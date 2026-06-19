Đắk Lắk sẽ công bố 257 dự án thu hút đầu tư giai đoạn 2026-2030 19/06/2026 17:00

(PLO)- UBND tỉnh Đắk Lắk tổ chức họp báo, thông tin về hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư tỉnh, dự kiến sẽ diễn ra trong hai ngày 26 và 27-6 tại phường Tuy Hòa.

Ngày 19-6, UBND tỉnh Đắk Lắk tổ chức họp báo, thông tin về Hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư tỉnh.

Ban tổ chức buổi họp báo. Ảnh: T.T

Theo ban tổ chức, hội nghị nói trên sẽ diễn ra trong hai ngày 26 và 27-6 tại phường Tuy Hòa, tỉnh Đắk Lắk.

Hội nghị có sự tham gia, tham dự của lãnh đạo Chính phủ, đại diện các bộ, ngành Trung ương, các đại sứ quán, lãnh sự quán của một số quốc gia, doanh nghiệp, các nhà đầu tư lớn…

Bên cạnh sự kiện chính, hội nghị còn diễn ra các hoạt động bên lề như khởi công, khánh thành và khởi động một số dự án tiêu biểu; đối thoại, tiếp xúc cử tri giữa lãnh đạo tỉnh với cử tri là doanh nghiệp, nhà đầu tư.

Ngoài ra, bên lề hội nghị còn diễn ra nhiều các hoạt động khác như gặp gỡ song phương giữa lãnh đạo tỉnh và các doanh nghiệp, các nhà đầu tư.

Thông qua Hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư lần này, tỉnh Đắk Lắk khẳng định quyết tâm xây dựng môi trường đầu tư minh bạch, thuận lợi, đồng hành cùng doanh nghiệp, phát huy được tiềm năng, thế mạnh của địa phương, hướng tới mục tiêu là phát triển nhanh, bền vững và trở thành cực tăng trưởng quan trọng của khu vực Tây Nguyên và duyên hải Nam Trung Bộ.

Tại hội nghị, ông Trương Công Thái, Phó chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk, cho biết hội nghị là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, đánh dấu bước phát triển mới của tỉnh trong giai đoạn mới.

Ông Trương Công Thái, Phó chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk thông tin tại buổi họp báo. Ảnh: T.T

Theo ông Thái, tỉnh Đắk Lắk ngày nay hội tụ cả lợi thế của Tây Nguyên và duyên hải Nam Trung Bộ; vừa có thế mạnh về nông nghiệp, công nghiệp chế biến, năng lượng tái tạo, du lịch sinh thái và văn hóa đặc sắc, vừa có điều kiện phát triển kinh tế biển, logistics, cảng biển, dịch vụ và du lịch biển.

Vẫn lời ông Thái, Hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư tỉnh Đắk Lắk được tổ chức nhằm công bố định hướng phát triển chiến lược của tỉnh trong giai đoạn mới, đồng thời gửi tới cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư trong và ngoài nước thông điệp về một Đắk Lắk mới năng động hơn, rộng mở hơn, quyết tâm cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh và xây dựng chính quyền tiến bộ, hiện đại.

Tỉnh Đắk Lắk cam kết tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, đồng hành cùng doanh nghiệp, bảo đảm công khai, minh bạch và tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho các nhà đầu tư đến tìm hiểu, hợp tác và phát triển lâu dài tại địa phương.

Theo Sở Tài chính Đắk Lắk, hội nghị sẽ công bố 257 dự án thu hút đầu tư giai đoạn 2026-2030 (đợt 1) với hơn 1 triệu tỉ đồng.

Cơ quan chức năng cũng chuẩn bị danh mục các dự án trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư, quyết định chấp thuận chủ đầu tư, quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, quyết định thành lập cụm công nghiệp, chủ trương khảo sát và bản ghi nhớ đầu tư đợt này.

Cụ thể, hiện có 16 dự án đã có quyết định đầu tư với tổng vốn 21.000 tỉ đồng, 16 dự án đang xem xét với tổng vốn đầu tư 30.000 tỉ đồng.

Tại buổi họp báo, đại diện Sở Tài chính tỉnh Đắk Lắk, cho biết hiện rất nhiều tập đoàn, nhà đầu tư gửi đăng ký biên bản ghi nhớ đầu tư tại tỉnh.