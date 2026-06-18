Chiến sự Nga - Ukraine 18-6: Ukraine nói nhắm vào tàu chở dầu thuộc ‘hạm đội bóng tối’ của Nga; Moscow cảnh báo đáp trả vụ tấn công xe buýt chở trẻ em 18/06/2026 06:32

(PLO)- Chiến sự Nga - Ukraine tiếp tục xuất hiện diễn biến mới; Ukraine tuyên bố tấn công tàu chở dầu thuộc “hạm đội bóng tối” của Nga; Ông Zelensky điện đàm ông Trump và ông Macron; Đặc phái viên Nga nói phái đoàn Mỹ sẽ sớm thăm Moscow.

Chiến sự Nga - Ukraine tiếp tục leo thang với nhiều diễn biến nóng.

Ukraine tuyên bố tấn công tàu chở dầu thuộc “hạm đội bóng tối” của Nga

Bộ Tổng tham mưu Ukraine nói rằng vào rạng sáng 17-6, Ukraine đã tấn công một tàu chở dầu đang bị trừng phạt thuộc “hạm đội bóng tối” của Nga, theo tờ Kyiv Independent.

Bộ này cho biết lực lượng Ukraine đã tấn công tàu Fina A trên Biển Đen. Đây là một tàu thuộc “hạm đội bóng tối” của Nga, được sử dụng để xuất khẩu dầu mỏ nhằm né tránh các lệnh trừng phạt quốc tế và mức giá trần do Nhóm G7 áp đặt.

Binh sĩ Ukraine trên chiến trường. Ảnh: X/@DefenceU

Theo Bộ Tổng tham mưu Ukraine, tàu chở dầu này đang chịu các lệnh trừng phạt của Liên minh châu Âu, Thụy Sĩ, Anh, Canada và Ukraine.

“Mục tiêu đã bị đánh trúng thành công. Mức độ thiệt hại đang được đánh giá” - theo tuyên bố của bộ này.

Ukraine cũng nhắm vào các cơ sở hạ tầng được lực lượng Nga sử dụng để vận chuyển binh sĩ, trang thiết bị và vật tư giữa các vùng lãnh thổ mà Moscow đang kiểm soát ở miền nam và miền đông Ukraine.

Lực lượng Ukraine đã đánh trúng một cây cầu đường bộ gần làng Stavky và một cây cầu gần Voinka thuộc phần lãnh thổ tỉnh Kherson do Nga kiểm soát. Tại tỉnh Donetsk, lực lượng Ukraine đã tấn công một sở chỉ huy kiêm đài quan sát của Nga và một sở chỉ huy khác gần Velyka Novosilka, tuyên bố cho biết thêm.

Ông Zelensky điện đàm ông Trump và ông Macron

Ngày 17-6, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã có cuộc điện đàm với Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron vsau khi hội nghị thượng đỉnh G7 kết thúc, theo tờ Kyiv Post.

Mô tả đây là một “cuộc trao đổi phối hợp quan trọng có thể tạo ra nhiều thay đổi”, ông Zelensky cho biết các nhà lãnh đạo đã rà soát những cuộc thảo luận diễn ra tại hội nghị thượng đỉnh và bàn về các bước đi tiếp theo.

Cuộc điện đàm tập trung vào việc tăng cường năng lực cho Ukraine, mở rộng hợp tác với các đồng minh chủ chốt và thúc đẩy các nỗ lực ngoại giao nhằm đưa cuộc chiến tiến gần hơn tới hồi kết.

“Chúng tôi đang nỗ lực tăng cường sức mạnh cho Ukraine, thúc đẩy hợp tác và mở rộng các triển vọng ngoại giao. Hòa bình là điều cần thiết. Và chúng tôi đang làm mọi thứ để đưa hòa bình đến gần hơn” - ông Zelensky viết trên X.

Cuộc điện đàm diễn ra khi Ukraine nối lại nỗ lực thúc đẩy một cuộc gặp trực tiếp giữa Tổng thống Zelensky và Tổng thống Nga Vladimir Putin.

“Một cuộc trao đổi phối hợp quan trọng có thể tạo ra khác biệt lớn. Chúng tôi đã hoàn tất các cuộc thảo luận tại hội nghị thượng đỉnh G7. Tôi cảm ơn Tổng thống Trump vì sự quan tâm dành cho Ukraine” - ông Zelensky nói sau cuộc điện đàm.

Hai nhà lãnh đạo đã gặp nhau ngày 16-6 bên lề hội nghị thượng đỉnh G7 tại Pháp để thảo luận về nhu cầu phòng không của Ukraine. Ông Zelensky cho biết ông đã đề cập khả năng nhận được giấy phép từ Mỹ để sản xuất các hệ thống và tên lửa đánh chặn tên lửa đạn đạo.

Theo ông Zelensky, ông Trump đã phản ứng tích cực với đề xuất này.

Điện Kremlin: Nga sẽ tiếp tục chiến dịch để đáp trả vụ tấn công xe buýt chở trẻ em

Ngày 17-6, người phát ngôn Điện Kremlin - ông Dmitry Peskov nói với đài RT rằng Nga sẽ đáp trả vụ tấn công nhằm vào xe buýt chở trẻ em tại tỉnh Bryansk bằng cách tiếp tục chiến dịch quân sự đặc biệt.

“Phản ứng của chúng tôi là tiếp tục chiến dịch quân sự đặc biệt nhằm bảo vệ đất nước và người dân khỏi những hành động khủng bố như vậy” - ông Peskov nói.

Ông Peskov cho rằng chính quyền Kiev đã cố ý tấn công chiếc xe buýt chở trẻ em Belarus tại tỉnh Bryansk, bởi các điều khiển viên UAV luôn có thể quan sát rõ mục tiêu của mình.

Nga cáo buộc lực lượng vũ trang Ukraine ngày 17-6 đã sử dụng UAV để tấn công một xe buýt chở đội bóng đá thiếu nhi Belarus tại tỉnh Bryansk của Nga. Một phụ nữ đi cùng các em đã thiệt mạng trong vụ tấn công.

Theo Bộ Y tế Belarus, có 8 người phải nhập viện, trong đó có 6 trẻ em. Ủy ban Điều tra Nga đã mở vụ án hình sự với cáo buộc khủng bố.

Về phía Kiev, Bộ Tổng tham mưu Ukraine bác bỏ cáo buộc của Nga.

“Lực lượng Vũ trang Ukraine chỉ tấn công các mục tiêu quân sự hợp pháp và không tiến hành các hoạt động chiến đấu nhằm vào dân thường” - Bộ Tổng tham mưu Ukraine tuyên bố.

Đặc phái viên Nga: Phái đoàn Mỹ sẽ sớm thăm Moscow

Ông Kirill Dmitriev, Đặc phái viên của Tổng thống Nga. Ảnh: TASS

Ngày 17-6, ông Kirill Dmitriev, Đặc phái viên của Tổng thống Nga, cho biết Moscow đang chờ đón chuyến thăm của các nhà đàm phán Mỹ Steve Witkoff và Jared Kushner trong thời gian tới, theo hãng thông tấn TASS.

“Tôi sẽ không nêu ngày cụ thể, nhưng đối thoại chắc chắn vẫn đang tiếp tục. Tổng thống Putin và Tổng thống Trump đã có một cuộc trao đổi rất tốt. Tất cả người châu Âu và người Anh đều tức giận vì cuộc đối thoại này vẫn đang tiếp diễn. Vì vậy, chúng tôi chắc chắn đang chờ đợi họ trong tương lai gần. Còn thời gian cụ thể sẽ được Văn phòng Tổng thống Nga công bố” - ông ông Dmitriev nói.

Trước đó, ngày 16-6, Trợ lý Tổng thống Nga Yury Ushakov cho biết Điện Kremlin kỳ vọng ông Steve Witkoff và ông Jared Kushner sẽ tới Moscow để thảo luận về vấn đề Ukraine sau khi Washington và Tehran ký một biên bản ghi nhớ.