Bộ Chính trị phân bổ chi tiết hơn 1,87 triệu biên chế năm 2026 11/06/2026 09:07

(PLO)- Theo Quyết định 185 của Bộ Chính trị, tổng biên chế được giao cho các ban, cơ quan, đơn vị sự nghiệp của Đảng ở Trung ương, cơ quan MTTQ, các tỉnh, thành phố... năm 2026 là 1.878.362.

Bộ Chính trị đã ban hành Quyết định 185 quy định về biên chế các ban, cơ quan, đơn vị sự nghiệp của Đảng ở Trung ương; cơ quan MTTQ, cơ quan tham mưu, giúp việc Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương và các tỉnh, thành phố năm 2026.

Theo quyết định, tổng biên chế được giao cho các cơ quan, đơn vị, đoàn thể, địa phương nêu trên năm 2026 là 1.878.362 biên chế.

Trong đó, các cơ quan, ban đảng, đơn vị sự nghiệp của Đảng, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội ở Trung ương và Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương là 12.818 biên chế. Cụ thể, 2.999 cán bộ, công chức; 9.133 viên chức và 686 biên chế các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ ở Trung ương.

Các cơ quan, đơn vị sự nghiệp của Đảng, chính quyền địa phương, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội ở địa phương (cấp tỉnh, cấp xã) là 1.865.544 biên chế, gồm 314.604 cán bộ, công chức và 1.550.940 viên chức.

Ban Tổ chức Trung ương căn cứ Quy định về quản lý biên chế của hệ thống chính trị và Quyết định này để ban hành quyết định giao biên chế năm 2026 cho các cơ quan, đơn vị, tổ chức, địa phương thuộc thẩm quyền quản lý.

Dưới đây là số biên chế cụ thể của các ban, cơ quan, đơn vị của Đảng, MTTQ, các đoàn thể ở Trung ương và các địa phương: