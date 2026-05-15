Giáo hoàng Leo XIV lên án châu Âu tăng chi tiêu quân sự 15/05/2026 06:15

(PLO)- Giáo hoàng Leo XIV nhấn mạnh rằng “những bi kịch của thế kỷ XX không được phép bị lãng quên”.

Ngày 14-5, Giáo hoàng Leo XIV đã lên án việc chi tiêu quân sự của châu Âu ngày càng tăng, cho rằng điều đó làm suy yếu niềm tin về ngoại giao, theo hãng tin Reuters.

“Chúng ta đừng gọi ‘quốc phòng’ là tái vũ trang, điều làm gia tăng căng thẳng và bất an, làm suy yếu đầu tư vào giáo dục và y tế, làm mất lòng tin vào ngoại giao và làm giàu cho tầng lớp tinh hoa không quan tâm đến lợi ích chung” - Giáo hoàng Leo XIV phát biểu với sinh viên tại ĐH Sapienza ở Rome (Ý).

Giáo hoàng Leo XIV tại ĐH Sapienza ở Rome (Ý) ngày 14-5. Ảnh: Vatican Media

Giáo hoàng Leo XIV đã nhắc lại di sản của các cuộc xung đột trong quá khứ, nói rằng “những bi kịch của thế kỷ XX không được phép bị lãng quên”.

Hơn nữa, Giáo hoàng nhấn mạnh rằng xã hội phải luôn cảnh giác đối với sự phát triển và ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong cả lĩnh vực quân sự và dân sự.

Giáo hoàng Leo XIV đã chỉ đích danh Ukraine, Gaza và Palestine, Lebanon và Iran là những ví dụ về điều mà ông gọi là “sự phát triển phi nhân tính của mối quan hệ giữa chiến tranh và công nghệ mới trong một vòng xoáy hủy diệt”.

Theo Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm, chi tiêu quân sự trên toàn châu Âu đã tăng 14% trong năm 2025 lên 864 tỉ USD trong bối cảnh chiến sự Nga-Ukraine đang diễn ra và việc tái vũ trang của các thành viên NATO châu Âu.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nhiều lần thúc giục các đồng minh châu Âu phải chi tiêu nhiều hơn cho vũ khí, và đã ký một sắc lệnh vào tháng 2 nhằm ưu tiên lại danh sách khách hàng mua vũ khí của Mỹ theo hướng các quốc gia có chi tiêu quốc phòng cao hơn.

NATO năm 2025 đã ủng hộ mục tiêu chi tiêu quốc phòng mới là 5% GDP cho các nước thành viên.