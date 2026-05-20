Lâm Đồng đề xuất không thành lập Sở An toàn thực phẩm 20/05/2026 21:06

(PLO)- Dù Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp và Môi trường đề xuất thành lập Sở An toàn thực phẩm, UBND tỉnh Lâm Đồng vẫn chọn phương án đề xuất không lập sở mới, giữ mô hình chi cục.

Ngày 20-5, UBND tỉnh Lâm Đồng đã có văn bản gửi Bộ Y tế góp ý dự thảo Đề án hoàn thiện bộ máy quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm (ATTP) theo hướng thống nhất một đầu mối từ trung ương đến địa phương. Đáng chú ý, tỉnh này đề xuất không thành lập Sở An toàn thực phẩm cấp tỉnh mà lựa chọn phương án củng cố Chi cục An toàn thực phẩm trực thuộc Sở Y tế.

Công an Lâm Đồng phát hiện nhiều thực phẩm không rõ nguồn gốc. Ảnh: VÕ TÙNG

Theo văn bản của UBND tỉnh Lâm Đồng, địa phương thống nhất với chủ trương xây dựng mô hình quản lý ATTP theo hướng thống nhất đầu mối từ trung ương đến địa phương. Tuy nhiên, tỉnh cho rằng phương án thành lập Sở An toàn thực phẩm và Đội An toàn thực phẩm cấp xã sẽ làm phát sinh thêm đầu mối tổ chức, biên chế, số lượng lãnh đạo quản lý, kinh phí hoạt động, cơ sở vật chất và các điều kiện bảo đảm khác từ ngân sách nhà nước.

Từ đó, UBND tỉnh Lâm Đồng đề xuất ở cấp tỉnh sẽ chọn "phương án 2", tức củng cố Chi cục An toàn thực phẩm trực thuộc Sở Y tế; đồng thời tiếp nhận thêm chức năng, nhiệm vụ, nhân sự và cơ sở vật chất liên quan đến ATTP từ Sở Công Thương và Sở Nông nghiệp và Môi trường.

Ở cấp xã, tỉnh đề xuất thành lập tổ công tác liên ngành về ATTP do Phòng Văn hóa - Xã hội chủ trì, thay vì thành lập đội ATTP chuyên trách.

Đáng chú ý, trong văn bản góp ý gửi Sở Y tế, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lâm Đồng lại đề xuất thành lập Sở An toàn thực phẩm trên cơ sở hợp nhất bộ phận quản lý ATTP của ba ngành: y tế, nông nghiệp và công thương.

Sở này cho rằng sau sáp nhập, Lâm Đồng trở thành trung tâm sản xuất nông nghiệp - du lịch - chế biến thực phẩm quy mô lớn của khu vực Tây Nguyên và Nam Trung Bộ, với diện tích lớn nhất cả nước, dân số gần 3,9 triệu người và lượng khách du lịch hơn 30 triệu lượt/năm.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường, việc thành lập Sở An toàn thực phẩm sẽ giúp tỉnh có một đầu mối đủ mạnh về pháp lý, điều hành và phân bổ nguồn lực để quản lý xuyên suốt chuỗi thực phẩm từ sản xuất, chế biến, lưu thông đến tiêu dùng.

Cơ quan này cũng nhận định mô hình chi cục trực thuộc sở chuyên ngành có hạn chế về thẩm quyền điều phối; khi xảy ra các vấn đề liên ngành như truy xuất nguồn gốc, kiểm soát chuỗi cung ứng hay xử lý sự cố ATTP diện rộng thường phải phụ thuộc cơ chế phối hợp hành chính nên phản ứng chậm và thiếu thống nhất.

Vú heo Trung Quốc được "hô biến" thành nầm bò trong quán nhậu ở Đà Lạt. Ảnh: VÕ TÙNG

Ngoài ra, Sở Nông nghiệp và Môi trường còn đề nghị không tách riêng công đoạn "sản xuất ban đầu" giao ngành nông nghiệp quản lý độc lập, mà đưa toàn bộ hoạt động quản lý ATTP vào hệ thống thống nhất một đầu mối để quản lý xuyên suốt chuỗi thực phẩm từ sản xuất đến tiêu dùng.

Trong khi đó, Sở Công thương tỉnh Lâm Đồng cũng đồng tình thành lập Sở An toàn thực phẩm trên cơ sở đơn vị sẵn có của ngành Y tế tuyến tỉnh được giao đầu mối phụ trách quản lý an toàn thực phẩm, tiếp nhận thêm các chức năng, nhiệm vụ, nhân sự và cơ sở vật chất (nếu có) liên quan đến công tác quản lý an toàn thực phẩm của các đơn vị trực thuộc Sở Công Thương và Sở Nông nghiệp và Môi trường.