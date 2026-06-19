Báo Pháp Luật TP.HCM đón nhận tình cảm từ nhiều đơn vị nhân Ngày báo chí 21-6 19/06/2026 15:23

(PLO)- Nhân kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21-6-1925 - 21-6-2026), nhiều cơ quan, đơn vị đến thăm, chúc mừng Báo Pháp Luật TP.HCM.

Sáng 19-6, nhân dịp kỷ niệm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21-6, Báo Pháp Luật TP.HCM vinh dự đón tiếp các đoàn công tác đến thăm và chúc mừng. Gồm có đại diện Bộ Tư pháp, Sở GD&ĐT, Công an Thành phố, Tòa án Nhân dân (TAND) TP.HCM, Sư đoàn Không quân 370, Bệnh viện Hùng Vương cùng chính quyền hai phường Gò Vấp, Chợ Lớn (TP.HCM).

Lan tỏa tư tưởng lập pháp

Sáng 19-6, đoàn công tác của Bộ Tư pháp do ông Nguyễn Thanh Bình, Phó Chánh Văn phòng Bộ Tư pháp làm trưởng đoàn, đã đến thăm và chia sẻ Ban biên tập cùng toàn thể cán bộ, phóng viên, biên tập viên.

Tại buổi gặp mặt, ông Nguyễn Thanh Bình đã thừa ủy quyền của lãnh đạo Bộ Tư pháp gửi những lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến đội ngũ. Ông đánh giá rất cao sự nhạy bén của đội ngũ phóng viên phía Nam trong việc đưa các chủ trương, đường lối đến gần hơn với người dân.

Thời gian qua, tờ báo đã thể hiện sự tâm huyết qua nhiều bài viết lớn, góp phần lan tỏa sâu rộng tư tưởng lập pháp.

Ông Nguyễn Thanh Bình, Phó Chánh Văn phòng Bộ Tư pháp (trái) chúc mừng ông Mai Ngọc Phước, Tổng biên tập Báo Pháp Luật TP.HCM nhân ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21-6. Ảnh: THUẬN VĂN

Đáp lại ân tình đó, ông Mai Ngọc Phước, Tổng Biên tập Báo Pháp Luật TP.HCM khẳng định định hướng và giá trị cốt lõi của Báo trong suốt 36 năm hình thành phát triển là lan tỏa tinh thần thượng tôn pháp luật. Dù trong bất kỳ giai đoạn phát triển hay đổi mới nào, 'chất pháp luật' và cảm xúc công lý mang thương hiệu Pháp Luật TP.HCM vẫn sẽ luôn được giữ vững, lan tỏa rộng hơn và mạnh mẽ hơn nữa.

Đoàn công tác Bộ Tư Pháp đến thăm và chúc mừng báo Pháp Luật TP.HCM nhân kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam. Ảnh: THUẬN VĂN

Cùng ngày, đoàn Tòa án Nhân dân (TAND) TP.HCM do bà Phạm Thị Thu Hà, Phó Chánh án làm trưởng đoàn, cũng đã đến chúc mừng Báo Pháp Luật TP.HCM nhân ngày 21-6. Bà Phạm Thị Thu Hà đánh giá cao Báo Pháp Luật TP.HCM vì luôn giữ vững vị thế là tờ báo chuyên sâu, uy tín hàng đầu.

Bà nhấn mạnh rằng thời gian qua, báo đã có những đóng góp vô cùng tích cực, sắc bén trong việc góp ý, phản biện chính sách, thực sự trở thành cầu nối hiệu quả giữa các cơ quan cầm cân nảy mực và quần chúng nhân dân.

Đoàn Tòa án Nhân dân (TAND) TP.HCM do bà Phạm Thị Thu Hà, Phó Chánh án làm trưởng đoàn, cũng đã đến chúc mừng Báo Pháp Luật TP.HCM nhân ngày 21-6. ẢNH: THUẬN VĂN

Tổng Biên tập Mai Ngọc Phước trân trọng cảm ơn TAND TP.HCM và cam kết tòa soạn sẽ tiếp tục mài sắc ngòi bút, phụng sự bạn đọc và bảo vệ công lý đến cùng.

Điểm tựa vững chắc trên mặt trận an ninh trật tự

Đến chúc mừng ngày báo chí, Đảng ủy - Ban Giám đốc Công an TP.HCM do Thượng tá Đoàn Minh Hòa, Phó Trưởng phòng An ninh chính trị nội bộ (PA03) làm trưởng đoàn ghi nhận sâu sắc sự phối hợp chặt chẽ của Báo Pháp Luật TP.HCM.

Qua những bài viết sắc sảo, kịp thời, Báo đã phản ánh chân thực cuộc chiến cam go của lực lượng Công an nhân dân, lan tỏa những chiến công và củng cố thế trận an ninh nhân dân vững chắc.

Đảng ủy - Ban Giám đốc Công an TP.HCM do Thượng tá Đoàn Minh Hòa, Phó Trưởng phòng An ninh chính trị nội bộ (PA03) làm trưởng đoàn chúc mừng báo Pháp Luật TP.HCM nhân kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam. Ảnh: THUẬN VĂN

Nhà báo Nguyễn Đức Hiển, Phó Tổng biên tập Thường trực Báo Pháp Luật TP.HCM, chân thành chia sẻ: "Trong suốt chặng đường phát triển, Báo luôn xem lực lượng Công an Thành phố là điểm tựa vững chắc, nguồn cung cấp thông tin chính thống, đáng tin cậy nhất".

Ông cũng gửi gắm lời cam kết đanh thép rằng, dù trong tương lai công tác ở bất kỳ đơn vị báo chí nào, những người làm Báo Pháp Luật TP.HCM vẫn sẽ kiên quyết đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, kề vai sát cánh bảo vệ sự bình yên của Thành phố.

Lăng kính phản biện vì nền giáo dục nhân văn

Đoàn công tác của Sở GD&ĐT TP.HCM do ông Nguyễn Bảo Quốc, Phó Giám đốc Sở dẫn đầu, đã mang đến những lời tri ân sâu sắc với Báo Pháp Luật TP.HCM. Ông Nguyễn Bảo Quốc, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT TP.HCM nhận định lực lượng phóng viên của báo rất am hiểu thực tiễn và các chính sách liên quan đến giáo dục, đào tạo, từ đó mang lại những phản ánh và phản biện rất giá trị.

Ông Đinh Đức Thọ, Phó Tổng biên tập Báo Pháp Luật TP.HCM (trái) cảm ơn những chia sẻ tình cảm của ông Nguyễn Bảo Quốc, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT TP.HCM. Ảnh: THUẬN VĂN

Thay mặt Ban Biên tập, Nhà báo Đinh Đức Thọ, Phó Tổng biên tập Báo Pháp Luật TP.HCM, bày tỏ sự trân trọng trước tình cảm và sự quan tâm của lãnh đạo Sở. Ông Đinh Đức Thọ cùng đại diện báo ôn lại những kỷ niệm phối hợp tốt đẹp giữa hai đơn vị, tiêu biểu như các kế hoạch dự kiến đưa pháp luật vào trường học hay giáo dục phòng chống bạo lực học đường.

Đoàn công tác của Sở GD&ĐT TP.HCM thăm, chúc mừng đội ngũ Báo Pháp Luật TP.HCM nhân ngày 21-6. Ảnh: THUẬN VĂN

Phó Tổng biên tập báo Pháp Luật TP.HCM khẳng định, đội ngũ cán bộ, phóng viên của báo đã gắn bó với mảng giáo dục nhiều năm. Do đó, dù trong bối cảnh thực hiện quy hoạch báo chí sắp tới có sự thay đổi ra sao, những người làm báo vẫn sẽ giữ vững tinh thần trách nhiệm, tiếp tục đóng góp hết sức mình vào sự phát triển chung của ngành. Nhà báo Đinh Đức Thọ cũng gửi lời chúc ngành giáo dục TP.HCM tiếp tục gặt hái nhiều thành tích, luôn là điểm sáng của khu vực.

Gắn bó với chính quyền địa phương

Sáng 19-6, Báo Pháp Luật TP.HCM cũng vinh dự được đón tiếp lãnh đạo hai phường Gò Vấp và phường Chợ Lớn (TP.HCM) đến tặng hoa, chúc mừng nhân ngày 21-6.

Ông Phan Đình An, Phó Chủ tịch HĐND - UBND phường Gò Vấp đã gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến Ban Biên tập, đội ngũ phóng viên, biên tập viên và người lao động của Báo Pháp Luật TP.HCM. Đại diện đoàn chia sẻ, thời gian qua địa phương có nhiều thay đổi lớn sau khi thực hiện việc sáp nhập, sắp xếp lại các đơn vị hành chính mới.

Phường Gò Vấp đối mặt với áp lực rất lớn về tốc độ đô thị hóa và gia tăng dân số cơ học. Trong bối cảnh đó, địa phương trân trọng và đánh giá cao sự đồng hành của Báo Pháp Luật TP.HCM khi luôn theo sát, phản ánh kịp thời trên tinh thần xây dựng và chia sẻ với những khó khăn của chính quyền địa phương.

Đoàn lãnh đạo Phường Gò Vấp tặng hoa và lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến Ban Biên tập, đội ngũ phóng viên, biên tập viên và người lao động của Báo Pháp Luật TP.HCM. Ảnh: THUẬN VĂN

Đón nhận tình cảm từ đoàn, Nhà báo Nguyễn Đức Hiển, Phó Tổng biên tập Thường trực Báo Pháp Luật TP.HCM bày tỏ sự xúc động và gửi lời cảm ơn sâu sắc đến chính quyền, đoàn thể phường Gò Vấp đã dành thời gian đến thăm tòa soạn trong những ngày mang ý nghĩa vô cùng đặc biệt này.

Nhà báo Nguyễn Đức Hiển cho biết thực hiện quy hoạch báo chí, sứ mệnh lịch sử của tờ báo dưới tư cách pháp nhân độc lập sẽ chính thức khép lại để mở ra một chương mới. Dù bộ máy có sự sắp xếp lại, tinh thần, trách nhiệm và ngòi bút mang tên Pháp Luật TP.HCM vẫn sẽ luôn sắc bén, tiếp tục đóng góp vào sự phát triển chung của TP.HCM.

Đoàn công tác phường Chợ Lớn do bà Khương Lê Thùy Anh, Phó Chủ tịch UBND phường làm trưởng đoàn tặng hoa ông Nguyễn Thái Bình, Phó Tổng biên tập Báo Pháp Luật TP.HCM. Ảnh: THUẬN VĂN

Đoàn đại diện Đảng ủy, UBND, UBMTTQ Việt Nam phường Chợ Lớn do bà Khương Lê Thùy Anh, Phó Chủ tịch UBND phường làm trưởng đoàn, đã đến thăm và gửi những lời chúc tốt đẹp nhất đến đội ngũ những người làm báo tại tòa soạn Báo Pháp Luật TP.HCM.

Tại buổi gặp mặt, bà Khương Lê Thùy Anh đã gửi lời tri ân sâu sắc đến sự đồng hành của báo chí trong suốt thời gian qua. Trong bối cảnh bộ máy cơ sở đang phải đối mặt với khối lượng công việc và áp lực khổng lồ, Báo Pháp Luật TP.HCM đã luôn thấu hiểu, kịp thời ghi nhận thực tiễn và phản ánh chân thực những khó khăn, vướng mắc của đội ngũ cán bộ, công chức phường đến các cấp lãnh đạo.

Bà Khương Lê Thùy Anh, Phó Chủ tịch UBND phường Chợ Lớn trao đổi với ông Nguyễn Thái Bình, Phó Tổng biên tập Báo Pháp Luật TP.HCM. Ảnh: THUẬN VĂN

Thay mặt tòa soạn, ông Nguyễn Thái Bình, Phó Tổng Biên tập Báo Pháp Luật TP.HCM, trân trọng cảm ơn tình cảm và sự quan tâm của lãnh đạo phường. Ông Nguyễn Thái Bình chia sẻ, qua lăng kính tác nghiệp thực tế, báo thấu hiểu sâu sắc sự vất vả, nhọc nhằn của cán bộ cơ sở hiện nay.