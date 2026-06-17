Dự thảo Luật Đô thị đặc biệt cho TP.HCM đã đủ cơ sở trình cấp có thẩm quyền 17/06/2026 05:58

(PLO)- Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tú nhận định bản dự thảo mới nhất của Luật Đô thị đặc biệt đã hoàn thiện và đạt chất lượng tốt hơn rất nhiều, đủ sự tự tin để chốt lại trước khi trình cơ quan có thẩm quyền.

Ngày 16-6, Đoàn công tác Bộ Tư pháp do Thứ trưởng Nguyễn Thanh Tú làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với TP.HCM về dự thảo Luật Đô thị đặc biệt.

Tiếp và làm việc với Đoàn công tác có Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Mạnh Cường cùng lãnh đạo các sở, ngành liên quan.

Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Mạnh Cường phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Cổng TTĐT TP.HCM

Phát biểu mở đầu buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Mạnh Cường cảm ơn Đoàn công tác của Bộ Tư pháp đã hỗ trợ TP.HCM xây dựng dự thảo Luật Đô thị đặc biệt. Trong giai đoạn khởi đầu của quá trình xây dựng dự thảo Luật đã diễn ra rất khó khăn. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, nhờ sự hỗ trợ của Đoàn công tác, dự thảo Luật đô thị đặc biệt đã được hoàn thiện gần như đến giai đoạn cuối cùng.

Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Mạnh Cường cho biết dựa trên thực tiễn nghiên cứu, TP rà soát một số vấn đề cần cân nhắc, điều chỉnh để thêm vào dự thảo. TP.HCM cũng mong muốn Thứ trưởng Nguyễn Thanh Tú và Đoàn công tác tiếp tục hỗ trợ hoàn thiện các quy định ở bước cuối cùng, chuẩn bị cho việc báo cáo và trình Chính phủ.

“Trong quá trình hoàn thiện, các tài liệu hồ sơ sẽ tiếp tục được bổ sung, rà soát và điều chỉnh để đáp ứng các yêu cầu đề ra. Lãnh đạo các sở, ngành của TP cam kết sẽ tiếp tục phối hợp, tập trung thực hiện công việc theo đúng tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng” - Phó Chủ tịch UBND TP nhấn mạnh.

Báo cáo tại đây Giám đốc Sở Tư pháp TP Nguyễn Thị Hồng Hạnh cho biết Bộ Tư pháp đã và đang hợp tác rất tích cực, chặt chẽ với các cơ quan của TP.HCM trong xây dựng dự thảo, các chính sách cơ bản đều đã được bàn bạc và thống nhất. Sở Tư pháp đã phối hợp với các sở, ngành liên quan tập trung rà soát việc thể chế hóa Nghị quyết 09 của Bộ Chính trị và lồng ghép các nội dung này vào dự thảo để hoàn thiện bản sửa đổi dự thảo Luật Đô thị đặc biệt.

Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tú. Ảnh: Cổng TTĐT TP.HCM

Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tú cho rằng mục đích buổi làm việc nhằm góp ý, đánh giá và chỉ ra các điểm cần lưu ý để hoàn thiện dự thảo Luật trước khi hoàn thiện chính thức.

Thứ trưởng Bộ Tư pháp nhận định so với trước đây, bản dự thảo mới nhất (ngày 14-6) đã hoàn thiện và đạt chất lượng tốt hơn rất nhiều, đủ sự tự tin để chốt lại trước khi trình cơ quan có thẩm quyền. Tuy nhiên, việc tiếp thu ý kiến bổ sung sẽ diễn ra bình thường và liên tục khi làm việc với các cơ quan chức năng, do đó, Bộ Tư pháp và TP.HCM có thể phối hợp hoàn thiện dần.

Thứ trưởng Nguyễn Thanh Tú đề nghị TP cần rà soát lại đối với Nghị quyết 09 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển TP.HCM trong kỷ nguyên mới để đảm bảo không bỏ sót các giá trị cốt lõi. Hai bên sẽ tiếp tục đồng hành, phối hợp chặt chẽ để hoàn thiện bản dự thảo ở mức độ cao nhất, nhằm đạt được mục tiêu chung một cách thuận lợi.

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã thảo luận rà soát việc thể chế hóa Nghị quyết 09, tiến độ xây dựng các văn bản hướng dẫn quy định chi tiết cho Luật Đô thị đặc biệt... để TP có thể hoàn thiện toàn bộ nội dung dự thảo và trình các lãnh đạo của Bộ Tư pháp.