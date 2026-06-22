Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự lễ kỷ niệm 80 năm Học viện An ninh nhân dân 22/06/2026 15:44

Sáng 22-6, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Học viện An ninh nhân dân (25/6/1946 - 25/6/2026) và đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân lần thứ 3.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đại biểu đến dự Lễ kỷ niệm.

Tham dự lễ còn có nhiều lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước; lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương; đại diện cơ quan ngoại giao nước ngoài tại Việt Nam cùng đông đảo các thế hệ cán bộ, giảng viên, học viên Học viện ANND.

Học viện An ninh nhân dân nhận danh hiệu Anh hùng lần thứ 3

Tại lễ kỷ niệm, Trung tướng Trịnh Ngọc Quyên, Giám đốc Học viện ANND, cho biết tiền thân của học viện là Trường Huấn luyện Công an, được thành lập ngày 25/6/1946. Đây là cơ sở đào tạo đầu tiên của ngành Công an và là một trong những trường được thành lập sớm nhất sau Cách mạng Tháng Tám.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm duyệt Đội danh dự Công an nhân dân.

Trải qua 80 năm xây dựng và phát triển, Học viện ANND đã trở thành cơ sở đào tạo trọng điểm của lực lượng Công an nhân dân với hệ thống đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực ở các trình độ đại học, thạc sĩ và tiến sĩ.

Đến nay, học viện đã đào tạo 57 khóa đại học chính quy, 34 khóa thạc sĩ, 30 khóa tiến sĩ cùng hàng nghìn khóa bồi dưỡng nghiệp vụ. Nhà trường cũng đào tạo cán bộ cho lực lượng công an Lào, Campuchia và nhiều cơ quan trong khối nội chính.

Trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học, học viện đã thực hiện hàng nghìn đề tài các cấp, biên soạn hơn 2.000 giáo trình, tài liệu giảng dạy, đóng góp quan trọng cho việc hoàn thiện lý luận nghiệp vụ an ninh và tham mưu chính sách bảo vệ an ninh quốc gia.

Hiện học viện có đội ngũ hơn 300 giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ, nhà giáo nhân dân, nhà giáo ưu tú; đồng thời thiết lập quan hệ hợp tác với 17 quốc gia và 25 cơ sở đào tạo, viện nghiên cứu quốc tế.

Ghi nhận những thành tích đặc biệt xuất sắc trong giai đoạn 2015-2025, Đảng, Nhà nước đã trao tặng Học viện ANND danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân lần thứ 3.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại buổi Lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm biểu dương những đóng góp to lớn của Học viện ANND đối với sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội và xây dựng lực lượng Công an nhân dân.

Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, trong bối cảnh đất nước phát triển mạnh mẽ, các thách thức về an ninh ngày càng phức tạp, nhiệm vụ đặt ra đối với học viện cũng ngày càng cao.

Phấn đấu trở thành trung tâm đào tạo ngang tầm quốc tế vào năm 2045

Đất nước càng phát triển, thách thức đối với an ninh càng lớn, yêu cầu bảo vệ an ninh quốc gia càng cao. Điều này đặt ra nhiệm vụ rất mới cho Học viện ANND. Nhà trường không chỉ đào tạo lớp học viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với Đảng, tinh thông pháp luật và nghiệp vụ mà còn phải là những cá nhân điển hình về năng lực số, tư duy sáng tạo, khả năng thích ứng nhanh và năng lực hợp tác toàn cầu. Xa hơn nữa, Nhà trường phải khẳng định vị thế của mình trong khu vực và trên thế giới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân lần thứ ba cho Học viện An ninh Nhân dân.

Để thực hiện mục tiêu này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị học viện tập trung thực hiện sáu nhiệm vụ trọng tâm:

Thứ nhất, Học viện cần xác lập định vị phát triển mới: Từ Trung tâm đào tạo nghiên cứu khoa học hàng đầu của lực lượng Công an nhân dân hiện nay sang Trung tâm đào tạo nghiên cứu hàng đầu quốc gia, ngang tầm quốc tế vào năm 2045, khẳng định rõ vai trò gương mẫu đi đầu trong triển khai Nghị quyết 71 và các chủ trương chiến lược của Đảng về giáo dục đào tạo. Cùng với định vị chiến lược mới, Học viện cần xác định rõ mục tiêu phấn đấu đạt được qua từng mốc năm 2030, 2035, 2045; xây dựng chiến lược phát triển với lộ trình, bước đi cụ thể và nỗ lực cao nhất để sớm về đích.

Thứ hai, đổi mới mạnh mẽ tư duy, phương pháp, nội dung giáo dục đào tạo, kết hợp chặt chẽ giữa truyền thống và hiện đại; xây dựng nguồn nhân lực an ninh đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia trong kỷ nguyên mới ngay từ trên ghế nhà trường. Cần quán triệt quan điểm "an ninh toàn diện”, chủ động ứng phó với các hình thái xâm phạm an ninh quốc gia mới. Bảo vệ an ninh quốc gia trong kỷ nguyên mới không chỉ bằng các biện pháp truyền thống mà còn bằng ứng dụng mạnh mẽ khoa học công nghệ. Đồng thời, an ninh phải chủ động kiến tạo, tạo nền tảng thuận lợi phát triển bền vững và chất lượng cao của đất nước.

Thứ ba, tăng cường đóng góp của Học viện trong triển khai đối ngoại ở tầm cao mới. Học viện cần chủ động phát hiện, tham mưu những sáng kiến an ninh; kiến tạo các chuẩn mực trách nhiệm đối với các công nghệ mới và công nghiệp an ninh. Đẩy mạnh hợp tác thực chất, hiệu quả với các cơ sở đào tạo, trung tâm nghiên cứu, cơ quan thực thi pháp luật và an ninh các quốc gia có nền giáo dục khoa học công nghệ hiện đại, nhất là trong các lĩnh vực an ninh phi truyền thống, an ninh mạng, phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, an ninh dữ liệu; thúc đẩy các kênh hợp tác này trở thành cầu nối quan trọng với các đối tác quốc tế.

Thứ tư, đi đầu, dẫn dắt xây dựng và hoàn thiện học thuyết bảo vệ an ninh quốc gia của Việt Nam. Tiếp tục là lực lượng xung kích bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; phát huy cao độ tinh thần độc lập, tự chủ, tạo đột phá trong nghiên cứu khoa học nhằm nâng tầm, phát triển hoàn thiện lý luận nghệ thuật bảo vệ an ninh quốc gia; tạo nền tảng hoàn thiện học thuyết bảo vệ an ninh quốc gia Việt Nam vào năm 2035.

Thứ năm, chăm lo xây dựng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục có bản lĩnh và trí tuệ, tầm nhìn và năng lực hội nhập, thực sự là tấm gương mẫu mực, truyền cảm hứng cho các thế hệ học viên; tiên phong trong nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn, phát triển lý luận, trở thành những chuyên gia hàng đầu về lĩnh vực bảo vệ an ninh quốc gia. Các đồng chí học viên cần nỗ lực học tập, trau dồi, rèn luyện bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức của người Công an cách mạng với tinh thần Ba nhất "Kỷ luật nhất - Trung thành nhất - Gần dân nhất”.

Thứ sáu, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị Bộ Công an, Bộ GD&ĐT cùng các bộ, ngành chức năng cần có cơ chế chính sách và đầu tư nguồn lực cho Học viện ANND, nhất là trong triển khai các chiến lược phát triển mới. Có các chính sách đặc thù nhằm phát triển đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục ngang tầm nhiệm vụ trong kỷ nguyên mới. Tạo môi trường thuận lợi thu hút các chuyên gia, các nhà khoa học đầu ngành trên các lĩnh vực nhằm tăng cường nguồn lực trí thức cho Học viện…

Tại buổi lễ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã trao tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân lần thứ ba cho Học viện ANND.