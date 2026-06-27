Không đẩy khó khăn cho người dân, doanh nghiệp khi thiết kế chính sách 27/06/2026 14:46

(PLO)- Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu bám sát thực tiễn, tháo gỡ các ‘điểm nghẽn’ về pháp lý để tạo điều kiện thúc đẩy phát triển kinh tế- xã hội; không đẩy khó khăn cho người dân, doanh nghiệp trong thiết kế chính sách và xây dựng pháp luật.

Ngày 27-6, Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì Phiên họp Chính phủ chuyên đề xây dựng pháp luật tháng 6-2026 để cho ý kiến đối với nhiều dự án luật/nghị quyết quan trọng trình Quốc hội xem xét, thông qua tại Kỳ họp không thường lệ sắp tới của Quốc hội khóa XVI.

Tại phiên họp, Chính phủ đã xem xét, cho ý kiến đối với các dự án luật, nghị quyết quan trọng. Đáng chú ý có Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Luật Phòng, chống rửa tiền và Luật Các tổ chức tín dụng; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 10 luật có liên quan đến thủ tục hành chính, điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư (sửa đổi Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện)…

Chính phủ cũng cho ý kiến về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội quy định cơ chế, chính sách đặc thù để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các công trình, dự án phục vụ Hội nghị cấp cao APEC 2027; Nghị quyết về cơ chế chính sách đặc thù để xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, vi phạm liên quan kinh tế tư nhân, kinh tế nhà nước và một số nội dung quan trọng khác.

Thủ tướng Lê Minh Hưng. Ảnh: NHẬT BẮC

Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh đây là các dự án luật/nghị quyết có ý nghĩa rất quan trọng, cần tập trung sửa đổi, bổ sung, ban hành nhằm thực hiện quyết liệt theo kết luận chỉ đạo của cấp có thẩm quyền, nhất là theo chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.

Mục tiêu nhằm xử lý những vấn đề cấp bách, phát sinh từ thực tiễn; thực hiện chủ trương cắt giảm thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh để sớm gỡ bỏ các điểm nghẽn, rào cản, giảm chi phí tuân thủ cho người dân và doanh nghiệp, cải thiện môi trường đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, phấn đấu đưa tăng trưởng đạt 2 con số trở lên; đáp ứng yêu cầu vận hành mô hình chính quyền 3 cấp.

Thủ tướng Lê Minh Hưng nêu rõ thời gian đến khai mạc Kỳ họp không thường lệ của Quốc hội khóa XVI không còn nhiều, trong khi khối lượng công việc cần triển khai rất lớn, yêu cầu đặt ra rất cao, đặc biệt cần đặt chất lượng lên trên hết.

Ông đề nghị các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ trực tiếp phụ trách, tập trung chỉ đạo, tập trung nguồn lực, khẩn trương hoàn thiện các dự án luật, nghị quyết, trình Quốc hội tại Kỳ họp không thường lệ tới đây, bảo đảm chất lượng, tiến độ, hiệu quả; kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền vấn đề phát sinh vượt thẩm quyền…

Tháo gỡ các “điểm nghẽn” pháp lý để đạt tăng trưởng 2 con số

Người đứng đầu Chính phủ cũng nhấn mạnh những quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm về công tác hoàn thiện thể chế thời gian tới.

Về quan điểm, Thủ tướng yêu cầu quán triệt tinh thần chỉ đạo của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. Theo đó, luôn xác định xây dựng, hoàn thiện thể chế, pháp luật và kiểm tra, giám sát việc tổ chức thi hành pháp luật là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt, thường xuyên của các bộ, ngành Trung ương.

Đặc biệt, phát huy tinh thần trách nhiệm, trí tuệ của người đứng đầu trong việc trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng pháp luật. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ chịu trách nhiệm trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về chất lượng và tiến độ việc xây dựng chính sách pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý của bộ, ngành mình.

Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì Phiên họp Chính phủ chuyên đề xây dựng pháp luật tháng 6-2026. Ảnh: NHẬT BẮC

Thủ tướng yêu cầu tập trung nguồn lực khẩn trương xây dựng, hoàn thiện hồ sơ các dự án luật trình Kỳ họp không thường lệ chuyên đề xây dựng pháp luật và kỳ họp thứ 2 của Quốc hội khóa XVI, trong đó, không để tình trạng phối hợp kéo dài hoặc chờ thống nhất giữa các cơ quan làm ảnh hưởng đến tiến độ ban hành văn bản.

Trong quá trình xây dựng, hoàn thiện pháp luật, Thủ tướng lưu ý bảo đảm các quy định minh bạch, rõ ràng và khả thi trong tổ chức thực hiện, sớm đưa chính sách pháp luật vào cuộc sống.

Cùng với đó, bám sát thực tiễn, tháo gỡ các "điểm nghẽn" về pháp lý để tạo điều kiện thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, thực hiện mục tiêu tăng trưởng 2 con số. Không đẩy khó khăn cho người dân, doanh nghiệp trong thiết kế chính sách và xây dựng pháp luật.

Thủ tướng cũng yêu cầu đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, gắn với phân bổ nguồn lực và bảo đảm phù hợp với điều kiện, năng lực của địa phương. Cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện đầu tư, kinh doanh, hành nghề, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp và cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh.

Ông nhắc lại chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: "Phải coi việc cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện đầu tư kinh doanh bất hợp lý là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục, không chỉ thực hiện trong các chiến dịch ngắn hạn".

Thủ tướng lưu ý, rà soát không đưa quy định về ưu đãi thuế, các nội dung mang tính chất định lượng, quá cụ thể vào luật, gây khó khăn cho thực thi pháp luật sau này.

Cùng với đó, tăng cường chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn trong công tác xây dựng, thi hành pháp luật; thí điểm việc đánh giá, chấm điểm (KPI) trong công tác xây dựng pháp luật từ quý III-2026, gắn với đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của người đứng đầu cơ quan và đơn vị chủ trì…

Thủ tướng lưu ý Bộ Tư pháp, các bộ, ngành tiếp tục tập trung rà soát hệ thống pháp luật, nhất là những vấn đề cấp bách nổi lên để kịp thời kiến nghị sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện; cũng như chú ý rà soát, hoàn thiện các quy định pháp luật liên quan tới vận hành tổ chức, bộ máy theo mô hình mới.

Đối với việc ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành, Thủ tướng lưu ý hạn chế việc ban hành quá nhiều văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành; mỗi chủ thể chỉ ban hành một văn bản để quy định chi tiết các nội dung được giao.

Vừa qua, Thủ tướng Chính phủ đã có văn bản chấn chỉnh tình trạng chậm ban hành quy định chi tiết thi hành, Thủ tướng yêu cầu Bộ trưởng Bộ Tư pháp, các Bộ trưởng, Trưởng ngành tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, hoàn thiện, trình Chính phủ ban hành ngay 15 văn bản quy định chi tiết các luật, nghị quyết đã có hiệu lực và 45 nghị định quy định chi tiết các luật, nghị quyết có hiệu lực từ ngày 1-7. Việc này phải hoàn thành phải ngay trong tháng 6-2026.