Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu chiến binh Việt Nam 17/06/2026 11:34

Sáng 17-6, tại Hà Nội, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu chiến binh Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2026-2031 đã khai mạc với sự tham dự của 456 đại biểu chính thức, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của hơn 3 triệu hội viên cựu chiến binh cả nước.

Đại hội có chủ đề “Phát huy bản chất Bộ đội Cụ Hồ, truyền thống Trung thành-Đoàn kết-Gương mẫu-Đổi mới, xây dựng Hội Cựu chiến binh Việt Nam trong sạch, vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.”

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm với các đại biểu dự Đại hội. Ảnh: TTXVN

Cùng dự có nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước Lương Cường; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú; Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài; Đại tướng Phan Văn Giang, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.

Cùng tham dự còn có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, nguyên Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng; lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; đại diện các bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương; lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng; các bậc lão thành cách mạng, Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động.

Đoàn đại biểu Hiệp hội Cựu chiến binh Lào, Đoàn đại biểu Hội Cựu chiến binh và hưu trí Campuchia đã sang dự, chúc mừng Đại hội.

Trình bày diễn văn khai mạc, Thượng tướng Bế Xuân Trường, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam khóa VII nhấn mạnh nhiệm kỳ vừa qua dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sáng suốt của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, sự quan tâm, phối hợp, tạo điều kiện của các ban, bộ, ngành Trung ương, địa phương, đặc biệt là với tinh thần tích cực, chủ động, khắc phục khó khăn, đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, Hội Cựu chiến binh Việt Nam đã hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chính trị mà Đại hội nhiệm kỳ lần thứ VII đã đề ra.

Các cấp hội giữ gìn, phát huy tốt bản chất truyền thống "Bộ đội Cụ Hồ", truyền thống Hội Cựu chiến binh Việt Nam "Trung thành-Đoàn kết-Gương mẫu-Đổi mới"; đấu tranh phản bác những tư tưởng, quan điểm sai trái, phản động của các thế lực thù địch.

Thượng tướng Bế Xuân Trường, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031 phát biểu. Ảnh: TTXVN

Thường xuyên tham gia giám sát, phản biện xã hội, thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước "Cựu chiến binh gương mẫu" gắn với thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, các phong trào thi đua do Trung ương, địa phương phát động, các chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, xóa nghèo bền vững, xóa nhà tạm, nhà dột nát; làm tốt công tác nghĩa tình đồng đội, từ thiện nhân đạo.

Hội phối hợp chặt chẽ với các tổ chức, đoàn thể chính trị-xã hội, các cơ quan, đơn vị trong và ngoài quân đội làm tốt công tác giáo dục lịch sử, truyền thống, bồi dưỡng mục tiêu, lý tưởng, đạo đức cách mạng, ý chí tự lực tự cường vươn lên làm chủ cho các thế hệ trẻ Việt Nam; quan tâm chăm lo phát triển Hội cả về số lượng, chất lượng; xây dựng các cấp hội trong sạch, vững mạnh toàn diện; xây dựng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh, có phẩm chất, năng lực toàn diện, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ được giao.

Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu chiến binh Việt Nam lần thứ VIII có ý nghĩa đặc biệt sâu sắc; tổng kết, đánh giá trung thực, toàn diện kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ VII; chỉ ra những hạn chế, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm thực tiễn; xác định phương hướng, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cho nhiệm kỳ tới; xem xét sửa đổi, bổ sung Điều lệ Hội; bầu Ban Chấp hành mới có phẩm chất, có năng lực để lãnh đạo Hội hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Toàn cảnh Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu chiến binh Việt Nam lần thứ VIII. Ảnh: TTXVN

Thượng tướng Bế Xuân Trường khẳng định thành công của Đại hội không chỉ là đề ra đường lối, phương hướng, nhiệm vụ, chỉ tiêu lãnh đạo, mà còn là nguồn động viên, cổ vũ to lớn, là động lực, là niềm tin để Hội Cựu chiến binh Việt Nam tiếp tục khẳng định vai trò, vị trí nòng cốt chính trị, bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân, chế độ xã hội chủ nghĩa.

Nhiệm kỳ 2026-2031, các cấp Hội Cựu chiến binh tiếp tục phát huy bản chất tốt đẹp của Bộ đội Cụ Hồ cùng với truyền thống “Trung thành, đoàn kết, gương mẫu, đổi mới”; xây dựng tổ chức Hội trong sạch, vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng đề ra.

Đại hội xác định tập trung vào 2 khâu đột phá là: xây dựng tổ chức Hội các cấp tinh-gọn-mạnh, đội ngũ cán bộ hội các cấp gương mẫu tiêu biểu; tích cực, chủ động, thực hiện hiệu quả công tác chuyển đổi số.