Ngoại trưởng Israel tuyên bố cắt đứt 'mọi liên lạc' với người đứng đầu chính sách đối ngoại EU 18/06/2026 19:28

(PLO)- Ngoại trưởng Israel – ông Gideon Saar tuyên bố sẽ cắt đứt "mọi liên lạc" với Đại diện cấp cao phụ trách chính sách đối ngoại và an ninh của Liên minh Châu Âu (EU) Kaja Kallas, vì cho rằng bà Kallas đã "so sánh Israel với chế độ phân biệt chủng tộc".

Ngày 18-6, Ngoại trưởng Israel – ông Gideon Saar tuyên bố ông sẽ cắt đứt "mọi liên lạc" với Đại diện cấp cao phụ trách chính sách đối ngoại và an ninh của Liên minh Châu Âu (EU) Kaja Kallas. Nguyên nhân được ông Saar viện dẫn cho động thái này là do bà Kallas đã so sánh Israel với Nam Phi thời kỳ phân biệt chủng tộc Apartheid, theo hãng tin Reuters.

Cụ thể, trong bài đăng trên mạng xã hội X, ông Saar cho rằng bà Kallas dường như đã "so sánh Israel với chế độ phân biệt chủng tộc" trong chuyến thăm Mexico vào tháng 5 và do đó ông sẽ cắt đứt liên lạc cho đến khi bà rút lại những bình luận này.

Ngoại trưởng Israel – ông Gideon Saar. Ảnh: GPO

Trong các bài đăng tiếp theo, ông Saar đã chia sẻ các bài đăng từ các tài khoản khác đề cập bài viết vào ngày 12-6 của trang tin tức châu Âu Euractiv. Bài viết này dẫn lời các quan chức và nhà ngoại giao giấu tên cho biết trong chuyến thăm Mexico bà Kallas đã so sánh cách đối xử của Israel với người Palestine ở Bờ Tây và Gaza với chính sách dưới chế độ phân biệt chủng tộc Apartheid.

Đáp lại, bà Kallas nhấn mạnh tầm quan trọng của đối thoại.

“Tôi trân trọng cuộc đối thoại và sự hợp tác của chúng ta, và tôi sẵn sàng tiếp tục trên tinh thần đó, một cách tôn trọng và mang tính xây dựng. Đối thoại là nền tảng của ngoại giao, đặc biệt là khi nảy sinh những khác biệt. EU luôn cam kết duy trì mối quan hệ mang tính xây dựng với Israel” – bà viết.

Tuy nhiên, cách đây 1 giờ, ông Saar tiếp tục có bài đăng cho biết ông sẽ không thay đổi quyết định về việc cắt đứt "mọi liên lạc" với bà Kallas.

Vào tháng 5, EU đã trừng phạt 3 cá nhân và 4 thực thể mà họ cho là chịu trách nhiệm về "các hành vi vi phạm nhân quyền nghiêm trọng và có hệ thống đối với người Palestine ở Bờ Tây". Bên cạnh đó, dù ủng hộ quyền tự vệ của Israel, EU cũng chỉ trích hành vi của Israel trong cuộc chiến ở Gaza.

Bà Kallas cũng từng khẳng định giải pháp hai nhà nước vẫn là con đường khả thi duy nhất để mang lại hòa bình cho Trung Đông.