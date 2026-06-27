Từ 'Đại hội không hoa' đến triệu cây cà phê: Cách làm mới ở xã vùng cao Tu Mơ Rông 27/06/2026 08:57

(PLO)- Nhiều mô hình cải cách hành chính, phát triển đời sống và tăng sinh kế người dân được chính quyền áp dụng, từng bước cho hiệu quả thiết thực.

Sau một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, xã Tu Mơ Rông, tỉnh Quảng Ngãi đang tạo dấu ấn bằng nhiều mô hình mới hướng đến người dân. Từ việc không nhận hoa chúc mừng tại Đại hội Đảng để chuyển thành nguồn lực hỗ trợ sản xuất đến phát triển cà phê đặc sản, địa phương từng bước xây dựng nền tảng phát triển kinh tế bền vững.

Lấy người dân làm trung tâm trong hoạt động của chính quyền

Được thành lập trên cơ sở sáp nhập hai xã Đắk Hà và Tu Mơ Rông, xã Tu Mơ Rông hiện có diện tích hơn 15.212 ha với 17 thôn, 1.329 hộ và 6.596 nhân khẩu, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số chiếm khoảng 97%.

Tu Mơ Rông là địa phương đi đầu trong việc không nhận hoa chúc mừng Đại hội Đảng mà chuyển sang tặng cây trồng để hỗ trợ người dân phát triển kinh tế.

Theo ông Võ Trung Mạnh, Bí thư Đảng ủy xã Tu Mơ Rông, ngay sau khi chính quyền hai cấp đi vào hoạt động, địa phương tập trung kiện toàn bộ máy, sắp xếp cán bộ theo vị trí việc làm, bảo đảm hoạt động thông suốt.

Điểm mới được xã lựa chọn là đẩy mạnh chuyển đổi số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong xử lý công việc hằng ngày. Mục tiêu không phải thay thế con người mà giảm thời gian giải quyết thủ tục hành chính, giúp cán bộ dành nhiều thời gian hơn cho cơ sở.

“Hiện tại, 100% cán bộ đã được tập huấn chuyển đổi số, tham gia 3 lớp đào tạo cơ bản và 1 lớp nâng cao về AI. Trung tâm Phục vụ hành chính công của xã đã giải quyết 5.548 hồ sơ, đạt tỉ lệ đúng hạn 100%. Chính quyền 2 cấp vận hành với bộ máy tinh gọn hơn nhưng yêu cầu phục vụ nhân dân lại cao hơn bao giờ hết. Nếu tiếp tục cách làm cũ, cán bộ sẽ bị nhấn chìm trong giấy tờ, thủ tục và không còn thời gian gần dân”, ông Mạnh cho biết.

Cây cà phê được xác định là cây trồng chủ lực tại địa phương.

Đến nay, Trung tâm Phục vụ hành chính công của xã đã tiếp nhận và giải quyết 5.548 hồ sơ, tỉ lệ đúng hạn đạt 100%.

Song song với đó, nhiều mô hình dân vận tiếp tục được triển khai như đối thoại ban đêm để người dân thuận lợi tham gia sau giờ lao động. Địa phương cũng lắng nghe ý kiến trẻ em nhằm hạn chế tình trạng bỏ học và phát huy vai trò của phụ nữ Xơ Đăng trong phát triển kinh tế hộ gia đình.

Nhiều lễ hội đặc sắc của đồng bào được chính quyền tổ chức.

Trong lĩnh vực an sinh, phiên chợ "Không đồng và có đồng" sau 9 lần tổ chức đã huy động trên 1 tỉ đồng từ nguồn xã hội hóa để hỗ trợ các hộ có hoàn cảnh khó khăn.

Đến nay, xã đã xóa 39 căn nhà tạm, tỉ lệ hộ nghèo giảm còn 16,18% với 215 hộ. Toàn bộ người dân trên địa bàn đều được bao phủ bảo hiểm y tế.

Định hình trụ cột kinh tế từ cà phê, dược liệu và du lịch

Theo định hướng của địa phương, Tu Mơ Rông phát triển kinh tế dựa trên ba trụ cột gồm cà phê, du lịch - dược liệu và rừng gắn với chăn nuôi. Trong đó, cây cà phê được xác định là ngành hàng chủ lực. Hiện toàn xã có 558,8 ha cà phê đang được canh tác.

Các mô hình phát triển kinh tế được địa phương triển khai cho hiệu quả thiết thực.

Một trong những điểm nhấn là mô hình "Đại hội không hoa". Thay vì nhận hoa chúc mừng, địa phương vận động các tổ chức, cá nhân chuyển nguồn lực sang hỗ trợ người dân phát triển sản xuất.

Từ chương trình này, xã đã hỗ trợ 105.000 cây cà phê giống, 30.000 cây thông, 2 tấn phân bón cùng hơn 294 triệu đồng cho người dân. Đến nay, 12/17 thôn đã xây dựng được vườn ươm để chủ động nguồn giống. Học sinh trên địa bàn cũng được tham gia hoạt động ươm cây, góp phần nâng cao ý thức về sản xuất và bảo vệ môi trường.

Một buổi lắng nghe ý kiến trẻ em được địa phương tổ chức.

“Song song với mở rộng diện tích, xã đang xây dựng đề án phát triển và thương hiệu cà phê Tu Mơ Rông theo hướng kiểm soát chất lượng từ đầu vào đến đầu ra”, ông Mạnh cho hay.

Mới đây, địa phương tiếp tục phát động chiến dịch hỗ trợ đồng bào Xơ Đăng trồng hơn 1 triệu cây cà phê trên diện tích khoảng 200 ha, tạo thêm sinh kế và nâng cao thu nhập cho người dân.

Bên cạnh cà phê, lĩnh vực chăn nuôi cũng được duy trì theo hướng sản xuất hàng hóa với tổng đàn gồm 880 con trâu, 1.432 con bò, 87 con dê, 773 con lợn và 5.255 gia cầm.

Toàn xã hiện có 6 sản phẩm OCOP đạt 3 sao. Địa phương đang xúc tiến thu hút đầu tư xây dựng nhà máy chế biến nông sản và dược liệu nhằm gia tăng giá trị cho sản phẩm địa phương.

Ngày 26-6, địa phương vừa phát động chiến dịch hỗ trợ đồng bào Xơ Đăng trồng hơn 1 triệu cây cà phê.

Theo ông Võ Trung Mạnh, định hướng đến năm 2030, Tu Mơ Rông phấn đấu phát triển 1.350 ha cà phê, hình thành vùng dược liệu tập trung, xây dựng nhà máy chế biến nông sản - dược liệu, mở rộng du lịch cộng đồng, phát triển chăn nuôi tập trung và cơ bản không còn hộ nghèo. Đồng thời, xã xây dựng hệ thống chính trị theo hướng chuyên nghiệp, linh hoạt, ứng dụng hiệu quả AI, gần dân và phục vụ người dân ngày càng tốt hơn.