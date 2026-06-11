Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm làm Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương hoàn thiện thể chế, thực thi pháp luật 11/06/2026 11:02

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, làm Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về hoàn thiện thể chế và thực thi pháp luật.

Bộ Chính trị vừa ban hành Quyết định 192 về việc thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương về hoàn thiện thể chế và thực thi pháp luật.

Theo quyết định, Bộ Chính trị quyết định kiện toàn Ban Chỉ đạo Trung ương về hoàn thiện thể chế, pháp luật và Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương thành Ban Chỉ đạo Trung ương về hoàn thiện thể chế và thực thi pháp luật (Ban Chỉ đạo).

Ban Chỉ đạo Trung ương về hoàn thiện thể chế và thực thi pháp luật gồm 28 thành viên. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, làm Trưởng Ban Chỉ đạo.

Ban Chỉ đạo có ba phó Trưởng ban gồm Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú (Phó Trưởng Ban Thường trực), Thủ tướng Lê Minh Hưng và Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm làm Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương hoàn thiện thể chế, thực thi pháp luật. Ảnh: NHÂN DÂN

Các ủy viên gồm Trưởng Ban Nội chính Trung ương Lê Minh Trí, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Sỹ Thanh, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết, Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài.

Ủy viên Ban Chỉ đạo còn có Phó Thủ tướng - Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung, Chánh án TAND Tối cao Nguyễn Văn Quảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định;

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu, Viện trưởng VKSND Tối cao Nguyễn Huy Tiến, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Nguyễn Hải Ninh, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Lê Khánh Hải, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng;

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội Phan Chí Hiếu, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Đỗ Thanh Bình, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Vũ Hải Quân, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội Nguyễn Thanh Hải, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội Phan Văn Mãi, Bộ trưởng - Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Đặng Xuân Phong, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tú.

Quyết định đã nêu rõ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, chế độ làm việc, quan hệ công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương về hoàn thiện thể chế và thực thi pháp luật thực hiện theo quy định của Bộ Chính trị

Đảng ủy Bộ Tư pháp thực hiện nhiệm vụ Cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo Trung ương về hoàn thiện thể chế và thực thi pháp luật theo quy định của Bộ Chính trị và Quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo Trung ương về hoàn thiện thể chế và thực thi pháp luật.