Clip quay lại cảnh hiếm gặp đàn voi tắm bùn trong rừng ở Đồng Nai 17/06/2026 17:20

(PLO)- Hệ thống bẫy ảnh vừa ghi lại cảnh đàn 4 con voi tắm bùn tại rừng thuộc Khu Bảo tồn thiên nhiên văn hóa Đồng Nai.

Hệ thống bẫy ảnh vừa ghi lại cảnh đàn con voi con đang tắm bùn và các vật quý hiếm tại Khu Bảo tồn thiên nhiên văn hóa Đồng Nai.

Theo ông Nguyễn Hoàng Hảo, Giám đốc Khu Bảo tồn thiên nhiên văn hóa Đồng Nai, hệ thống bẫy ảnh tại rừng Mã Đà ghi lại cảnh 4 con voi con khoảng 2 năm tuổi đang tắm tại vũng nước, sau đó quay trở lại rừng.

Đàn voi con rừng tắm bùn tại vũng nước trong rừng thuộc khu bảo tồn. Ảnh: Cắt từ clip.

Hình ảnh đàn voi trên được ghi nhận tại Trạm Bà Cai, khu vực 12 Ống Cống thuộc Khu Bảo tồn thiên nhiên văn hóa Đồng Nai quản lý, địa phận xã Phú Lý, thành phố Đồng Nai.

Voi lệch ngà cũng liên tục xuất hiện tại khu vực. Ảnh: Cắt từ clip.

Khu Bảo tồn thiên nhiên văn hóa Đồng Nai có diện tích khoảng 100.000 ha, bao gồm hơn 68.000 ha rừng và khoảng 32.500 ha mặt nước của hồ Trị An. Đây là vùng lõi của Khu Dự trữ Sinh quyển Đồng Nai được UNESCO công nhận năm 2011.

Đàn bò tót tại Suối Kop giáp ranh với Vườn quốc gia Cát Tiên.Ảnh: Cắt từ clip.

Nơi đây có giá trị đa dạng sinh học rất cao với hàng nghìn loài thực vật và động vật. Trong đó, nhiều loài quý hiếm nằm trong Sách Đỏ Việt Nam và danh lục IUCN như voi châu Á, bò tót...