Việt Nam khẳng định vai trò không thể thiếu của phụ nữ trong xây dựng hòa bình bền vững 18/06/2026 20:48

(PLO)- Thứ trưởng Nguyễn Minh Vũ khẳng định cần nhìn nhận phụ nữ không chỉ là nạn nhân trong xung đột, mà còn là những nhà kiến tạo hòa bình và kiến trúc sư của một tương lai bền vững, bao trùm hơn.

Ngày 17-6, tại trụ sở Liên hợp quốc ở New York, Hoa Kỳ đã diễn ra Phiên thảo luận mở của Hội đồng Bảo an về Phụ nữ, Hòa bình và An ninh với chủ đề “Tăng cường sự tham gia của phụ nữ để đẩy lùi xung đột”.

Phiên họp do Bộ trưởng Ngoại giao Colombia Rosa Yolanda Villavicencio, đại diện nước Chủ tịch Hội đồng Bảo an tháng 6-2026, chủ trì, thu hút sự tham gia phát biểu của nhiều quốc gia thành viên Liên hợp quốc.



Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ phát biểu tại phiên thảo luận. Ảnh: BNG.

Tại Phiên thảo luận, Giám đốc điều hành Cơ quan Liên hợp quốc về Bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ (UN Women) Sima Bahous nhấn mạnh bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ là một trong những cách tiếp cận hiệu quả nhất để đạt được hòa bình bền vững.

Nhiều nước tỏ quan ngại về việc dù là những người chịu tác động nặng nề nhất của xung đột, phụ nữ vẫn chưa được đại diện đầy đủ trong các tiến trình hòa bình; kêu gọi bảo đảm sự tham gia của phụ nữ trong các giai đoạn đàm phán, hòa giải và tái thiết sau xung đột, đồng thời tăng cường nguồn lực cho các tổ chức, sáng kiến do phụ nữ lãnh đạo.

Phát biểu tại Phiên thảo luận, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ nhấn mạnh các thỏa thuận hòa bình có thể chấm dứt chiến tranh, nhưng hòa bình bền vững phải được xây dựng từ gia đình, cộng đồng, thể chế và nền kinh tế, nơi phụ nữ là những chủ thể không thể thiếu.

Thứ trưởng Nguyễn Minh Vũ nhấn mạnh chương trình nghị sự Phụ nữ, Hòa bình và An ninh luôn là ưu tiên của Việt Nam, từ Nghị quyết 1889 của Hội đồng Bảo an về vai trò của phụ nữ trong bối cảnh hậu xung đột do Việt Nam thúc đẩy năm 2009, đến Kế hoạch hành động quốc gia đầu tiên về Phụ nữ, Hòa bình và An ninh năm 2024 và nhiều chính sách tăng cường sự tham gia của phụ nữ trong đời sống chính trị, kinh tế, xã hội.

Thứ trưởng Nguyễn Minh Vũ khẳng định cần nhìn nhận phụ nữ không chỉ là nạn nhân trong xung đột, mà còn là những nhà kiến tạo hòa bình và kiến trúc sư của một tương lai bền vững, bao trùm hơn.

Quang cảnh tại phiên thảo luận. Ảnh: BNG.

Từ đó, Thứ trưởng kêu gọi cộng đồng quốc tế thúc đẩy sự tham gia đầy đủ, bình đẳng và thực chất của phụ nữ trong đàm phán hòa bình và quá trình ra quyết định; tăng cường đầu tư cho y tế, giáo dục và trao quyền kinh tế cho phụ nữ trong bối cảnh hậu xung đột; hỗ trợ các sáng kiến xây dựng hòa bình, hòa giải và cộng đồng do phụ nữ dẫn dắt, đồng thời tăng quyền năng cho phụ nữ trong các lĩnh vực mới như chuyển đổi số, giáo dục STEM và thích ứng với biến đổi khí hậu.

Cùng ngày, Thứ trưởng Thường trực Nguyễn Minh Vũ cũng có bài phát biểu tại Phiên họp về các vấn đề nhân đạo của Hội đồng Kinh tế - Xã hội Liên hợp quốc (ECOSOC).

Thứ trưởng khẳng định hoạt động nhân đạo cần được thực hiện trên cơ sở tôn trọng Hiến chương Liên hợp quốc và luật nhân đạo quốc tế, và tôn trọng chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, bảo vệ thường dân, bảo đảm tiếp cận nhân đạo an toàn.

Thứ trưởng nhấn mạnh Việt Nam luôn sẵn sàng đóng góp vào nỗ lực nhân đạo chung của cộng đồng quốc tế; dù còn chịu nhiều tác động của thiên tai và biến đổi khí hậu, Việt Nam vẫn tích cực tham gia Quỹ ứng phó khẩn cấp trung ương của Liên hợp quốc (CERF), hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc, hợp tác ASEAN về quản lý thiên tai, cũng như cử lực lượng cứu hộ, cứu nạn và hỗ trợ nhân đạo tới các nước gặp thiên tai, khủng hoảng; qua đó kêu gọi biến tinh thần đoàn kết thành hành động cụ thể, bảo đảm nhân đạo luôn là trung tâm của mọi nỗ lực ứng phó.