Thanh tra Cần Thơ kiến nghị chuyển cơ quan điều tra 3 vụ việc 18/06/2026 11:44

(PLO)- Thanh tra Cần Thơ kiến nghị kiểm điểm trách nhiệm đối với 58 tập thể, 206 cá nhân, đồng thời kiến nghị chuyển cơ quan điều tra 3 vụ việc liên quan đến duy tu, sửa chữa hệ thống điện chiếu sáng và cụm dân cư vượt lũ.

UBND TP Cần Thơ vừa có báo cáo gửi HĐND TP chuẩn bị cho kỳ họp thường lệ giữa năm về công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực 6 tháng đầu năm 2026 và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026.

Xã Vị Đông, huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang (cũ) nay là xã Vị Thanh 1, TP Cần Thơ. Ảnh: CHÂU ANH

Theo báo cáo, cơ quan chức năng phát hiện 10 vụ việc tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Trong đó, qua hoạt động thanh tra phát hiện 3 vụ việc; qua hoạt động điều tra, truy tố phát hiện 7 vụ với 11 bị can.

Thanh tra TP đã triển khai 29 cuộc thanh tra (gồm 14 cuộc kỳ trước chuyển sang, 15 cuộc triển khai trong kỳ) và 6 cuộc kiểm tra. Qua đó, ngành chức năng phát hiện vi phạm với tổng số tiền 37,38 tỉ đồng. Thanh tra kiến nghị thu hồi về ngân sách nhà nước 31,86 tỉ đồng, kiến nghị xử lý khác 5,519 tỉ đồng; kiến nghị kiểm điểm trách nhiệm đối với 58 tập thể, 206 cá nhân và kiến nghị chuyển cơ quan điều tra 3 vụ.

Cụ thể, một vụ thuộc đoàn thanh tra việc thực hiện các quy định pháp luật về đầu tư xây dựng hạng mục duy tu, sửa chữa thường xuyên hệ thống điện chiếu sáng trên địa bàn quận Cái Răng. Dự án này do Phòng Quản lý đô thị quận Cái Răng (cũ), TP Cần Thơ làm chủ đầu tư, nay thuộc phường Hưng Phú và phường Cái Răng, TP Cần Thơ.

Hai vụ còn lại thuộc đoàn thanh tra việc chấp hành quy định pháp luật trong bình xét các hộ dân được mua trả chậm nền nhà trong Cụm dân cư vượt lũ xã Vị Đông, huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang (cũ), nay thuộc địa bàn UBND xã Vị Thanh 1, TP Cần Thơ.

Cũng theo báo cáo, qua công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo chưa phát hiện hành vi tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Trong kỳ báo cáo, Công an TP đang thụ lý, điều tra 38 vụ với 52 bị can (khởi tố mới 7 vụ, 11 bị can), đã giải quyết 17 vụ với 32 bị can (kết luận điều tra 12 vụ, 26 bị can; tạm đình chỉ điều tra 5 vụ, 6 bị can). Tòa án nhân dân hai cấp TP đã xét xử 6 vụ án với 12 bị cáo.

Qua công tác điều tra, truy tố, cơ quan chức năng phát hiện số tiền, tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát là 10,53 tỉ đồng, đã thu hồi 8,54 tỉ đồng (đạt 81,1%).

Trong kỳ báo cáo, người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương gương mẫu, chấp hành nghiêm túc các quy định pháp luật. Chưa phát sinh trường hợp người đứng đầu, cấp phó bị xử lý do để xảy ra tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong cơ quan, đơn vị, địa phương mình quản lý, phụ trách.