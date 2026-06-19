Báo Pháp Luật TP.HCM đón nhận tình cảm từ nhiều đơn vị nhân Ngày báo chí 21-6

Sáng 19-6, nhân dịp kỷ niệm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21-6, Báo Pháp Luật TP.HCM vinh dự đón tiếp các đoàn công tác đến thăm và chúc mừng. Gồm có đại diện Bộ Tư pháp, Sở GD&ĐT, Công an Thành phố, Tòa án Nhân dân (TAND) TP.HCM, Sư đoàn Không quân 370, Bệnh viện Hùng Vương cùng chính quyền hai phường Gò Vấp, Chợ Lớn (TP.HCM).
Lan tỏa tư tưởng lập pháp
Sáng 19-6, đoàn công tác của Bộ Tư pháp do ông Nguyễn Thanh Bình, Phó Chánh Văn phòng Bộ Tư pháp làm trưởng đoàn, đã đến thăm và chia sẻ Ban biên tập cùng toàn thể cán bộ, phóng viên, biên tập viên.
Tại buổi gặp mặt, ông Nguyễn Thanh Bình đã thừa ủy quyền của lãnh đạo Bộ Tư pháp gửi những lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến đội ngũ. Ông đánh giá rất cao sự nhạy bén của đội ngũ phóng viên phía Nam trong việc đưa các chủ trương, đường lối đến gần hơn với người dân.
Thời gian qua, tờ báo đã thể hiện sự tâm huyết qua nhiều bài viết lớn, góp phần lan tỏa sâu rộng tư tưởng lập pháp.
Đáp lại ân tình đó, ông Mai Ngọc Phước, Tổng Biên tập Báo Pháp Luật TP.HCM khẳng định định hướng và giá trị cốt lõi của Báo trong suốt 36 năm hình thành phát triển là lan tỏa tinh thần thượng tôn pháp luật. Dù trong bất kỳ giai đoạn phát triển hay đổi mới nào, 'chất pháp luật' và cảm xúc công lý mang thương hiệu Pháp Luật TP.HCM vẫn sẽ luôn được giữ vững, lan tỏa rộng hơn và mạnh mẽ hơn nữa.
Cùng ngày, đoàn Tòa án Nhân dân (TAND) TP.HCM do bà Phạm Thị Thu Hà, Phó Chánh án làm trưởng đoàn, cũng đã đến chúc mừng Báo Pháp Luật TP.HCM nhân ngày 21-6. Bà Phạm Thị Thu Hà đánh giá cao Báo Pháp Luật TP.HCM vì luôn giữ vững vị thế là tờ báo chuyên sâu, uy tín hàng đầu.
Bà nhấn mạnh rằng thời gian qua, báo đã có những đóng góp vô cùng tích cực, sắc bén trong việc góp ý, phản biện chính sách, thực sự trở thành cầu nối hiệu quả giữa các cơ quan cầm cân nảy mực và quần chúng nhân dân.
Tổng Biên tập Mai Ngọc Phước trân trọng cảm ơn TAND TP.HCM và cam kết tòa soạn sẽ tiếp tục mài sắc ngòi bút, phụng sự bạn đọc và bảo vệ công lý đến cùng.
Điểm tựa vững chắc trên mặt trận an ninh trật tự
Đến chúc mừng ngày báo chí, Đảng ủy - Ban Giám đốc Công an TP.HCM do Thượng tá Đoàn Minh Hòa, Phó Trưởng phòng An ninh chính trị nội bộ (PA03) làm trưởng đoàn ghi nhận sâu sắc sự phối hợp chặt chẽ của Báo Pháp Luật TP.HCM.
Qua những bài viết sắc sảo, kịp thời, Báo đã phản ánh chân thực cuộc chiến cam go của lực lượng Công an nhân dân, lan tỏa những chiến công và củng cố thế trận an ninh nhân dân vững chắc.
Nhà báo Nguyễn Đức Hiển, Phó Tổng biên tập Thường trực Báo Pháp Luật TP.HCM, chân thành chia sẻ: "Trong suốt chặng đường phát triển, Báo luôn xem lực lượng Công an Thành phố là điểm tựa vững chắc, nguồn cung cấp thông tin chính thống, đáng tin cậy nhất".
Ông cũng gửi gắm lời cam kết đanh thép rằng, dù trong tương lai công tác ở bất kỳ đơn vị báo chí nào, những người làm Báo Pháp Luật TP.HCM vẫn sẽ kiên quyết đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, kề vai sát cánh bảo vệ sự bình yên của Thành phố.
Lăng kính phản biện vì nền giáo dục nhân văn
Đoàn công tác của Sở GD&ĐT TP.HCM do ông Nguyễn Bảo Quốc, Phó Giám đốc Sở dẫn đầu, đã mang đến những lời tri ân sâu sắc với Báo Pháp Luật TP.HCM. Ông Nguyễn Bảo Quốc, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT TP.HCM nhận định lực lượng phóng viên của báo rất am hiểu thực tiễn và các chính sách liên quan đến giáo dục, đào tạo, từ đó mang lại những phản ánh và phản biện rất giá trị.
Thay mặt Ban Biên tập, Nhà báo Đinh Đức Thọ, Phó Tổng biên tập Báo Pháp Luật TP.HCM, bày tỏ sự trân trọng trước tình cảm và sự quan tâm của lãnh đạo Sở. Ông Đinh Đức Thọ cùng đại diện báo ôn lại những kỷ niệm phối hợp tốt đẹp giữa hai đơn vị, tiêu biểu như các kế hoạch dự kiến đưa pháp luật vào trường học hay giáo dục phòng chống bạo lực học đường.
Phó Tổng biên tập báo Pháp Luật TP.HCM khẳng định, đội ngũ cán bộ, phóng viên của báo đã gắn bó với mảng giáo dục nhiều năm. Do đó, dù trong bối cảnh thực hiện quy hoạch báo chí sắp tới có sự thay đổi ra sao, những người làm báo vẫn sẽ giữ vững tinh thần trách nhiệm, tiếp tục đóng góp hết sức mình vào sự phát triển chung của ngành. Nhà báo Đinh Đức Thọ cũng gửi lời chúc ngành giáo dục TP.HCM tiếp tục gặt hái nhiều thành tích, luôn là điểm sáng của khu vực.
Gắn bó với chính quyền địa phương
Sáng 19-6, Báo Pháp Luật TP.HCM cũng vinh dự được đón tiếp lãnh đạo hai phường Gò Vấp và phường Chợ Lớn (TP.HCM) đến tặng hoa, chúc mừng nhân ngày 21-6.
Ông Phan Đình An, Phó Chủ tịch HĐND - UBND phường Gò Vấp đã gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến Ban Biên tập, đội ngũ phóng viên, biên tập viên và người lao động của Báo Pháp Luật TP.HCM. Đại diện đoàn chia sẻ, thời gian qua địa phương có nhiều thay đổi lớn sau khi thực hiện việc sáp nhập, sắp xếp lại các đơn vị hành chính mới.
Phường Gò Vấp đối mặt với áp lực rất lớn về tốc độ đô thị hóa và gia tăng dân số cơ học. Trong bối cảnh đó, địa phương trân trọng và đánh giá cao sự đồng hành của Báo Pháp Luật TP.HCM khi luôn theo sát, phản ánh kịp thời trên tinh thần xây dựng và chia sẻ với những khó khăn của chính quyền địa phương.
Đón nhận tình cảm từ đoàn, Nhà báo Nguyễn Đức Hiển, Phó Tổng biên tập Thường trực Báo Pháp Luật TP.HCM bày tỏ sự xúc động và gửi lời cảm ơn sâu sắc đến chính quyền, đoàn thể phường Gò Vấp đã dành thời gian đến thăm tòa soạn trong những ngày mang ý nghĩa vô cùng đặc biệt này.
Nhà báo Nguyễn Đức Hiển cho biết thực hiện quy hoạch báo chí, sứ mệnh lịch sử của tờ báo dưới tư cách pháp nhân độc lập sẽ chính thức khép lại để mở ra một chương mới. Dù bộ máy có sự sắp xếp lại, tinh thần, trách nhiệm và ngòi bút mang tên Pháp Luật TP.HCM vẫn sẽ luôn sắc bén, tiếp tục đóng góp vào sự phát triển chung của TP.HCM.
Đoàn đại diện Đảng ủy, UBND, UBMTTQ Việt Nam phường Chợ Lớn do bà Khương Lê Thùy Anh, Phó Chủ tịch UBND phường làm trưởng đoàn, đã đến thăm và gửi những lời chúc tốt đẹp nhất đến đội ngũ những người làm báo tại tòa soạn Báo Pháp Luật TP.HCM.
Tại buổi gặp mặt, bà Khương Lê Thùy Anh đã gửi lời tri ân sâu sắc đến sự đồng hành của báo chí trong suốt thời gian qua. Trong bối cảnh bộ máy cơ sở đang phải đối mặt với khối lượng công việc và áp lực khổng lồ, Báo Pháp Luật TP.HCM đã luôn thấu hiểu, kịp thời ghi nhận thực tiễn và phản ánh chân thực những khó khăn, vướng mắc của đội ngũ cán bộ, công chức phường đến các cấp lãnh đạo.
Thay mặt tòa soạn, ông Nguyễn Thái Bình, Phó Tổng Biên tập Báo Pháp Luật TP.HCM, trân trọng cảm ơn tình cảm và sự quan tâm của lãnh đạo phường. Ông Nguyễn Thái Bình chia sẻ, qua lăng kính tác nghiệp thực tế, báo thấu hiểu sâu sắc sự vất vả, nhọc nhằn của cán bộ cơ sở hiện nay.
Sư đoàn Không quân 370, Bệnh viện Hùng Vương chúc mừng Báo Pháp Luật TP.HCM nhân ngày 21-6
Sáng 19-6, Đoàn đại biểu Sư đoàn Không quân 370 đã đến thăm và chúc mừng tập thể Báo Pháp Luật TP.HCM nhân kỷ niệm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21-6.
Đại diện đoàn, Đại tá Phạm Công Thành, Phó Tham mưu trưởng Sư đoàn 370, đã trao tặng lẵng hoa tươi thắm và gửi lời chúc tốt đẹp nhất đến đội ngũ những người làm báo, đồng thời bày tỏ sự phấn khởi trước mối quan hệ gắn kết bền chặt giữa báo và lực lượng vũ trang.
Đại tá Phạm Công Thành gửi lời cảm ơn Báo Pháp Luật TP.HCM đã luôn đồng hành, tạo điều kiện tuyên truyền sinh động, góp phần lan tỏa hình ảnh Bộ đội Không quân cùng các hoạt động của đơn vị đến rộng rãi công chúng.
Thay mặt Ban biên tập, ông Lê Minh Cường, Tổng Thư ký tòa soạn Báo Pháp Luật TP.HCM, trân trọng cảm ơn tình cảm của Đảng ủy, Ban chỉ huy Sư đoàn 370. Ông Lê Minh Cường nhấn mạnh, thời gian qua hai đơn vị đã phối hợp rất tốt trong công tác thông tin.
Tòa soạn đặc biệt trân trọng sự hỗ trợ tối đa của Sư đoàn 370 khi tạo điều kiện cho phóng viên trực tiếp tác nghiệp trên các chuyến bay trực thăng, từ đó thực hiện được nhiều tuyến bài sâu sắc, mang đến cho bạn đọc những góc nhìn trực quan, tự hào về lực lượng bảo vệ bầu trời Tổ quốc.
Nhân kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21-6), đoàn công tác Bệnh viện Hùng Vương do TS.BS Phan Thị Hằng, Phó Giám đốc bệnh viện làm trưởng đoàn, đã đến thăm hỏi và chúc mừng Báo Pháp Luật TP.HCM.
TS.BS Phan Thị Hằng đã trao tặng lẵng hoa tươi thắm và gửi lời chúc sức khỏe, hạnh phúc đến đội ngũ người làm báo. Đồng thời, đại diện lãnh đạo bệnh viện bày tỏ sự tri ân sâu sắc đối với các cơ quan báo chí đã luôn sát cánh, đồng hành trong công tác truyền thông, phổ biến kịp thời các chính sách y tế và góp phần lan tỏa những giá trị nhân văn, tốt đẹp đến cộng đồng.