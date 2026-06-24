Bộ Chính trị thống nhất chủ trương thành lập thành phố Bắc Ninh 24/06/2026 08:45

(PLO)- Bộ Chính trị đã thống nhất chủ trương thành lập TP Bắc Ninh trên cơ sở địa giới hành chính tỉnh Bắc Ninh.

Thường trực Ban Bí thư vừa ký Kết luận 52 của Bộ Chính trị về chủ trương thành lập TP Bắc Ninh trực thuộc Trung ương trên cơ sở địa giới hành chính tỉnh Bắc Ninh.

Sau khi xem xét tờ trình của Tỉnh ủy Bắc Ninh, Bộ Chính trị thống nhất chủ trương thành lập TP Bắc Ninh trên cơ sở địa giới hành chính tỉnh Bắc Ninh.

Theo định hướng của Bộ Chính trị, TP Bắc Ninh tập trung phát triển là hình mẫu về TP xanh, thông minh, hiện đại, văn minh, giàu đẹp, mang đậm bản sắc văn hoá Kinh Bắc.

Quá trình phát triển kinh cần tế gắn với bảo vệ môi trường sinh thái, lấy khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo là động lực tăng trưởng chủ yếu.

Phát triển công nghiệp hiện đại, công nghệ cao, tham gia sâu vào chuỗi cung ứng toàn cầu; hình thành trung tâm công nghiệp điện tử, với trọng tâm là công nghiệp bán dẫn, sản xuất vi mạch, trí tuệ nhân tạo hàng đầu cả nước và trong khu vực.

Bộ Chính trị đã thống nhất chủ trương thành lập TP Bắc Ninh trên cơ sở địa giới hành chính tỉnh Bắc Ninh. Ảnh: CỔNG TTĐT TỈNH BẮC NINH

Bộ Chính trị cũng yêu cầu hoàn thiện đồng bộ hạ tầng giao thông đường bộ, đường thuỷ, đường sắt, đường hàng không và đô thị thông minh, kết nối các trung tâm đô thị lớn với hạ tầng dịch vụ logistics, đa phương thức; phát triển hài hoà, cân đối giữa các địa phương trong TP.

Xây dựng chính quyền đô thị tinh gọn, chuyên nghiệp, hiện đại, liêm chính, kỷ luật, kỷ cương, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, kiến tạo phát triển; bảo đảm vững chắc quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội.

Phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hoá, xã hội, nâng cao chất lượng sống của Nhân dân, để người dân được thụ hưởng thành quả của sự phát triển.

Bộ Chính trị giao Tỉnh ủy Bắc Ninh phối hợp với Đảng ủy Quốc hội, Đảng ủy Chính phủ và các cơ quan tiếp thu ý kiến Bộ Chính trị, ý kiến hợp lý của các cơ quan để bổ sung, hoàn thiện Đề án trình Trung ương Đảng.

Tỉnh ủy Bắc Ninh cũng cần khẩn trương hoàn thiện những nội dung còn thiếu, hoàn thiện hồ sơ công nhận đô thị loại I, trình Trung ương xem xét, quyết định (trường hợp đầy đủ hồ sơ trình Hội nghị Trung ương 3).