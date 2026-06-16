Thủ tướng Lê Minh Hưng đến Kazan dự Hội nghị Cấp cao kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga 16/06/2026 21:38

(PLO)- Thủ tướng Lê Minh Hưng và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã bắt đầu chương trình tham dự Hội nghị Cấp cao kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga.

Vào lúc 15 giờ ngày 16-6 (theo giờ địa phương), Thủ tướng Lê Minh Hưng và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã tới sân bay quốc tế Kazan ở thành phố Kazan, thủ đô Cộng hoà Tatarstan thuộc Liên bang Nga, bắt đầu chương trình tham dự Hội nghị Cấp cao kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga.

Chuyến công tác diễn ra theo lời mời của Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin.

Thủ tướng Lê Minh Hưng đến thành phố Kazan bắt đầu chuyến tham dự Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga và hoạt động song phương tại Kazan, Cộng hòa Tatarstan (Liên bang Nga). Ảnh: TTXVN

Đón Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tại sân bay quốc tế Kazan có Người đứng đầu Cộng hoà Tatarstan Rustam Minikhanov.

Về phía Việt Nam có Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền Việt Nam tại Liên bang Nga Đặng Minh Khôi, Tổng lãnh sự Việt Nam tại Ekaterinburg Nguyễn Mai Hường và một số cán bộ Đại sứ quán.

Đây là chuyến công tác đầu tiên của Thủ tướng Lê Minh Hưng trên cương vị mới tới Liên bang Nga. Điều này cho thấy sự coi trọng của Việt Nam đối với quan hệ Đối tác chiến lược ASEAN-Nga. Chuyến công tác góp phần phát huy vai trò “cầu nối” của Việt Nam, tạo thêm động lực mới cho quan hệ ASEAN-Nga.

Quan hệ đối tác đối thoại ASEAN- Liên bang Nga được thiết lập năm 1991 và được nâng cấp lên quan hệ Đối tác chiến lược năm 2018. Từ đó đến nay, quan hệ ASEAN-Nga tiếp tục phát triển tích cực trên tất cả các mặt.

Hội nghị Cấp cao kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN- Nga có ý nghĩa quan trọng nhằm thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược ASEAN- Nga, củng cố cam kết chính trị, làm mới động lực hợp tác và xác định phương hướng chiến lược cho quan hệ ASEAN- Nga giai đoạn tới trên cả ba trụ cột chính trị- an ninh, kinh tế và văn hóa- xã hội.

Hội nghị thể hiện cam kết chính trị ở cấp cao nhất của hai bên đối với mối quan hệ Đối tác chiến lược ASEAN- Nga, đồng thời cho thấy sự coi trọng của Nga đối với vai trò trung tâm của ASEAN trong cấu trúc hợp tác ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương, cũng như sự coi trọng của ASEAN đối với vai trò và vị thế Nga ở khu vực và trên thế giới.

Hội nghị cũng là biểu tượng minh chứng cho thấy việc đối thoại và hợp tác luôn là phương thức hữu hiệu nhất đóng góp vào kiến tạo môi trường hòa bình, an ninh và ổn định phục vụ cho phát triển.

Là “cầu nối” quan trọng giữa Nga và ASEAN, Việt Nam luôn là một trong những nước tích cực nhất ủng hộ Nga mở rộng quan hệ hợp tác với ASEAN. Việt Nam đã đưa ra nhiều sáng kiến, kiến nghị thúc đẩy quan hệ giữa Nga và ASEAN, ủng hộ Nga tham gia tích cực hơn các thể chế của ASEAN.

Lễ đón Thủ tướng Lê Minh Hưng đến thành phố Kazan, Cộng hòa Tatarsta, Liên bang Nga. Ảnh: TTXVN

Việt Nam sẽ cùng các nước thúc đẩy cách tiếp cận thực chất, cân bằng và hướng tới kết quả cụ thể trong hợp tác ASEAN- Nga.

Trọng tâm là khơi thông các lĩnh vực có nhiều tiềm năng nhưng chưa được khai thác đầy đủ như thương mại, khoa học, công nghệ, chuyển đổi số, an ninh phi truyền thống, giáo dục, đào tạo, du lịch, giao lưu nhân dân và đặc biệt là năng lượng. Ngoài ra, Việt Nam cũng mong muốn góp phần mở rộng không gian hợp tác giữa ASEAN với khu vực Á-Âu.

Nhân dịp tham dự Hội nghị, Thủ tướng Lê Minh Hưng dự kiến có cuộc hội kiến với Tổng thống Nga Vladimir Putin và làm việc với Người đứng đầu Cộng hòa Tatarstan Rustam Minikhanov.

Đây sẽ là dịp quan trọng để truyền tải thông điệp của Chính phủ nhiệm kỳ mới về việc tiếp tục coi trọng và thúc đẩy quan hệ Việt Nam- Nga, đồng thời trao đổi các định hướng lớn mang tính đột phá, trọng tâm hợp tác và các biện pháp tháo gỡ vướng mắc nhằm triển khai hiệu quả các thỏa thuận cấp cao đã đạt được.