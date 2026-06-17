Clip quay lại cảnh hiếm gặp đàn voi tắm bùn trong rừng ở Đồng Nai

Theo ông Nguyễn Hoàng Hảo, Giám đốc Khu Bảo tồn thiên nhiên văn hóa Đồng Nai, hệ thống bẫy ảnh tại rừng Mã Đà ghi lại cảnh 4 con voi con khoảng 2 năm tuổi đang tắm tại vũng nước, sau đó quay trở lại rừng.
Hình ảnh đàn voi trên được ghi nhận tại Trạm Bà Cai, khu vực 12 Ống Cống thuộc Khu Bảo tồn thiên nhiên văn hóa Đồng Nai quản lý, địa phận xã Phú Lý, thành phố Đồng Nai.
Khu Bảo tồn thiên nhiên văn hóa Đồng Nai có diện tích khoảng 100.000 ha, bao gồm hơn 68.000 ha rừng và khoảng 32.500 ha mặt nước của hồ Trị An. Đây là vùng lõi của Khu Dự trữ Sinh quyển Đồng Nai được UNESCO công nhận năm 2011.
Nơi đây có giá trị đa dạng sinh học rất cao với hàng nghìn loài thực vật và động vật. Trong đó, nhiều loài quý hiếm nằm trong Sách Đỏ Việt Nam và danh lục IUCN như voi châu Á, bò tót...