Mỹ chỉ trích đồng minh NATO, cảnh báo xem xét triển khai quân đội ở châu Âu 18/06/2026 19:02

(PLO)- Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth cho biết sẽ xem xét lại việc triển khai quân đội Mỹ tại châu Âu và cảnh báo sẽ giữ lại một số khoản đóng góp của Mỹ cho NATO nếu các đồng minh không đáp ứng cam kết chi tiêu quốc phòng.

Ngày 18-6, phát biểu trong khuôn khổ cuộc họp các Bộ trưởng Quốc phòng Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth tuyên bố sẽ xem xét lại việc triển khai quân đội Mỹ tại châu Âu. Ông Hegseth cũng cảnh báo sẽ giữ lại một số khoản đóng góp của Mỹ cho NATO nếu các đồng minh không đáp ứng các cam kết chi tiêu quốc phòng của họ, theo hãng tin Reuters.

“Hãy hiểu rõ điều này, đây sẽ là một cuộc xem xét thực sự. Nó được thiết kế để đảm bảo NATO đang tiến nhanh và hướng tới vai trò lãnh đạo của châu Âu, tăng cường trách nhiệm chính trong việc bảo vệ châu Âu” – ông Hegseth nói.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth phát biểu trước cuộc họp các Bộ trưởng Quốc phòng NATO tại Bỉ, hôm 18-6. Ảnh: AFP

Người đứng đầu Lầu Năm Góc cho biết quá trình xem xét của Mỹ sẽ kéo dài tới 6 tháng, bao gồm việc tham vấn với Quốc hội Mỹ – cơ quan đã ban hành luật quy định số lượng tối thiểu binh sĩ Mỹ tại châu Âu.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ không nói rõ rằng cuộc xem xét này có thể dẫn đến việc giảm bớt lực lượng Mỹ tại châu Âu hay không. Thay vào đó, ông nhấn mạnh mục tiêu của việc xem xét là thúc đẩy châu Âu đóng góp nhiều hơn, trong khi vẫn đảm bảo quân đội Mỹ có thể thực hiện các cam kết toàn cầu.

Trong cuộc họp, ông Hegseth cũng chỉ trích các đồng minh không ủng hộ Mỹ trong cuộc chiến với Iran, sau khi một số nước NATO từ chối cho Mỹ quyền đặt căn cứ và quyền bay qua không phận đối với các hoạt động liên quan chiến tranh.

Trước đó, vào tháng 5, Mỹ cho biết nước này sẽ thu hẹp nguồn lực quân sự dành cho NATO trong trường hợp khủng hoảng. Chính quyền Tổng thống Donald Trump cũng từng tuyên bố sẽ rút 5.000 quân Mỹ đóng tại Đức.