Bộ Chính trị: Tiếp tục hoàn thiện chính sách đãi ngộ, chế độ tiền lương cho cán bộ, công chức 21/05/2026 10:24

(PLO)- Đảng ủy Chính phủ được giao chủ trì, phối hợp với Ban Chính sách Chiến lược Trung ương và các cơ quan liên quan tiếp tục hoàn thiện chính sách đãi ngộ, chế độ tiền lương, thu nhập đảm bảo đời sống để cán bộ, công chức, viên chức yên tâm công tác.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú thay mặt Bộ Chính trị ký Kế hoạch 03 thực hiện nghị quyết Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong giai đoạn mới.

Ưu tiên thu hồi tối đa tài sản

Đáng chú ý, Kế hoạch của Bộ Chính trị yêu cầu các tỉnh uỷ, thành uỷ, đảng uỷ trực thuộc Trung ương và các cấp uỷ, tổ chức đảng, các cơ quan nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam từ Trung ương đến cơ sở tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm.

Trong đó, cần nâng cao vai trò, trách nhiệm, tính tiên phong, gương mẫu, thực hành văn hoá liêm chính của cấp uỷ, tổ chức đảng, người đứng đầu và cán bộ, đảng viên trong phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Xử lý nghiêm người đứng đầu thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, thiếu kiểm tra, giám sát để xảy ra tham nhũng, lãng phí, tiêu cực hoặc bao che, cản trở việc phát hiện, xử lý tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, kế hoạch nêu rõ.

Cùng với đó, Bộ Chính trị yêu cầu có cơ chế khuyến khích, bảo vệ tổ chức, cá nhân, người đứng đầu chủ động phát hiện, xử lý kịp thời tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong nội bộ.

Bộ Chính trị cũng lưu ý nhiệm vụ nâng cao hiệu quả giáo dục liêm chính, xây dựng quốc gia liêm chính, xã hội liêm chính.

Kiểm soát quyền lực chặt chẽ, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, tăng cường quản lý, giám sát cán bộ, gắn với kiểm soát chặt chẽ, thực chất tài sản, thu nhập của cán bộ, đảng viên, Bộ Chính trị yêu cầu.

Ngoài ra, cần đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số, bảo đảm tính công khai, minh bạch, trách nhiệm giải trình.

Chủ động nhận diện, dự báo, cảnh báo, xử lý vi phạm từ sớm, từ xa, không để vi phạm nhỏ tích tụ thành sai phạm lớn.

Kiểm soát hiệu quả các điều kiện phát sinh tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, tập trung vào các lĩnh vực mới, trọng yếu, then chốt tiềm ẩn nguy cơ cao xảy ra tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Đặc biệt, Bộ Chính trị yêu cầu xử lý nghiêm minh, kịp thời, nhân văn, thuyết phục, không có vùng cấm, không có ngoại lệ, đồng thời bảo đảm khách quan, toàn diện, xem xét kỹ bối cảnh lịch sử cụ thể và lấy hiệu quả về chính trị, kinh tế, xã hội, lợi ích quốc gia - dân tộc để xử lý phù hợp. Ưu tiên thu hồi tối đa tài sản, khuyến khích chủ động khắc phục hậu quả...

Nghiên cứu xây dựng dự án Luật Đăng ký tài sản

Tại kế hoạch vừa được ký ban hành, Bộ Chính trị giao các nhiệm vụ cụ thể cho các cơ quan liên quan.

Trong đó, Đảng ủy Quốc hội được giao nhiều nhiệm vụ chỉ đạo, phối hợp xây dựng, ban hành nghị quyết đặc thù để thể chế hóa kịp thời các chủ trương, quan điểm mới về xử lý vi phạm pháp luật về đất đai, vi phạm liên quan kinh tế nhà nước, kinh tế tư nhân, trong ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số...

Đồng thời, tập trung chỉ đạo sửa đổi Luật Đất đai (hoàn thành trong năm 2026), Bộ luật Hình sự, Bộ luật TTHS và pháp luật có liên quan (hoàn thành năm 2027), Luật Phòng, chống tham nhũng (hoàn thành năm 2028) và pháp luật có liên quan...

Nghiên cứu xây dựng dự án Luật Đăng ký tài sản, hoàn thành trước năm 2028.

Đảng ủy Chính phủ được giao 18 nhiệm vụ quan trọng, trong số này có việc chỉ đạo tiếp tục rà soát, có phương án xử lý với từng công trình, dự án chậm tiến độ, tồn đọng kéo dài, nguy cơ thất thoát, lãng phí (hoàn thành trong quý II-2026).

Hoàn thành việc xử lý, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc (hoàn thành trong năm 2026) và hoàn thành việc xử lý, khai thác, sử dụng với các cơ sở nhà đất dôi dư sau sắp xếp trong quý II-2026.

Đảng ủy Chính phủ cũng được giao chỉ đạo hoàn thiện Bộ Chỉ số đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực để áp dụng trong cả nước (hoàn thành trong quý II-2026)...

Cạnh đó, chủ trì, phối hợp với Ban Chính sách Chiến lược Trung ương, các cơ quan liên quan tiếp tục hoàn thiện chính sách đãi ngộ, chế độ tiền lương, thu nhập đảm bảo đời sống để cán bộ, công chức, viên chức yên tâm công tác, liêm chính, công tâm, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới...