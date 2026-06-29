Thanh tra Chính phủ yêu cầu Lâm Đồng xử lý dứt điểm loạt tồn tại về đất, rừng 29/06/2026 15:54

(PLO)- Thanh tra Chính phủ yêu cầu tỉnh Lâm Đồng báo cáo kết quả thực hiện hai kết luận thanh tra do đến nay vẫn còn nhiều nội dung chưa được xử lý dứt điểm.

Thanh tra tỉnh Lâm Đồng vừa có văn bản gửi Sở Nội vụ, Sở Nông nghiệp và Môi trường và Thuế tỉnh Lâm Đồng đề nghị khẩn trương báo cáo kết quả thực hiện hai kết luận thanh tra của Thanh tra Chính phủ, do đến nay vẫn còn nhiều nội dung chưa được xử lý dứt điểm.

Rừng và đất rừng trong lâm phần quản lý của Công ty Đắk N’Tao, Đắk Nông cũ.

Hai kết luận được yêu cầu rà soát gồm Kết luận thanh tra số 2267/KL-TTCP ngày 4-10-2013 và Kết luận thanh tra số 1969/KL-TTCP ngày 31-10-2019, liên quan đến công tác quản lý, sử dụng đất đai, giao đất, giao rừng, cho thuê đất lâm nghiệp và trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh Đắk Nông (cũ).

Thanh tra tỉnh đề nghị Sở Nội vụ báo cáo kết quả kiểm điểm, xử lý trách nhiệm tập thể, cá nhân theo yêu cầu. Đồng thời, làm rõ việc kiểm điểm, rút kinh nghiệm đối với các tập thể, cá nhân liên quan đến việc chậm thực hiện các nội dung của kết luận thanh tra.

Đối với Sở Nông nghiệp và Môi trường, yêu cầu báo cáo kết quả thực hiện các kiến nghị về: Ký hợp đồng thuê đất, thuê rừng; xác định thiệt hại do mất rừng và yêu cầu các doanh nghiệp bồi thường thiệt hại.

Kiểm tra, rà soát quỹ đất do các công ty lâm nghiệp đang quản lý; đẩy nhanh việc đo đạc, cắm mốc ranh giới, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhằm hạn chế chồng lấn, tranh chấp; thu hồi diện tích đất sử dụng không hiệu quả hoặc bị lấn chiếm để giao địa phương quản lý.

Rà soát toàn bộ diện tích đất, rừng đã cho doanh nghiệp thuê; xác định rõ ranh giới, diện tích và yêu cầu sử dụng đúng mục đích, thực hiện đầy đủ trách nhiệm quản lý, bảo vệ rừng.

Trong khi đó, Thuế tỉnh Lâm Đồng được giao báo cáo kết quả thu hồi 44,3 tỉ đồng tiền thuê đất còn nợ của các tổ chức, doanh nghiệp.

Các đơn vị phải gởi báo cáo kèm hồ sơ, tài liệu chứng minh kết quả thực hiện, nêu rõ những khó khăn, vướng mắc và kiến nghị (nếu có) về Thanh tra tỉnh trước ngày 1-7-2026.

Trước đó, ngày 23-6, Thanh tra Chính phủ đã có văn bản đề nghị UBND tỉnh Lâm Đồng cập nhật kết quả thực hiện hai kết luận thanh tra liên quan đến quản lý, sử dụng đất đai, giao đất, giao rừng và việc chấp hành pháp luật trong quản lý, sử dụng đất nông, lâm nghiệp tại tỉnh Đắk Nông (cũ).

Theo Thanh tra Chính phủ, đến nay nhiều nội dung trong hai kết luận thanh tra vẫn chưa được thực hiện đầy đủ và dứt điểm.

Vì vậy, UBND tỉnh Lâm Đồng được yêu cầu tiếp tục rà soát, hoàn thành các kiến nghị còn tồn đọng và gửi báo cáo cập nhật cùng các tài liệu liên quan về Thanh tra Chính phủ trước ngày 9-7-2026 để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Theo báo cáo trước đây của UBND tỉnh Đắk Nông, việc yêu cầu các doanh nghiệp bồi thường thiệt hại do mất rừng gặp nhiều khó khăn do thiếu căn cứ pháp lý và phương pháp xác định giá trị thiệt hại.

Bên cạnh đó, nhiều doanh nghiệp đã ngừng hoạt động, không còn tư cách pháp nhân hoặc không thể liên hệ được; một số dự án hoạt động kém hiệu quả, thua lỗ kéo dài, để xảy ra tình trạng phá rừng, lấn chiếm đất nhưng không còn khả năng tài chính để thực hiện nghĩa vụ bồi thường.

Đối với 44,3 tỉ đồng tiền thuê đất còn nợ, cơ quan chức năng cũng đánh giá việc thu hồi rất khó khăn do nhiều doanh nghiệp không còn hoạt động tại địa chỉ đăng ký hoặc mất khả năng thanh toán.

Về xử lý trách nhiệm, đến giữa tháng 5-2025, nhiều cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp đã tổ chức kiểm điểm các tập thể, cá nhân liên quan.

Kết quả đã kiểm điểm rút kinh nghiệm 2 cá nhân; cách chức 1 cá nhân; giáng chức 1 cá nhân; cảnh cáo 2 cá nhân; khiển trách 14 cá nhân; hạ bậc lương 1 cá nhân; kéo dài thời hạn nâng lương 10 cá nhân. Ngoài ra, một cá nhân bị khai trừ khỏi Đảng và bị cách chức theo quyết định của UBND tỉnh.