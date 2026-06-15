Tây Ninh điều động, bổ nhiệm cán bộ một số sở, ngành 15/06/2026 12:02

(PLO)- UBND tỉnh Tây Ninh công bố nhiều quyết định về công tác cán bộ, gồm điều động, bổ nhiệm và nghỉ hưu đối với một số lãnh đạo sở, ngành.

Sáng 15-6, UBND tỉnh Tây Ninh tổ chức hội nghị công bố các quyết định về công tác cán bộ với sự tham dự của lãnh đạo các sở, ngành cùng các cá nhân được nhận quyết định.

Ông Phạm Tấn Hòa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Ông Nguyễn Hồng Phúc (tay cầm hoa), Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh, đến nhận công tác tại Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tây Ninh. Ảnh: KĐ



Tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh đã công bố quyết định điều động ông Nguyễn Hồng Phúc, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh, đến nhận công tác tại Sở Giáo dục và Đào tạo.

Ông Nguyễn Hồng Phúc được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo với thời hạn bổ nhiệm 5 năm, kể từ ngày 15-6.

Cùng với quyết định bổ nhiệm nhân sự mới, Chủ tịch UBND tỉnh cũng quyết định kéo dài thời gian giữ chức vụ Giám đốc Ban Quản lý các Khu Di tích lịch sử cách mạng miền Nam đối với ông Phan Thanh Nhàn đến thời điểm nghỉ hưu theo quy định.

Ông Trần Văn Tươi, Phó Giám đốc Sở Tài chính nhận quyết định nghỉ hưu. Ảnh: KĐ

Hội nghị cũng công bố quyết định nghỉ hưu hưởng chế độ bảo hiểm xã hội từ ngày 1-8 đối với ông Trần Văn Tươi, Phó Giám đốc Sở Tài chính.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh công bố quyết định kết thúc thời gian biệt phái tại Sở Dân tộc và Tôn giáo đối với ông Trần Minh Nay, sĩ quan Công an đang giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo.

Quyết định có hiệu lực từ ngày 1-7 do ông Trần Minh Nay đã đủ hạn tuổi phục vụ để chờ nghỉ hưu theo quy định.

Ông Phạm Tấn Hòa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi lễ trao quyết định. Ảnh: KĐ

Phát biểu tại hội nghị, ông Phạm Tấn Hòa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp của các cán bộ được trao quyết định trong suốt quá trình công tác. Đối với các cán bộ nghỉ hưu, ông đề nghị tiếp tục phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của người đảng viên tại nơi cư trú, đồng thời chia sẻ kinh nghiệm, đóng góp cho sự phát triển của địa phương và của tỉnh.

Riêng hai trường hợp được bổ nhiệm và kéo dài thời gian công tác, lãnh đạo UBND tỉnh đề nghị tiếp tục phát huy năng lực, tinh thần trách nhiệm, cùng tập thể đơn vị xây dựng khối đoàn kết nội bộ, nỗ lực hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao trong thời gian tới.