Ông Trump nói Iran mới là bên 'tuyệt vọng', không phải Mỹ; Khó lường tình hình Lebanon 19/06/2026 20:49

(PLO)- Ông Trump nói Iran mới là bên 'tuyệt vọng' chứ không phải Mỹ; Iran miễn phí cho tàu thuyền qua eo biển Hormuz trong 60 ngày; Khó lường tình hình Lebanon.

Tình hình Trung Đông tiếp tục xuất hiện nhiều thông tin quan trọng.

Ông Trump: Iran mới là bên “tuyệt vọng”, không phải Mỹ

Ngày 19-6, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đăng tải thông điệp trên mạng xã hội Truth Social, dường như nhằm đáp lại những chỉ trích liên quan bản ghi nhớ mà Mỹ và Iran vừa đạt được gần đây.

“Chúng tôi không gặp nhau vì tuyệt vọng. Iran mới là bên tuyệt vọng. Họ đã hoàn toàn kiệt quệ!” - ông Trump viết.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: WHITE HOUSE

Ông Trump cho biết Mỹ sẽ tiếp tục theo dõi diễn biến trong thời hạn 60 ngày tới, ám chỉ giai đoạn đàm phán kéo dài 60 ngày để hướng tới một thỏa thuận cuối cùng theo bản ghi nhớ giữa hai bên.

“Bọn họ sẽ không nhận được đồng nào, dù chỉ là 10 xu!” - ông Trump nhấn mạnh.

Iran miễn phí cho tàu thuyền qua eo biển Hormuz trong 60 ngày

Cơ quan Quản lý Eo biển Vịnh Ba Tư của Iran ngày 19-6 cho biết các tàu thuyền muốn đi qua eo biển Hormuz sẽ được phép lưu thông theo các điều khoản của bản ghi nhớ Mỹ-Iran trong thời hạn 60 ngày.

Trong thông báo đăng trên mạng xã hội X, cơ quan này cho biết các tàu phải gửi yêu cầu xin phép ít nhất 48 giờ trước thời điểm dự kiến khởi hành để được cấp quyền đi qua eo biển.

Theo cơ quan trên, trong suốt thời gian 60 ngày này, các tàu thuyền sẽ không phải trả bất kỳ khoản phí nào khi lưu thông qua eo biển Hormuz.

Cơ quan Quản lý Eo biển Vịnh Ba Tư cũng cho biết toàn bộ chi phí liên quan an ninh, an toàn hàng hải, dịch vụ môi trường và các gói bảo hiểm do phía Iran cung cấp sẽ do chính phủ Iran chi trả.

Có tin Israel và Hezbollah đạt thỏa thuận ngừng bắn tại Lebanon

Theo tờ Times of Israel, một quan chức cấp cao của Mỹ cho biết Israel và Hezbollah đã đạt được thỏa thuận ngừng bắn tại Lebanon, có hiệu lực từ 16 giờ chiều 19-6 theo giờ địa phương.

Theo vị quan chức này, thỏa thuận được Mỹ và Qatar làm trung gian thông qua các cuộc đàm phán riêng với Israel và Iran. Diễn biến này một lần nữa cho thấy ảnh hưởng đáng kể của Tehran đối với tình hình tại Lebanon.

Một nguồn tin Israel cũng xác nhận với các cơ quan truyền thông tiếng Hebrew rằng lệnh ngừng bắn đã chính thức có hiệu lực. Nguồn tin cho biết các binh sĩ của Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) vẫn sẽ duy trì hiện diện tại vùng đệm ở miền nam Lebanon, đồng thời cảnh báo sẽ đáp trả nếu Hezbollah tiến hành các cuộc tấn công.

Khói bốc lên sau một cuộc không kích của Israel nhằm vào làng Choukine (miền nam Lebanon) ngày 19-6. Ảnh: AFP

Sau đó, hãng Reuters dẫn 2 nguồn tin thuộc Hezbollah cho biết rằng lực lượng này đã ngay lập tức thực hiện lệnh ngừng bắn với Israel sau khi được thông báo về thỏa thuận giữa 2 bên.

Trước đó, Thủ tướng Israel - ông Benjamin Netanyahu tuyên bố các lực lượng Israel sẽ ở lại Lebanon “chừng nào còn cần thiết”, đồng thời khẳng định Hezbollah sẽ phải trả “cái giá rất đắt” cho các cuộc tấn công nhằm vào Israel.

“Israel sẽ không dung thứ cho các cuộc tấn công nhằm vào binh sĩ hoặc lãnh thổ của mình. Hezbollah sẽ phải trả giá rất đắt cho những hành động đó” - ông Netanyahu tuyên bố, sau khi quân đội Israel thông báo 4 binh sĩ nước này đã thiệt mạng tại Lebanon.

“Israel sẽ duy trì hiện diện trong vùng an ninh ở miền nam Lebanon trong thời gian cần thiết để bảo vệ các cộng đồng dân cư ở miền bắc đất nước” - ông Netanyahu khẳng định.

Phần mình, Hezbollah tuyên bố sẽ bảo vệ lãnh thổ và người dân Lebanon trước các cuộc tấn công của Israel, đồng thời cáo buộc Tel Aviv vi phạm thỏa thuận ngừng bắn có hiệu lực từ ngày 16-4, theo kênh Al Jazeera.

“Lực lượng Kháng chiến Hồi giáo sẽ luôn cảnh giác trước mọi hành động gây hấn. Các chiến binh của chúng tôi sẽ bảo vệ đất đai và người dân của mình” - nhóm vũ trang được Iran hậu thuẫn cho biết.

Hezbollah bác bỏ các cáo buộc từ phía Israel rằng họ đã vi phạm lệnh ngừng bắn, đồng thời khẳng định “đối phương chưa bao giờ tuân thủ bất kỳ thỏa thuận ngừng bắn nào”.

Iran chỉ trích Israel tiếp tục leo thang chiến sự tại Lebanon

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran - ông Esmaeil Baghaei ngày 19-6 đã lên án các cuộc tấn công mới nhất của Israel tại Lebanon, cho rằng việc Israel “tiếp tục tiến hành chiến tranh” sẽ dẫn tới những hậu quả “nghiêm trọng và tức thời”, theo kênh Al Jazeera.

Trong tuyên bố được đăng trên kênh Telegram của Bộ Ngoại giao Iran, ông Baghaei khẳng định Mỹ phải chịu trách nhiệm trực tiếp đối với các cuộc tấn công của Israel.

Ông viện dẫn điều khoản đầu tiên trong bản ghi nhớ giữa Mỹ và Iran, trong đó kêu gọi chấm dứt các hoạt động quân sự trên mọi mặt trận, bao gồm cả Lebanon.

Ông Baghaei cho biết Iran sẽ thực hiện các biện pháp cần thiết để bảo vệ lợi ích, an ninh và các quyền chính đáng của mình cũng như của các đồng minh.

Trong khi đó, Tổng thống Lebanon - ông Joseph Aoun cho rằng việc Israel gia tăng các cuộc tấn công ở miền nam Lebanon và thung lũng Bekaa đang đe dọa các nỗ lực hòa bình hiện nay.

Tuy nhiên, ông Aoun khẳng định Lebanon vẫn sẽ tiếp tục theo đuổi mục tiêu đạt được một lệnh ngừng bắn toàn diện, theo hãng thông tấn quốc gia Lebanon NNA.

“Những gì chúng ta đang chứng kiến hôm nay ở miền nam Lebanon và thung lũng Bekaa là một sự leo thang nguy hiểm và đáng lên án” - ông Aoun nói.

Ông Aoun cho biết các cuộc tấn công đã ảnh hưởng đến hàng chục dân thường, trong đó có phụ nữ và trẻ em, đồng thời làm suy yếu “mọi nỗ lực đang được triển khai nhằm củng cố lệnh ngừng bắn và chấm dứt chiến tranh, đặc biệt sau những diễn biến gần đây giữa Mỹ và Cộng hòa Hồi giáo”.