Đề xuất mới của Bộ Nội vụ về phân bổ biên chế công chức cấp tỉnh, xã 18/06/2026 08:56

(PLO)- UBND cấp tỉnh lên phương án phân bổ biên chế công chức hằng năm đối với các cơ quan sử dụng biên chế công chức của cấp tỉnh và cấp xã căn cứ trên biên chế được cấp có thẩm quyền giao.

Bộ Tư pháp đang thẩm định dự thảo Nghị định về quản lý, sử dụng biên chế công chức do Bộ Nội vụ trình.

Theo đề xuất, Nghị định này khi được thông qua sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 1-7-2026 và thay thế các nội dung quy định về biên chế công chức tại Nghị định 62/2020 về vị trí việc làm và biên chế công chức.

Các căn cứ xác định biên chế công chức

Dự thảo đã nêu rõ căn cứ xác định biên chế công chức. Biên chế công chức được xây dựng dựa trên vị trí việc làm và khối lượng công việc của từng vị trí việc làm công chức theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của tổ chức hành chính.

Việc cải tiến quy trình, thay đổi phương thức hoạt động, quy chế làm việc; mức độ hiện đại hóa về trang thiết bị, phương tiện làm việc, ứng dụng công nghệ thông tin, cải cách, đơn giản hóa thủ tục hành chính, chuyển đổi số; phân cấp, phân quyền.

Căn cứ vào biên chế được giao, UBND cấp tỉnh lên phương án phân bổ biên chế công chức hằng năm đối với các cơ quan sử dụng biên chế công chức của cấp tỉnh và xã. Ảnh: LÊ THOA

Biên chế còn được xây dựng dựa trên thực tế quản lý, sử dụng biên chế công chức được giao, việc ký hợp đồng một số nhiệm vụ của công chức theo quy định tại Điều 21 Luật Cán bộ, công chức.

Đối với tổ chức hành chính ở cấp tỉnh, cấp xã, việc xác định biên chế còn được căn cứ vào số lượng, phân loại đơn vị hành chính cấp xã, dân số, diện tích, mức độ phát triển kinh tế -xã hội và các yếu tố đặc thù.

Thẩm quyền giao biên chế

Dự thảo nghị định cũng nêu về thẩm quyền quyết định giao biên chế công chức của bộ, địa phương.

Theo dự thảo, căn cứ số biên chế công chức năm năm, hằng năm được cấp có thẩm quyền giao, Bộ trưởng Bộ Nội vụ quyết định giao biên chế công chức năm năm, hằng năm đối với từng bộ trước 1-10 năm trước liền kề năm kế hoạch hoặc kỳ kế hoạch.

Căn cứ biên chế công chức năm năm, hằng năm được Bộ trưởng Bộ Nội vụ giao, người đứng đầu bộ quyết định giao biên chế công chức hằng năm đối với từng cơ quan sử dụng biên chế công chức thuộc phạm vi quản lý trước 31-10 năm trước liền kề năm kế hoạch.

Với địa phương, UBND cấp tỉnh lên phương án phân bổ biên chế công chức hằng năm đối với các cơ quan sử dụng biên chế công chức của cấp tỉnh và cấp xã. UBND cấp tỉnh trình HĐND cấp tỉnh quyết định giao biên chế công chức hằng năm trong các Ban của HĐND tỉnh, tổ chức hành chính thuộc UBND tỉnh, các Ban của HĐND cấp xã và tổ chức hành chính thuộc UBND cấp xã trong số biên chế công chức hằng năm được cơ quan có thẩm quyền giao trước 1-10 năm trước liền kề năm kế hoạch.

Trên cơ sở biên chế công chức năm năm, hằng năm của cơ quan đại diện được cấp có thẩm quyền giao, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao ban hành quyết định giao biên chế công chức hằng năm của cơ quan đại diện đối với từng bộ trước ngày 1-10 năm trước liền kề năm kế hoạch.

Trên cơ sở đó, người đứng đầu bộ quyết định giao biên chế công chức hằng năm đối với cơ quan đại diện thuộc phạm vi quản lý trước ngày 31-10 năm trước liền kề năm kế hoạch.

Hằng năm, người đứng đầu bộ quyết định giao, điều chỉnh biên chế công chức đối với từng cơ quan đại diện thuộc phạm vi quản lý.

Bộ Nội vụ cũng đề xuất một số đối tượng khác được các quy định tại dự thảo nghị định. Cụ thể, những người đã được tuyển vào biên chế trước 01-4-1993, đang làm các công việc tại vị trí việc làm hỗ trợ, phục vụ trong các cơ quan, tổ chức hành chính của bộ, cấp tỉnh, cấp xã, trừ trường hợp có quy định khác.

Ban Tổ chức Trung ương, Ủy ban Công tác đại biểu Quốc hội, Văn phòng Chủ tịch nước, TAND Tối cao, VKSND Tối cao, Kiểm toán nhà nước, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, các hội được Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ căn cứ các quy định liên quan để áp dụng cho phù hợp.