Siêu tàu sân bay USS Gerald R. Ford của Mỹ về nước sau hải trình dài kỷ lục 17/05/2026 09:06

(PLO)- Tàu sân bay USS Gerald R. Ford đã trở về cảng nhà, kết thúc đợt triển khai nhóm tác chiến tàu sân bay với thời gian kỷ lục trong hơn nửa thế kỷ qua.

Ngày 16-5, tàu sân bay USS Gerald R. Ford đã trở về cảng Virginia (Mỹ) sau gần một năm triển khai, bao gồm việc tham gia vào vụ bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro và cuộc chiến ở Iran, theo đài CNN.

Đây được coi là đợt triển khai tác chiến có thời gian dài nhất của một tàu sân bay Mỹ trong hơn nửa thế kỷ qua. Tàu sân bay lớn nhất và hiện đại nhất này của Mỹ đã đóng vai trò là trọng tâm cho một loạt các mục tiêu quân sự ở nước ngoài của Tổng thống Donald Trump.

Tàu sân bay USS Gerald R. Ford cập cảng ngày 16-5. Ảnh: Kendall Warner/ The Virginian-Pilot

“Những gì Nhóm Tác chiến Tàu sân bay Ford và các tàu khu trục này đã làm là đặc biệt, phi thường” - Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth nói.

Đối với gia đình các thủy thủ, sự trở về là một kết thúc được chờ đợi từ lâu sau một năm đầy căng thẳng khi những người thân của họ thường xuyên tham gia các chiến dịch quân sự chiếm lĩnh các bản tin.

Tư lệnh Hải quân Mỹ - Đô đốc Daryl Caudle thừa nhận những khó khăn của việc triển khai kéo dài hơn dự kiến, nhấn mạnh rằng ông không muốn "điều đó trở thành tiền lệ".

Tàu sân bay được thiết kế để hoạt động trên biển trong tối đa 7 tháng, nhưng tàu USS Gerald R. Ford đã ở ngoài khơi tới 11 tháng. Ông Caudle thừa nhận rằng "sự kết hợp của các sự kiện hiếm có" đã dẫn đến việc triển khai kéo dài, bao gồm cuộc chiến của Mỹ với Iran.

Hành trình của tàu sân bay USS Gerald R. Ford đôi lúc khá gian nan. Một vụ hỏa hoạn đã xảy ra ở khu giặt ủi của tàu vào tháng 3, khiến thủy thủ đoàn phải mất khoảng 30 giờ để dập tắt, dọn dẹp và ngăn ngừa bùng phát trở lại. Khoảng 600 thủy thủ không thể vào giường ngủ do vụ cháy, nhưng không ai bị thương nặng. Thiệt hại này đồng nghĩa với việc tàu không thể giặt ủi trong một thời gian, làm tăng thêm khó khăn cho thủy thủ đoàn.

Ông Caudle cho biết rằng vụ hỏa hoạn “vẫn đang được điều tra”.