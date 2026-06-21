Có tin Thủ tướng Anh sắp từ chức 21/06/2026 06:45

(PLO)- Truyền thông Anh đưa tin rằng Thủ tướng Anh Keir Starmer đang vạch ra lịch trình cho việc rời nhiệm sở vào tuần tới.

Tờ Observer đưa tin ngày 20-6 rằng Thủ tướng Anh Keir Starmer dự kiến ​​sẽ từ chức vào ngày 22-6 và đã vạch ra lịch trình cho việc rời nhiệm sở.

Tờ báo cho biết ông Starmer đã đi đến kết luận rằng chiếc ghế của ông không còn vững sau khi nói chuyện với các bộ trưởng nội các, cố vấn, nhà tài trợ và lãnh đạo công đoàn.

Thủ tướng Anh Keir Starmer. Ảnh: Lauren Hurley/ No 10 Downing Street

Theo Observer, ông Starmer đang thảo luận vấn đề này với vợ tại dinh thự Chequers ở vùng nông thôn trước khi đưa ra quyết định cuối cùng. Nhưng các nhân vật cấp cao của đảng Lao động cầm quyền dự kiến ​​sẽ có một tuyên bố rõ ràng về tương lai của ông Starmer ngay từ đầu tuần tới.

Tuy nhiên, một nguồn tin chính phủ Anh nói với hãng tin Reuters rằng ông Starmer vẫn tập trung vào công việc của mình và chỉ ra những tuyên bố trước đây mà ông ấy đã đưa ra về vấn đề đó.

Cụ thể, hôm 19-6, ông Starmer đã tái khẳng định lời hứa sẽ chiến đấu lại bất kỳ thách thức nào đối với vị trí lãnh đạo đảng Lao động mà ông đang nắm giữ, sau khi đối thủ của ông giành chiến thắng trong một cuộc bầu cử bổ sung quan trọng.

"Nếu có một cuộc tranh cử, tôi sẽ đứng ra tranh cử. Tôi đã nói nhiều lần rằng tôi sẽ không bỏ cuộc" - ông Starmer nói với các phóng viên sau khi ông Andy Burnham (cùng thuộc đảng Lao động) được bầu làm nghị sĩ tại một khu vực bầu cử ở tây bắc nước Anh.

Trong khi đó, tờ The Telegraph ngày 20-6 đưa tin những người thân cận của ông Starmer tin rằng ông đang chuẩn bị từ chức sau khi đối mặt với sự sụt giảm mạnh mẽ về sự ủng hộ vào cuối tuần qua.

Một nhân vật cấp cao trong chính phủ Anh nói với The Telegraph rằng Thủ tướng Starmer đang nhận ra rằng “cuộc chơi đã kết thúc” và ông đang nghĩ đến việc làm thế nào để “củng cố di sản của mình”. Người này cho biết đã có “khá nhiều sự thay đổi” trong nội các kể từ chiến thắng của ông Burnham, dẫn đến việc ông Keir xem xét lại cam kết trước đó của mình về việc tiếp tục nắm quyền.

Các bộ trưởng nội các và các nghị sĩ - nhiều người trong số họ trước đây là những người trung thành tuyệt đối đối với ông Starmer - đang thúc giục thủ tướng đưa ra một lịch trình cho việc ông từ chức, thay vì tranh giành vị trí lãnh đạo.

Văn phòng thủ tướng Anh chưa đưa ra bình luận.