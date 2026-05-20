Chủ tiệm vàng nói về thông tin ‘mất hàng tỉ đồng do giông lốc’ 20/05/2026 11:27

(PLO)- Chủ tiệm vàng cũng như chính quyền tại Đắk Lắk xác định thông tin tiệm vàng mất trắng hàng tỉ đồng do giông lốc không chính xác.

Ngày 20-5, thông tin từ Công an xã Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk cho biết đơn vị đã làm việc với chủ tiệm vàng H (xã Ea Kar), liên quan việc tiệm vàng này bị ảnh hưởng trong cơn giông lốc hôm 15-5 vừa qua.

Gió lốc làm tủ kính của tiệm vàng dịch chuyển ra ngoài. Ảnh chụp màn hình

Theo công an, thiệt hại không đáng kể nên chủ tiệm không yêu cầu kiểm kê số vàng, không có ý kiến gì về vụ việc. Công an xã Ea Kar khẳng định các thông tin tiệm vàng thiệt hại "hàng tỉ đồng" trên mạng xã hội là không đúng sự thật.

Liên quan vụ việc, chị L (ngụ xã Ea Kar, đại diện tiệm vàng liên quan) xác nhận thiệt hại tại tiệm vàng của gia đình chị trong hôm 15-5 không đáng kể. Chị L cho rằng gia đình không yêu cầu cơ quan chức năng kiểm đếm hay xác định tài sản bị thiệt hại.

“Thông tin tiệm vàng bố mẹ tôi mất hơn 2 tỉ đồng là hoàn toàn không chính xác. Gia đình chúng tôi sẽ tự khắc phục hậu quả và không ý kiến gì liên quan vụ việc”, chị L nói.

Chính quyền xã Ea Kar khuyến cáo người dân cần theo dõi thông tin chính thống, không chia sẻ, bình luận hoặc suy diễn nội dung trên mạng xã hội khi chưa được cơ quan chức năng xác thực. Đồng thời, người dân cần phát huy tinh thần đoàn kết, hỗ trợ nhau khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra.

Như PLO đã thông tin, ngày 15-5, tại xã Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk xảy ra mưa lớn kèm giông lốc dữ dội.

Vụ việc khiến nhiều nhà dân bị tốc mái, hàng loạt cây xanh gãy đổ chắn ngang đường. Trong đó, tủ vàng của tiệm vàng H bị gió lốc cuốn xê dịch ra đường.