Việt Nam và Hoa Kỳ hợp tác nâng cao năng lực sẵn sàng ứng phó thảm họa 23/06/2026 10:30

Tại lễ khai mạc diễn ra tại Đồng Hới, Quảng Trị vào ngày 22-6, Chương trình Đối tác Thái Bình Dương 2026 (PP26) do Hải quân Hoa Kỳ chủ trì và Chương trình Bạn bè Thái Bình Dương 2026 (PF26) do Lục quân Hoa Kỳ chủ trì, phối cùng các cán bộ Việt Nam, đã khởi động chuỗi hoạt động hỗ trợ nhân đạo và cứu trợ thảm họa (HA/DR).

Đội ngũ PP26 and PF26 đã phối hợp chặt chẽ với Chính phủ Việt Nam để xây dựng kế hoạch triển khai đồng thời hai chương trình. Mục tiêu chung nhằm tăng cường năng lực sẵn sàng ứng phó thảm họa, thúc đẩy hợp tác đa phương và tăng cường quan hệ giao lưu nhân dân giữa các quốc gia nhằm hỗ trợ một khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do và rộng mở.

Lễ khai mạc diễn ra tại Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị.

Đây là lần đầu tiên Chương trình Đối tác Thái Bình Dương và Chương trình Bạn bè Thái Bình Dương phối hợp triển khai hoạt động cùng nhau.

Trong hai tuần tới, khoảng 270 quân nhân Hoa Kỳ, bao gồm quân nhân tại ngũ, lực lượng dự bị và quân nhân Không quân thuộc Vệ binh Quốc gia Oregon từ cả hai chương trình, sẽ làm việc trực tiếp cùng Quân đội Nhân dân Việt Nam, các cán bộ chính phủ và lãnh đạo cộng đồng địa phương.

Họ cũng sẽ phối hợp với các lực lượng đối tác đến từ quân đội Canada và Đức. Lực lượng đa quốc gia sẽ cùng nhau triển khai hơn hai mươi hoạt động hợp tác quân sự - quân sự và quân sự - dân sự theo bốn lĩnh vực trọng tâm: xây dựng, y tế, quản lý ứng phó thảm họa và hoạt động giao lưu với nước chủ nhà.

Tại lễ khai mạc, Quyền Bộ trưởng Hải quân Hoa Kỳ Hùng Cao đã phát biểu về vai trò của hoạt động chung trong việc duy trì ổn định khu vực, sự cần thiết của Hạm đội Tương lai và tầm quan trọng của hợp tác đối với an ninh lâu dài.

Các hoạt động trong chương trình bao gồm xây dựng một khu nhà vệ sinh mới và thực hiện một dự án cải tạo nhằm nâng cao an toàn; tổ chức chương trình chăm sóc sức khỏe cộng đồng tại Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Quảng Trị; khám sức khỏe tổng quát và chăm sóc răng miệng tại các trường học địa phương; các chương trình trao đổi chuyên môn y tế về phòng ngừa đột quỵ, quản lý chấn thương, chăm sóc thú y và y tế công cộng.

Ngoài ra, đoàn còn thăm Trung tâm Phục hồi Chức năng Trẻ em Khuyết tật Gio Linh; tổ chức hội thảo quản lý thảm họa kéo dài bốn ngày; các chương trình trao đổi về quản lý thảm họa liên quan đến xử lý vật liệu nổ, triển khai hệ thống máy bay không người lái cỡ nhỏ (sUAS) phục vụ ứng phó khẩn cấp và cứu hộ trong các tình huống lũ lụt.

Chương trình cũng tổ chức tập huấn y học và tập huấn ứng phó thương vong hàng loạt; dự án tình nguyện phối hợp với PeaceTrees Việt Nam, đơn vị triển khai các chương trình xử lý vật liệu nổ còn sót lại sau chiến tranh; các hoạt động thể thao, giao lưu ngôn ngữ và văn hóa tại các trường học địa phương; tham quan các di tích lịch sử và các buổi biểu diễn của ban nhạc Đối tác Thái Bình Dương.

Điểm dừng chân tại Quảng Trị là điểm đầu tiên trong tổng số năm điểm dừng của Chương trình Đối tác Thái Bình Dương năm nay. Các điểm tiếp theo sẽ diễn ra tại Indonesia, Malaysia, Philippines và Timor-Leste.

Đây là lần đầu tiên Chương trình Đối tác Thái Bình Dương và Chương trình Bạn bè Thái Bình Dương cùng phối hợp triển khai hoạt động.

Năm 2026 đánh dấu kỷ niệm 20 năm Chương trình Đối tác Thái Bình Dương. Chương trình lần đầu tiên được triển khai nhằm phát huy thiện chí và những bài học kinh nghiệm từ các nỗ lực cứu trợ của Hoa Kỳ sau thảm họa sóng thần “Boxing Day” xảy ra vào tháng 12-2004.

Các hoạt động huấn luyện này bảo đảm hai quốc gia có thể phối hợp nhanh chóng và hiệu quả trong các tình huống khủng hoảng thực tế, đồng thời khẳng định cam kết của Hoa Kỳ đối với ổn định khu vực.