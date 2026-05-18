Nga bình luận khả năng quan chức đối ngoại EU làm đại diện đàm phán với Moscow 18/05/2026 09:44

(PLO)- Điện Kremlin cho rằng Đại diện cấp cao phụ trách chính sách đối ngoại của Liên minh châu Âu (EU) Kaja Kallas sẽ gặp nhiều khó khăn nếu trở thành đại diện đàm phán giữa khối này và Nga.

Ngày 17-5, phát ngôn viên Điện Kremlin - ông Dmitry Peskov cho biết Nga đánh giá tích cực việc tại châu Âu đang xuất hiện ngày càng nhiều cuộc thảo luận về sự cần thiết phải đối thoại với Moscow.

“Những cuộc tranh luận sôi nổi xoay quanh chủ đề này, cũng như sự thay đổi trong cách suy nghĩ rằng ‘đến một thời điểm nào đó, chúng ta sẽ phải nói chuyện với người Nga’ là một tín hiệu tích cực” - ông Peskov chia sẻ với hãng tin Vesti.

Bên cạnh đó, ông Peskov cho rằng Đại diện cấp cao phụ trách chính sách đối ngoại của Liên minh châu Âu (EU) Kaja Kallas không nên trở thành người đàm phán với Moscow, bởi bà sẽ gặp rất nhiều khó khăn trong vai trò này.

Phát ngôn viên Điện Kremlin - ông Dmitry Peskov. Ảnh: TASS

“Việc không trở thành nhà đàm phán sẽ có lợi cho bà Kallas, vì vai trò này sẽ không hề dễ dàng với bà ấy. Nếu còn nhớ, Tổng thống Nga Vladimir Putin từng nói rằng nhìn chung [đại diện đàm phán] có thể là bất kỳ ai, miễn là người đó chưa từng đưa ra quá nhiều phát ngôn tiêu cực” - ông Peskov nói.

Trước đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết cựu Thủ tướng Đức Gerhard Schroeder là ứng viên phù hợp hơn cả cho khả năng tham gia các cuộc đàm phán giữa EU và Nga, theo hãng thông tấn TASS.

Người đứng đầu Điện Kremlin cũng khẳng định phía Moscow chưa bao giờ khép lại cánh cửa đối thoại.

Trong khi đó, bà Kallas ám chỉ rằng ông Schroeder sẽ không phải là một nhà đàm phán khách quan vì ông từng làm “người vận động hành lang cấp cao cho các công ty nhà nước Nga”.

Bà Kallas cho rằng khả năng ông Schroeder trở thành nhà đàm phán giữa Nga và EU là điều không thể xảy ra. Nhà ngoại giao hàng đầu của EU tin rằng bà có thể đảm nhận vai trò này thay thế ông Schroeder.