VKSND TP.HCM: Khởi tố hơn 13.800 bị can, tội phạm ma túy tăng mạnh 19/06/2026 11:06

(PLO)- Trong 6 tháng đầu năm 2026, cơ quan điều tra đã phát hiện và khởi tố 7.424 vụ với 13.838 bị can. Trong đó, tội phạm về ma túy tăng mạnh, còn tội phạm về tham nhũng, chức vụ và kinh tế giảm.

Sáng 19-6, tại kỳ họp thứ ba HĐND TP.HCM khóa XI, ông Lê Văn Đông, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) TP.HCM và ông Phạm Quốc Hưng, Chánh án Tòa án nhân dân (TAND) TP.HCM, đã trình bày báo cáo công tác 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm.

Tội phạm ma túy tăng, tội phạm tham nhũng giảm

Theo ông Lê Văn Đông, Viện trưởng VKSND TP.HCM, trong 6 tháng đầu năm 2026, tình hình an ninh, chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn TP tiếp tục được giữ vững. Tổng số vụ tội phạm giảm so với cùng kỳ năm 2025.

Ông Lê Văn Đông, Viện trưởng VKSND TP.HCM, báo cáo tại kỳ họp. Ảnh: HÀ THƯ

Trong đó, các nhóm tội phạm về kinh tế, sở hữu, môi trường giảm. Ngược lại, tội phạm về ma túy tăng và tiếp tục diễn biến phức tạp với các phương thức, thủ đoạn phạm tội tinh vi.

Cụ thể, các đối tượng thuê nhà, căn hộ chung cư làm nơi cất giấu, phân chia, đóng gói ma túy và tổ chức giao nhận nhiều lần. Họ dùng thủ đoạn gửi định vị, quay video vị trí và báo cho bên mua nhằm che giấu thân phận.

Tình trạng xách tay ma túy từ Việt Nam sang nước ngoài hoặc ngược lại qua đường hàng không vẫn tiếp diễn. Tội phạm về trật tự xã hội có tính chất côn đồ, manh động, liều lĩnh, hoạt động theo đường dây xuyên biên giới, gây bức xúc trong nhân dân.

Cạnh đó, tội phạm về trật tự quản lý kinh tế, sở hữu, môi trường hoạt động tinh vi, có tổ chức, gây ảnh hưởng xấu đến đời sống xã hội. Các vi phạm an toàn thực phẩm gia tăng, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe cộng đồng.

VKSND TP.HCM dẫn chứng vụ án Võ Thị Ngọc Ngân (Ngân 98) sử dụng cơ sở kinh doanh Zubu Shop để tàng trữ và buôn bán thực phẩm chức năng giả, chứa chất cấm. Đây là vụ án tinh vi, có tổ chức, gây ảnh hưởng xấu đến đời sống xã hội và nguy hiểm cho sức khỏe người tiêu dùng.

Ông Lê Văn Đông cho biết cơ quan điều tra (CQĐT) đã phát hiện và khởi tố 7.424 vụ, 13.838 bị can. So với cùng kỳ, số vụ giảm 997 vụ (giảm 11,8%) nhưng số bị can tăng 605 người (tăng 4,6%).

Trong đó, tội phạm về ma túy tăng 234 vụ, 1.384 bị can. Tội phạm về tham nhũng, chức vụ giảm 5 vụ, 52 bị can. Tội phạm xâm phạm trật tự quản lý kinh tế, sở hữu, môi trường giảm 1.264 vụ, 452 bị can. Tội phạm về trật tự xã hội tăng 38 vụ, giảm 249 bị can. Tội phạm về an ninh quốc gia giảm 1 vụ, 2 bị can. Tội phạm xâm phạm hoạt động tư pháp tăng 1 vụ, giảm 24 bị can.

Các đại biểu tham dự kỳ họp. Ảnh: HÀ THƯ

Theo Viện trưởng VKSND TP.HCM, nguyên nhân dẫn đến tình hình tội phạm do đặc thù TP là đô thị lớn, tập trung mật độ dân cư cao, biến động dân cư phức tạp. TP cũng chịu áp lực về việc làm và an sinh xã hội đối với người lao động nhập cư.

Các tệ nạn xã hội, đặc biệt là tệ nạn ma túy còn diễn biến phức tạp làm phát sinh các loại tội phạm có liên quan. Ngoài ra còn do các mâu thuẫn xã hội, nhận thức pháp luật hạn chế và sự gia tăng của tội phạm công nghệ cao. Công tác phối hợp quản lý địa bàn, quản lý nhân khẩu và giáo dục phòng ngừa tội phạm tại một số khu vực chưa thực sự đi vào chiều sâu.

Giải quyết tốt các vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo

Còn ông Phạm Quốc Hưng, Chánh án Tòa án nhân dân (TAND) TP.HCM, cho biết trong 6 tháng đầu năm 2026, TAND hai cấp TP đã giải quyết 39.117 trên tổng số 85.978 vụ việc các loại đã thụ lý, đạt tỉ lệ 45,5%. Số lượng án còn lại đang giải quyết là 46.861 vụ việc, trong đó có 2.483 vụ tạm đình chỉ. So với cùng kỳ năm 2025, số án thụ lý tăng 8.068 vụ việc, giải quyết tăng 3.208 vụ việc.

Ngoài ra, TAND hai cấp TP còn giải quyết 23 trên 86 đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản, đạt tỉ lệ 26,74%. Cơ quan tòa án đã mở thủ tục phá sản đối với 57 doanh nghiệp, trong đó ban hành quyết định giải quyết đối với 12 doanh nghiệp.

Theo TAND TP.HCM, về án hình sự, TAND hai cấp TP đã giải quyết 5.666 vụ với 14.586 bị cáo trên tổng số 8.325 vụ với 22.867 bị cáo thụ lý, đạt tỉ lệ 68,06%. So với cùng kỳ năm 2025, số vụ án thụ lý tăng 1.103 vụ, số vụ án giải quyết tăng 437 vụ.

Công tác giải quyết, xét xử các vụ án hình sự trong thời gian qua được thực hiện đúng quy định pháp luật. Việc xét xử bảo đảm đúng người, đúng tội, không có trường hợp kết án oan người không có tội và không bỏ lọt tội phạm.

Hình phạt áp dụng đối với các bị cáo bảo đảm nghiêm minh, phù hợp với tính chất, mức độ hành vi phạm tội và nhân thân của người phạm tội, đáp ứng yêu cầu công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình hiện nay.

Đáng chú ý, ngành tòa án đã giải quyết tốt các vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực của Thành ủy; Ban Nội chính Trung ương và Ban Nội chính Thành ủy theo dõi, chỉ đạo.

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