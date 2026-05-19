Chiến sự Nga - Ukraine 19-5: UAV Nga cô lập lính Ukraine ở Pokrovsk; Moscow lên tiếng sau phát ngôn của cựu Thủ tướng Đức Merkel về hòa bình châu Âu 19/05/2026 07:13

(PLO)- Chiến sự Nga - Ukraine tiếp tục xuất hiện diễn biến mới; Ukraine đẩy lùi lực lượng Nga ở Zaporizhzhia; Đặc phái viên Nga lên tiếng về phát ngôn của cựu Thủ tướng Đức Angela Merkel.

Chiến sự Nga - Ukraine tiếp tục leo thang trên nhiều mặt trận của tiền tuyến.

Lực lượng Ukraine bị cô lập ở Pokrovsk

. Theo đánh giá chiến trường do Quân đoàn Phản ứng Nhanh số 7 của Ukraine công bố trên X ngày 18-5, quân Ukraine đang cố giữ một số vị trí ở phía bắc Pokrovsk trong tình thế gần như bị cô lập hoàn toàn. Lực lượng Nga hiện ngày càng áp đảo về ưu thế trên không, kiểm soát các tuyến tiếp tế và những vị trí cao quanh thành phố chiến lược thuộc tỉnh Donetsk.

Tuyên bố cho thấy bức tranh về tình hình ngày càng xấu đi đối với Ukraine ở phía bắc Pokrovsk, nơi binh sĩ cho biết ưu thế UAV của Nga đã khiến các hoạt động luân chuyển quân, sơ tán và tiếp tế gần như không thể thực hiện.

Theo quân đoàn này, lực lượng Nga “kiểm soát các vị trí cao và các tòa nhà trong thành phố”, đồng thời triển khai hệ thống trinh sát và tác chiến điện tử để áp đảo bầu trời phía bắc Pokrovsk và khu vực Hryshyne lân cận.

. Cùng ngày, Tổng cục Tình báo Quốc phòng Ukraine (HUR) cho biết Ukraine đã đẩy lùi lực lượng Nga khỏi thị trấn Stepnohirsk ở tỉnh Zaporizhzhia, theo tờ Kyiv Independent.

Các đoạn video cho thấy xe bọc thép Ukraine hoạt động tại một nút giao trên tuyến cao tốc khi tiến vào trung tâm Stepnohirsk - khu vực trước đó được đánh giá là nằm chắc dưới sự kiểm soát của Nga.

“Trong chiến dịch được tiến hành với sự phối hợp chặt chẽ cùng các đơn vị lân cận, lực lượng đặc nhiệm tình báo quân sự đã thực hiện hàng loạt hoạt động tấn công chủ động nhằm đánh bật quân Nga khỏi thị trấn và ổn định tình hình tại khu dân cư này” - theo tuyên bố của đơn vị đặc nhiệm “Artan” thuộc HUR.

“Kết quả của các trận chiến trong điều kiện đô thị phức tạp là lực lượng Nga đã bị đánh bật khỏi các vị trí phòng thủ kiên cố, còn những địa điểm trọng yếu tại Stepnohirsk đã nằm dưới sự kiểm soát của Lực lượng An ninh và Phòng vệ Ukraine” - tuyên bố nêu tiếp.

. Các đợt tấn công của Nga trên khắp Ukraine trong ngày 18-5 khiến ít nhất 4 người thiệt mạng và khoảng 60 người bị thương, theo giới chức địa phương.

Không quân Ukraine cho biết Nga đã phóng 524 máy bay không người lái (UAV) cùng 22 tên lửa, trong đó có 14 tên lửa đạn đạo. Phía Ukraine tuyên bố bắn hạ 503 UAV và 4 tên lửa, song nhiều mục tiêu tại 34 địa điểm vẫn bị đánh trúng.

Tại Kherson, một người thiệt mạng và 9 người bị thương sau các cuộc tập kích nhằm vào hạ tầng và khu dân cư, theo Tỉnh trưởng Oleksandr Prokudin. Ở tỉnh Sumy, Nga tiến hành khoảng 50 đợt tấn công, khiến một người chết và 4 người bị thương.

Dnipropetrovsk là khu vực chịu thiệt hại nặng nhất. Tỉnh trưởng Oleksandr Hanzha cho biết riêng TP Dnipro có 28 người bị thương. Nhiều người khác cũng bị thương tại Kryvyi Rih, Kamianske, Synelnykove và Nikopol trong các đợt tập kích liên tiếp.

Hiện trường một vụ không kích tại TP Dnipro (tỉnh Dnipropetrovsk) ngày 18-5. Ảnh: X/@ZelenskyyUa

Tại Donetsk, 4 người bị thương, hàng chục ngôi nhà và nhiều công trình dân sự bị phá hủy sau 24 đợt tấn công của Nga.

Nga cũng tiến hành 756 đợt pháo kích và không kích nhằm vào 42 khu dân cư ở tỉnh Zaporizhzhia, khiến 3 người bị thương, theo Tỉnh trưởng Ivan Fedorov.

Ở Odessa, một cuộc tập kích UAV quy mô lớn làm 2 người bị thương. Ba tòa nhà dân cư bị đánh trúng, trong đó một tòa bị phá hủy hoàn toàn.

Ngoài ra, UAV Nga còn tấn công hai tàu dân sự treo cờ Guinea-Bissau và Quần đảo Marshall đang di chuyển qua hành lang hàng hải của Ukraine tới các cảng vùng Đại Odessa.

Tại tỉnh Kharkiv, một phụ nữ 63 tuổi bị thương và 8 khu dân cư bị ảnh hưởng, theo Tỉnh trưởng Oleh Syniehubov.

. Nga chưa bình luận về các thông tin trên.

Ukraine tổn thất 1.075 binh sĩ trong ngày

Bộ Quốc phòng Nga ngày 18-5 nói rằng quân đội Nga đã tấn công quy mô lớn bằng vũ khí chính xác và UAV nhằm vào các địa điểm công nghiệp quân sự, cơ sở hạ tầng năng lượng và giao thông vận tải của Ukraine để đáp trả các cuộc tấn công của Kiev vào các cơ sở dân sự, theo hãng thông tấn TASS.

Bộ này nói rằng Ukraine đã mất khoảng 1.075 binh sĩ trong các cuộc giao tranh với Nga trên tất cả các khu vực tiền tuyến trong 24 giờ qua.

Theo bộ này, quân đội Ukraine đã mất khoảng 190 binh sĩ và 3 khẩu pháo dã chiến tại khu vực do Cụm tác chiến phía Bắc của Nga phụ trách; hơn 180 binh sĩ cùng 2 xe chiến đấu bọc thép tại khu vực của Cụm tác chiến phía Tây; và khoảng 90 binh sĩ cùng 4 xe chiến đấu bọc thép tại khu vực do Cụm tác chiến phía Nam kiểm soát.

Quân đội Ukraine cũng mất hơn 300 binh sĩ và 4 xe chiến đấu bọc thép tại khu vực do Cụm tác chiến Trung tâm của Nga phụ trách; hơn 270 binh sĩ cùng 2 xe chiến đấu bọc thép tại khu vực của Cụm tác chiến phía Đông; và khoảng 45 binh sĩ cùng 2 khẩu pháo dã chiến tại khu vực do Cụm tác chiến Dnepr phụ trách.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết rằng trong 24 giờ qua, lực lượng phòng không Nga đã đánh chặn và phá hủy 265 UAV và 5 quả bom thông minh của Ukraine.

Hạm đội Biển Đen của Nga đã phá hủy một thiết bị không người lái của hải quân Ukraine ở vùng biển Biển Đen trong 24 giờ qua.

Nga kêu gọi EU tìm kiếm “tiếng nói mang tính xây dựng”

Ông Kirill Dmitriev - đặc phái viên của Tổng thống Nga. Ảnh: TASS

Ngày 18-5, ông Kirill Dmitriev - đặc phái viên của Tổng thống Nga - đã kêu gọi Liên minh châu Âu (EU) tìm kiếm một tiếng nói mang tính xây dựng ủng hộ hòa bình, theo TASS.

“EU cần tìm ra tiếng nói mang tính xây dựng vì hòa bình giữa dàn hợp xướng của những người hiếu chiến” - ông viết trên mạng xã hội X.

Tuyên bố này được đưa ra nhằm đáp lại phát ngôn trước đó của cựu Thủ tướng Đức Angela Merkel, người cho rằng EU đã không tận dụng được tiềm năng ngoại giao trong vấn đề Ukraine. Phát ngôn được bà đưa ra tại một diễn đàn do đài phát thanh – truyền hình Đức WDR tổ chức ngày 18-5.

Bà Merkel cũng cho biết tại hội nghị thượng đỉnh EU cuối cùng mà bà tham dự trên cương vị thủ tướng Đức, bà từng thúc giục tìm kiếm các hình thức đối thoại với Tổng thống Nga Vladimir Putin. Tuy nhiên, đề xuất đó đã bị bác bỏ vì các lãnh đạo EU khác cho rằng khối này không thể đạt được lập trường chung, bà nói thêm.

Theo bà Merkel, ngoại giao luôn là “mặt còn lại của đồng xu”, ngay cả trong thời kỳ Chiến tranh Lạnh, và cả năng lực răn đe quân sự lẫn ngoại giao đều đóng vai trò quan trọng.