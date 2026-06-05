Xuất hiện thủ khoa kỳ thi đánh giá năng lực năm 2026 với 1.139 điểm 05/06/2026 12:10

(PLO)- Trong hơn 170.000 thí sinh dự thi đánh giá năng lực đợt 2, khoảng 8% thí sinh đạt từ 900 điểm trở lên, thang điểm tối đa là 1.200. Thí sinh có điểm cao nhất là 1.139 điểm.

Ngày 5-6, ĐH Quốc gia TP.HCM chính thức công bố kết quả Kỳ thi đánh giá năng lực (V-ACT) đợt 2 năm 2026.

Kỳ thi được tổ chức ngày 24-5 tại 15 tỉnh, thành phố với 170.125 thí sinh dự thi, đạt tỉ lệ 98,3% trên tổng số 173.121 thí sinh đăng ký. Đây là đợt thi có quy mô lớn nhất từ trước đến nay của kỳ thi này.

Theo ĐH Quốc gia TP.HCM, kết quả phân tích cho thấy phổ điểm đợt 2 năm nay tiếp tục có dạng gần phân bố chuẩn, hình chuông cân đối. Phổ điểm trải rộng cho thấy đề thi có khả năng đánh giá thí sinh trên dải năng lực rộng và phân loại tốt phục vụ tuyển sinh.

Cụ thể, khoảng 35% thí sinh đạt dưới 600 điểm, 58% đạt dưới 700 điểm và 78% đạt dưới 800 điểm. Trong khi đó, khoảng 8% thí sinh đạt từ 900 điểm trở lên, thang điểm tối đa là 1.200. Thí sinh có điểm cao nhất là 1.139 điểm và cũng là thí sinh cao điểm nhất năm nay. Và thí sinh nhỏ điểm nhất là 53.

Phổ điểm thi đợt 2

Theo ĐH Quốc gia TP.HCM, các chỉ số này cho thấy phổ điểm được phân bố hợp lý, có sự phân tầng rõ rệt giữa các nhóm năng lực. So với đợt 1, phân bố điểm của đợt 2 có hình dạng tương đồng nhưng lệch trái nhẹ và trải rộng hơn. Điểm trung bình của đợt 2 đạt 670,9 điểm, thấp hơn mức 682 điểm của đợt 1.

ĐH Quốc gia TP.HCM cho biết sự khác biệt này chủ yếu đến từ đặc điểm của nhóm thí sinh dự thi. Trong số hơn 170.000 thí sinh tham gia đợt 2, có 109.799 thí sinh đã dự thi cả hai đợt. Nhóm này có kết quả được cải thiện, với điểm trung bình tăng từ 696,3 điểm ở đợt 1 lên 713,7 điểm ở đợt 2.

Ngược lại, nhóm 60.319 thí sinh chỉ tham gia đợt 2 có mức điểm thấp hơn đáng kể so với mặt bằng chung, qua đó làm giảm điểm trung bình toàn bộ đợt thi và khiến phổ điểm có xu hướng lệch trái so với đợt 1.

Phổ điểm thi ở cả hai đợt

Kết quả phân tích chất lượng đề thi cũng cho thấy phần lớn câu hỏi nằm ở mức độ khó trung bình, phù hợp với mục tiêu đánh giá năng lực phục vụ tuyển sinh ĐH.

Đáng chú ý, hơn 92% câu hỏi đạt mức độ phân biệt tốt và rất tốt, cho thấy đề thi có khả năng phân loại hiệu quả giữa các nhóm thí sinh có năng lực khác nhau. Bên cạnh các câu hỏi ở mức độ trung bình, đề thi vẫn duy trì tỉ lệ hợp lý các câu hỏi khó và rất khó nhằm mở rộng dải đo, qua đó nâng cao khả năng phân hóa phục vụ công tác tuyển sinh.

Theo ĐH Quốc gia TP.HCM, thí sinh có thể tra cứu kết quả và tải giấy chứng nhận kết quả thi điện tử thông qua tài khoản đăng ký dự thi trên hệ thống. ĐH Quốc gia TP.HCM tiếp tục áp dụng hình thức cấp giấy chứng nhận điện tử nhằm tạo thuận lợi cho thí sinh, các cơ sở giáo dục ĐH và phù hợp với định hướng chuyển đổi số trong công tác khảo thí, tuyển sinh.