3 tàu cá bị cháy khi đang sửa chữa tại Quảng Trị 19/05/2026 09:54

(PLO)- Đang trên đà để sửa chữa thì 3 tàu cá mang số hiệu của TP.HCM bất ngờ bị cháy.

Ngày 19-5, UBND xã Bắc Trạch (tỉnh Quảng Trị) thông tin, các lực lượng liên quan đang phối hợp điều tra nguyên nhân vụ cháy ba tàu cá mang số hiệu của TP.HCM khi đang sửa chữa trên địa bàn xã.

Tàu cá bất ngờ bốc cháy trong đêm. Ảnh: BT



Theo đó, vào khoảng 22 giờ ngày 18-5, tại bãi đà thuộc khu vực cảng Thắng Lợi xảy ra vụ cháy ba tàu gỗ đánh cá.

Trong đó, hai tàu mang số BV92587Ts và tàu số BV92596TS của chủ tàu Nguyễn Thị Thu Hoanh (xã Long Hải, TP.HCM); lúc xảy ra vụ cháy trên tàu có hai thuyền viên và một thợ mộc.

3 tàu cá bị cháy, gây thiệt hại nặng về tài sản. Ảnh: BT



Và một tàu cá tàu mang số BV93146TS của ông Trần Dùm (xã Long Hải, TP.HCM), thời điểm cháy trên tàu có một thuyền viên.

Lúc xảy ra cháy các tàu này đang ở trên đà để sửa chữa.

Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Rất may, vụ cháy không gây thiệt hại về người.