TP Huế giám sát dòng tiền, mạnh tay xử lý cá độ bóng đá dịp World Cup 2026 09/06/2026 18:21

Ngày 9-6, UBND TP Huế có văn bản chỉ đạo quyết liệt các biện pháp phòng, chống tội phạm đánh bạc, cá độ bóng đá trong dịp World Cup 2026, trong đó nhấn mạnh việc xử lý nghiêm cán bộ vi phạm và giám sát dòng tiền giao dịch.

Hình ảnh minh họa.

Theo Quyết định, thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể và Chủ tịch UBND các xã, phường phải quán triệt cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tuyệt đối không tham gia đánh bạc dưới mọi hình thức.

Sở Nội vụ được giao nhiệm vụ tham mưu kiểm điểm, kỷ luật, xử lý nghiêm cán bộ, công chức, viên chức có hành vi vi phạm.

UBND các xã, phường phải khẩn trương rà soát, vận động các cơ sở kinh doanh Internet, nhà hàng, quán cà phê, các điểm tổ chức đông người xem World Cup ký cam kết không tổ chức đánh bạc. Kiên quyết xử lý nghiêm các cá nhân tham gia cờ bạc trên địa bàn.

Trong lĩnh vực giáo dục, Sở GD&ĐT, Đại học Huế cùng các cơ sở giáo dục phải yêu cầu giáo viên, học sinh, sinh viên cam đoan, cam kết không tham gia đánh bạc, cá độ bóng đá dưới mọi hình thức.

UBND TP yêu cầu Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Khu vực 9 và các ngân hàng thương mại tăng cường kiểm tra, giám sát các hoạt động giao dịch chuyển tiền.

Khi phát hiện giao dịch nghi vấn liên quan đến đánh bạc, phải kịp thời phối hợp với lực lượng Công an cung cấp thông tin, phong tỏa tài khoản để xử lý.

Lực lượng Công an TP có trách nhiệm chủ động phát hiện, triệt xóa các đường dây tổ chức đánh bạc, nhất là cá độ qua mạng Internet.

Đồng thời, tập trung đấu tranh với các loại tội phạm phát sinh từ cờ bạc như tín dụng đen, lừa đảo, cướp, cướp giật và trộm cắp tài sản.

Để tăng tính răn đe, UBND TP đề nghị VKSND và TAND TP lựa chọn, xác lập các án điểm để tập trung điều tra, truy tố và đưa ra xét xử công khai những người tổ chức đánh bạc, cá độ trong thời gian diễn ra giải đấu.