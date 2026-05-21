Chủ tịch xã, phường ở TP.HCM được quyết nhiều khoản chi từ 500 triệu đồng trở lên 21/05/2026 09:42

(PLO)- Theo quy định mới của UBND TP.HCM, Chủ tịch UBND các xã, phường và thủ trưởng các đơn vị dự toán cấp I được quyền quyết định phê duyệt kinh phí mua sắm, sửa chữa, cải tạo tài sản công có giá trị từ 500 triệu đồng trở lên.

UBND TP.HCM vừa ban hành quyết định quy định thẩm quyền phê duyệt chủ trương và dự kiến kinh phí, chi phí từ nguồn chi thường xuyên ngân sách nhà nước để mua sắm, sửa chữa, cải tạo, nâng cấp tài sản, trang thiết bị; sửa chữa, cải tạo, mở rộng, xây dựng mới hạng mục công trình trong các dự án đã đầu tư, hoạt động quy hoạch và thuê hàng hóa, dịch vụ.

Chủ tịch xã, phường ở TP.HCM được quyết nhiều khoản chi từ 500 triệu đồng. Ảnh: THUẬN VĂN

Quyết định áp dụng với cơ quan nhà nước, Ủy ban MTTQ Việt Nam (bao gồm các tổ chức chính trị - xã hội), tổ chức chính trị, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc quản lý của TP.HCM và các tổ chức, cá nhân liên quan.

Theo quy định mới, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị là đơn vị dự toán cấp I thuộc cấp TP, Chủ tịch UBND các xã, phường, đặc khu quyết định phê duyệt chủ trương và dự kiến kinh phí, chi phí thực hiện thực hiện mua sắm, sửa chữa, cải tạo, nâng cấp tài sản, trang thiết bị; sửa chữa, cải tạo, nâng cấp, mở rộng, xây dựng mới hạng mục công trình trong các dự án đã đầu tư xây dựng; thuê hàng hóa, dịch vụ có giá trị từ 500 triệu đồng trở lên của cơ quan, đơn vị mình và các đơn vị dự toán ngân sách trực thuộc.

Thủ trưởng các đơn vị dự toán ngân sách trực thuộc đơn vị dự toán cấp I thuộc cấp TP, thủ trưởng các đơn vị dự toán ngân sách trực thuộc UBND các xã, phường, đặc khu quyết định phê duyệt chủ trương và dự kiến kinh phí, chi phí thực hiện các nhiệm vụ nêu trên có giá trị dưới 500 triệu đồng của đơn vị mình.

Đối với việc thực hiện hoạt động quy hoạch, UBND TP quyết định phê duyệt dự kiến chi phí thực hiện hoạt động quy hoạch đối với quy hoạch thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND TP, trừ các quy hoạch đã phân cấp, ủy quyền cho đơn vị cấp dưới.

UBND các xã, phường, đặc khu quyết định phê duyệt dự kiến chi phí thực hiện hoạt động quy hoạch đối với quy hoạch thuộc thẩm quyền phê duyệt (hoặc được phân cấp, ủy quyền phê duyệt) của UBND các xã, phường, đặc khu.

Còn Ban quản lý các Khu chức năng và các cơ quan, đơn vị quyết định phê duyệt dự kiến chi phí thực hiện hoạt động quy hoạch đối với quy hoạch thuộc thẩm quyền phê duyệt (hoặc được phân cấp, ủy quyền phê duyệt) sau khi có ý kiến của các sở chuyên ngành tham mưu.

UBND TP.HCM giao thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện nội dung trên theo đúng nguyên tắc, trình tự, thủ tục và các nội dung khác được quy định tại Nghị định 104/2026 và pháp luật có liên quan.