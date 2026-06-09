Hình ảnh ấn tượng lễ bế giảng chiến sĩ mới tại Trung đoàn CSCĐ Đông Nam TP.HCM 09/06/2026 16:59

(PLO) - Sau 3 tháng huấn luyện cường độ cao, 813 chiến sĩ mới của Trung đoàn CSCĐ Đông Nam TP.HCM đã hoàn thành khóa học, trong đó hơn 40% đạt loại giỏi.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Nguyễn Tấn Phúc, Trung đoàn trưởng Trung đoàn CSCĐ Đông Nam TP.HCM, nhấn mạnh kết quả lớn nhất của khóa huấn luyện là sự trưởng thành rõ nét về nhận thức chính trị, ý thức tổ chức kỷ luật, tác phong và bản lĩnh của người chiến sĩ.

“Từ những thanh niên còn nhiều bỡ ngỡ khi bước vào môi trường quân ngũ, các chiến sĩ đã từng bước trưởng thành, sẵn sàng nhận và hoàn thành nhiệm vụ được giao”, Đại tá Nguyễn Tấn Phúc nói.

Ngày 9-6, tại Tiểu đoàn 3 (xã Mỹ An, tỉnh Tây Ninh), Trung đoàn Cảnh sát Cơ động (CSCĐ) Đông Nam TP.HCM thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động tổ chức lễ bế giảng khóa huấn luyện chiến sĩ mới K62 năm 2026 cho 813 chiến sĩ.

Video: Trung đoàn CSCĐ Đông Nam TP.HCM bế giảng khóa huấn luyện K62

Sau 3 tháng huấn luyện với cường độ cao, 100% chiến sĩ mới của Trung đoàn CSCĐ Đông Nam TP.HCM hoàn thành chương trình huấn luyện, trong đó hơn 40% đạt loại giỏi.

Quang cảnh buổi bế giảng.

Theo báo cáo của Thượng tá Đinh Bạt Tráng, Phó Trung đoàn trưởng Trung đoàn CSCĐ Đông Nam TP.HCM, sau 3 tháng với tổng thời gian chính khóa 66 ngày, 100% chiến sĩ đạt yêu cầu.

Thượng tá Đinh Bạt Tráng, Phó Trung đoàn trưởng Trung đoàn CSCĐ Đông Nam TP.HCM báo cáo kết quả huấn luyện.

Trong số 811 chiến sĩ được đánh giá, có 336 chiến sĩ đạt loại giỏi (chiếm 41,4%); 313 chiến sĩ đạt loại khá (chiếm 38,6%) và 162 chiến sĩ đạt loại trung bình (chiếm 20%). Hai chiến sĩ còn lại đang tham gia đội tuyển Hội thao Bộ Tư lệnh CSCĐ nên chưa xếp loại.

813 chiến sĩ mới của Trung đoàn CSCĐ Đông Nam TP.HCM hoàn thành khóa huấn luyện cường độ cao.

Không chỉ hoàn thành chương trình về chính trị, pháp luật, điều lệnh, quân sự, võ thuật và nghiệp vụ, các chiến sĩ còn được rèn luyện thể lực nghiêm ngặt. Đơn vị duy trì các nội dung hành quân bộ ban đêm từ 5-15 km, mang vác nặng từ 15-25 kg và tập luyện theo chương trình “Chiến sĩ Công an khỏe”.

Kết quả phân loại thể lực có 86 chiến sĩ đạt loại xuất sắc (10,6%), 526 chiến sĩ đạt loại tốt (64,86%), 196 chiến sĩ đạt loại khá (24,17%) và 3 chiến sĩ đạt loại trung bình (0,37%).

Đại tá Nguyễn Tấn Phúc, Trung đoàn trưởng Trung đoàn CSCĐ Đông Nam TP.HCM phát biểu tại lễ bế giảng.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Nguyễn Tấn Phúc, Trung đoàn trưởng Trung đoàn CSCĐ Đông Nam TP.HCM, nhấn mạnh kết quả lớn nhất của khóa huấn luyện không chỉ nằm ở các bài kiểm tra mà còn thể hiện ở sự trưởng thành rõ nét về nhận thức chính trị, ý thức tổ chức kỷ luật, tác phong và bản lĩnh của người chiến sĩ Công an nhân dân.

“Từ những thanh niên còn nhiều bỡ ngỡ khi bước vào môi trường quân ngũ, các chiến sĩ đã từng bước trưởng thành, sẵn sàng nhận và hoàn thành nhiệm vụ được giao”, Đại tá Nguyễn Tấn Phúc nói.

Sau 3 tháng huấn luyện, chiến sĩ mới Trung đoàn CSCĐ Đông Nam TP.HCM sẵn sàng nhận nhiệm vụ

Theo lãnh đạo đơn vị, trong bối cảnh yêu cầu bảo đảm an ninh, trật tự ngày càng cao, công tác tuyển chọn, quản lý và huấn luyện công dân thực hiện nghĩa vụ có ý nghĩa đặc biệt quan trọng nhằm xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cho lực lượng chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Các chiến sĩ hoàn thành xuất sắc được khen thưởng trong lễ bế giảng.

Đại tá Nguyễn Tấn Phúc yêu cầu các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới nội dung, phương pháp huấn luyện; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, giáo viên và tăng cường phối hợp với công an các địa phương trong công tác tuyển quân, quản lý chiến sĩ.

Các chiến sĩ tại Tiểu đoàn 3 vui mừng gặp lại người thân sau 3 tháng huấn luyện.

Sau lễ bế giảng, 813 chiến sĩ tại Tiểu đoàn 3 tiếp tục tham gia chương trình huấn luyện kỹ năng cơ bản về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trước khi được điều động về các đơn vị công tác.