Khởi tố 2 nữ giám đốc nhận 5 tỉ lừa làm hồ sơ xuất khẩu lao động 19/05/2026 15:32

(PLO)- Dù không có chức năng đưa người đi xuất khẩu lao động nước ngoài nhưng hai nữ giám đốc công ty vẫn đăng tin tuyển dụng xuất khẩu lao động để lừa đảo hơn 5 tỉ đồng.

Ngày 19-5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Cần Thơ cho biết vừa khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Thị Thu Đông (tên gọi khác là Huỳnh Hương, 41 tuổi, ngụ phường Ninh Kiều) và Lầu Thị Giang (42 tuổi, ngụ TP Hà Nội) cùng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo kết quả điều tra ban đầu, từ khoảng tháng 1-2024 đến 5-2025, Nguyễn Thị Thu Đông là Giám đốc Công ty TNHH Huỳnh Hương Group, có ngành nghề cung ứng lao động tạm thời; cung ứng và quản lý nguồn lao động; hoạt động của các trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi giới lao động việc làm.

Công an tống đạt các quyết định tố tụng đối với hai nữ giám đốc lừa đảo. Ảnh: CACC

Lầu Thị Giang là Giám đốc Công ty TNHH Hải Anh Đại Phong, công ty không có thông tin hoạt động tại địa chỉ đăng ký.

Mặc dù không có chức năng đưa người đi lao động nước ngoài nhưng cả hai đã liên kết với nhau, thông qua các trang mạng xã hội đã đăng thông tin tuyển lao động đi Hàn Quốc với chi phí từ 30-175 triệu đồng/người.

Người có nhu cầu đi xuất khẩu lao động phải đặt cọc từ 10-70 triệu đồng để Đông và Giang để làm hồ sơ, thủ tục xuất cảnh.

Tổng cộng Đông lừa đảo hơn 4,2 tỉ đồng, Giang lừa đảo hơn 1,3 tỉ đồng để tiêu xài cá nhân.

Vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Cần Thơ tiếp tục điều tra, làm rõ.