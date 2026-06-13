Thủ tướng Lê Minh Hưng: Xây dựng Luật Đô thị đặc biệt thực sự đột phá cho TP.HCM 13/06/2026 19:12

(PLO)- Thủ tướng Lê Minh Hưng nêu rõ đây là lần đầu tiên Trung ương cho phép TP.HCM thiết kế chính sách. Do đó, các nhóm chính sách đề xuất phải đồng bộ, thực sự mạnh, đột phá, cụ thể, khả thi trên thực tế, nhất là về tài chính, đất đai, hạ tầng...

Ngày 13-6, tại TP.HCM, Thủ tướng Lê Minh Hưng làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM về thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số; giải ngân vốn đầu tư công; vận hành chính quyền địa phương hai cấp; thực hiện Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị; phát triển nhà ở cho thuê; xây dựng dự án Luật Đô thị đặc biệt và xử lý những khó khăn, vướng mắc, các đề xuất, kiến nghị.

Thủ tướng Lê Minh Hưng, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc và Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang tại buổi làm việc. Ảnh: VGP

Đây là thời điểm rất thuận lợi của TP.HCM

Kết luận cuộc làm việc, thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng ghi nhận, biểu dương những nỗ lực, kết quả quan trọng mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP.HCM đạt được trong thời gian qua.

Thủ tướng đánh giá TP.HCM đã đổi mới rất mạnh về phương pháp làm việc, lãnh đạo, chỉ đạo theo hướng quyết liệt, trọng tâm, trọng điểm, đối diện trực diện các vấn đề đặt ra. Nếu tiếp tục tinh thần này thì chắc chắn kinh tế TP sẽ tiếp tục tăng trưởng tốt hơn thời gian tới và TP sẽ đạt các mục tiêu đề ra.

Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu kết luận. Ảnh: HÀ THƯ

Dù vậy, Thủ tướng thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, khó khăn, thách thức của TP.HCM. Tư duy đổi mới của lãnh đạo TP chưa lan tỏa đồng đều xuống tất cả các cấp, các ngành. GRDP Quý I tăng khá (8,27%) nhưng chưa đạt kịch bản đề ra (10,5-11%), chưa xứng với tiềm năng, lợi thế, vị trí, vai trò và dư địa phát triển, tạo áp lực cho các quý còn lại để đạt mục tiêu tăng trưởng 10% trở lên.

Giải ngân đầu tư công còn chậm trong khi được giao vốn lớn. Nhiều vấn đề ùn tắc giao thông, ngập úng, ô nhiễm môi trường là những nút thắt lâu năm nhưng chưa được giải quyết căn cơ … Nguồn nhân lực chất lượng cao vẫn là vấn đề thách thức.

Trong thời gian tới, Thủ tướng yêu cầu quán triệt sâu sắc, triển khai đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, các nghị quyết, kết luận của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Chính phủ. Đặc biệt là Nghị quyết 09-NQ/TW về xây dựng và phát triển TP.HCM trong kỷ nguyên mới và Nghị quyết 260/2025 của Quốc hội…

“Đây là thời điểm rất thuận lợi của TP và TP.HCM cần góp phần định hình và hoàn thiện mô hình phát triển mới của cả nước” - Thủ tướng nhấn mạnh.

Theo Thủ tướng, việc thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số của cả nước phụ thuộc rất lớn vào các cực tăng trưởng lớn, trong đó có TP.HCM. Ông yêu cầu TP.HCM rà soát kỹ lưỡng và nếu cần thiết thì điều chỉnh kịch bản tăng trưởng, giao chỉ tiêu, nhiệm vụ cụ thể cho các sở, ngành, xã, phường. Cùng đó, phân công các cán bộ trong Ban Thường vụ, lãnh đạo TP theo dõi từng địa bàn, lĩnh vực, xử lý ngay các vướng mắc phát sinh. Đẩy mạnh giải ngân đầu tư công với yêu cầu giao trách nhiệm cụ thể, rõ ràng, gắn với trách nhiệm người đứng đầu và các ban quản lý dự án.

Luật Đô thị đặc biệt phải thực sự mạnh, đột phá

Thủ tướng nêu rõ nếu TP.HCM đề xuất, Chính phủ sẵn sàng ưu tiên về nguồn lực, cơ chế để phát huy vai trò động lực, dẫn dắt. Tuy nhiên, TP phải bảo đảm bố trí nguồn lực trọng tâm, trọng điểm và TP.HCM phải cam kết thực hiện đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng các dự án, nâng cao hiệu quả đầu tư, giảm hệ số ICOR.

Toàn cảnh buổi làm việc. Ảnh: HÀ THƯ

Thủ tướng cũng nhấn mạnh khai thác hiệu quả các chính sách đặc thù, đặc biệt là khẩn trương phối hợp với Bộ Tư pháp, các bộ, ngành xây dựng Luật Đô thị đặc biệt, trình Quốc hội tại Kỳ họp sắp tới.

Nêu rõ đây là lần đầu tiên Trung ương cho phép TP thiết kế chính sách, Thủ tướng đề nghị phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành đề xuất các nhóm chính sách phải đồng bộ, thực sự mạnh, đột phá, cụ thể, khả thi trên thực tế, nhất là về tài chính, đất đai, hạ tầng, tạo nền tảng pháp lý vững chắc cho TP yên tâm triển khai các nhiệm vụ.

Thủ tướng cũng chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm (Vành đai 3, nút An Phú, nút Mỹ Thủy, Quốc lộ 50...), sớm khởi công, đẩy nhanh tiến độ các công trình lớn (Metro số 2 Bến Thành - Thủ Thiêm, cầu vượt biển Cần Giờ, cảng Cái Mép Hạ, đường sắt Thủ Thiêm - Long Thành, cầu Thủ Thiêm 4…).

Các đại biểu tham dự buổi làm việc. Ảnh: HÀ THƯ

Thủ tướng cho biết các cơ chế đã hầu như không còn vướng, do đó Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM phải đẩy mạnh chỉ đạo rà soát, xử lý các dự án tồn đọng còn lại với kết quả cụ thể, thực chất trên thực tế. Việc này nhằm bảo đảm các nhà đầu tư tiếp tục triển khai chứ không chỉ dừng lại ở phương án.

Đặc biệt, Thủ tướng cho biết đã cùng Bí thư Thành ủy thống nhất phải có phương án xử lý dứt điểm các vướng mắc và trong năm nay dứt khoát phải xong dự án chống ngập 10.000 tỉ đồng tại TP.HCM.

Cùng với đó, xây dựng và vận hành hiệu quả Trung tâm tài chính quốc tế tại TP.HCM…

Thủ tướng chỉ đạo khẩn trương hoàn thành Quy hoạch tổng thể TP.HCM gắn với quy hoạch đô thị, nông thôn, quy hoạch cấp cơ sở, quy hoạch phân khu, đây là cơ sở quan trọng để triển khai các dự án.

Thủ tướng chỉ đạo TP tập trung phát triển nhà ở cho thuê, xác định đây là ưu tiên chiến lược; TP phải mạnh dạn kiến nghị các cơ chế, chính sách, cách làm cụ thể từ thực tiễn mà quy định hiện hành chưa có. Trước hết, cần sử dụng nguồn vốn Nhà nước và về lâu dài phải có giải pháp, chính sách mạnh huy động nguồn lực tư nhân.

Thủ tướng yêu cầu bảo đảm vận hành bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp thông suốt, hiệu quả; đề xuất, kiến nghị với Trung ương để hoàn thiện chính sách, nhất là về phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền; tổng rà soát, bố trí đội ngũ cán bộ, nhất là cấp cơ sở.

Ông yêu cầu phân công lại, thay thế ngay cán bộ nếu các quý liên tiếp không hoàn thành nhiệm vụ, không đáp ứng yêu cầu công việc, dù chưa đến mức phải xử lý kỷ luật. “Thời gian không có nhiều, chúng ta không thể chờ đến hết năm, giữa nhiệm kỳ hay cuối nhiệm kỳ” - Thủ tướng nhấn mạnh.

Liên quan đến nhà đất công, Thủ tướng Lê Minh Hưng giao UBND TP chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành rà soát, kiến nghị hướng xử lý, giải pháp sử dụng hiệu quả tối đa nhà đất công, báo cáo Chính phủ, Thủ tướng trong tháng 6.