Hồng, Phan Tôn Noel Thảo, Lê Thị Nguyệt Hà, Phan Thị Thanh Huyền và Nguyễn Hoàng Dạ Thảo đã có hành vi tạo điều kiện cho Đinh Lê Lê Na và Trần Thị Nguyên Hằng chiếm đoạt tài sản.

Tuy nhiên, tại thời điểm phạm tội, các bị cáo chỉ là người lao động làm công ăn lương, thực hiện công việc theo quy trình do Phan Quốc Việt đặt ra, không có quyền quyết định, không bàn bạc việc lập chứng từ khống, không hưởng lợi từ số tiền bị chiếm đoạt.

Sau khi phạm tội, các bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, tích cực hợp tác với cơ quan điều tra, tự nguyện nộp tiền khắc phục hậu quả và có nhiều hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn, người thân có công với cách mạng…

Từ những nhận định trên, HĐXX đã áp dụng nhiều tình tiết giảm nhẹ theo khoản 3 Điều 5 Nghị quyết 03/2020/NQ-HĐTP; khoản 2 Điều 54 và Điều 59 Bộ luật Hình sự để miễn hình phạt.

Đối với Trịnh Quang Trí (cựu giám đốc CDC Đắk Lắk) và Đặng Minh Tuyết (cựu phó trưởng khoa xét nghiệm CDC Đắk Lắk), cơ quan tố tụng xác định các bị cáo đã thiếu trách nhiệm trong quản lý, sử dụng sinh phẩm, vật tư xét nghiệm COVID-19, tạo điều kiện để cấp dưới chiếm đoạt tài sản, gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước.

Tuy nhiên, HĐXX nhận định hành vi của hai bị cáo trên xảy ra trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp; các bị cáo là lực lượng tuyến đầu chống dịch, không có động cơ vụ lợi, hậu quả đã được khắc phục hoàn toàn, bản thân có nhiều thành tích công tác và được cơ quan đề nghị xem xét khoan hồng. Vì vậy, HĐXX có căn cứ miễn hình phạt cho các bị cáo này.

Trước đó, ở giai đoạn một của vụ án, ngày 5-8-2024, TAND tỉnh Đắk Lắk tuyên phạt bị cáo Trịnh Quang Trí 3 năm tù về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.

Cùng tội danh, tòa phạt bị cáo Đặng Minh Tuyết 2 năm tù nhưng cho hưởng án treo.