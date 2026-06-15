Mỹ-Iran đạt thoả thuận chấm dứt chiến tranh, eo biển Hormuz sắp được mở cửa 15/06/2026 06:21

(PLO)- Thủ tướng Pakistan - ông Shehbaz Sharif thông báo rằng Mỹ và Iran đã đạt được một thỏa thuận ngừng bắn chấm dứt chiến tranh, Washington và Tehran xác nhận thông tin này.

Ngày 14-6 (giờ Mỹ), Thủ tướng Pakistan - ông Shehbaz Sharif thông báo rằng Mỹ và Iran đã đạt được một thỏa thuận ngừng bắn, trong đó cả hai bên tuyên bố sẽ ngay lập tức và vĩnh viễn chấm dứt các hoạt động quân sự trên mọi mặt trận, bao gồm cả tại Lebanon, theo đài CNN.

"Sau các cuộc đàm phán chuyên sâu, chúng tôi vui mừng thông báo rằng thỏa thuận hòa bình giữa Mỹ và Cộng hòa Hồi giáo Iran đã được thống nhất" - ông Sharif viết trên mạng xã hội X. Pakistan đã đóng vai trò trung gian hòa giải giữa hai nước.

"Lễ ký kết chính thức sẽ được tổ chức vào thứ Sáu, ngày 19-6, tại Thuỵ Sĩ" - ông Sharif cho biết thêm.

Mỹ-Iran đạt thoả thuận ngừng bắn. Ảnh: WANA

Sau thông báo từ Pakistan, Tổng thống Mỹ Donald Trump xác nhận thỏa thuận với Iran. "Thỏa thuận với Cộng hòa Hồi giáo Iran nay đã hoàn tất" - ông Trump viết trên mạng xã hội Truth Social.

"Tôi chính thức cho phép mở cửa eo biển Hormuz mà không thu phí, đồng thời cho phép dỡ bỏ ngay lập tức lệnh phong tỏa hải quân của Mỹ" - theo nhà lãnh đạo Mỹ.

Trong bài đăng sau đó, ông Trump cho biết eo biển Hormuz sẽ được mở lại vào ngày 19-6.

Về phía Iran, Thứ trưởng Ngoại giao Iran phụ trách các vấn đề pháp lý và quốc tế - ông Kazem Gharibabadi cho biết nội dung bản ghi nhớ với Mỹ đã được hoàn tất và sẽ được ký chính thức tại Thụy Sĩ.

"Nội dung bản ghi nhớ đã được hoàn thiện và lễ ký kết chính thức Bản ghi nhớ Islamabad sẽ diễn ra tại Thụy Sĩ vào thứ Sáu (ngày 19-6)" - ông Gharibabadi nói với truyền thông nhà nước Iran.

Ông giải thích rằng có hai vấn đề sẽ được thực hiện ngay lập tức kể từ sáng 15-6 theo giờ địa phương, bao gồm: Chấm dứt vĩnh viễn và ngay lập tức chiến tranh trên mọi mặt trận, bao gồm cả Lebanon; Dỡ bỏ và chấm dứt lệnh phong tỏa hải quân mà Mỹ đã áp đặt đối với Cộng hòa Hồi giáo Iran.

Ông Gharibabadi cho rằng bản ghi nhớ này "không chỉ là thành quả của các nỗ lực ngoại giao", mà còn là kết quả của những gì ông mô tả là "các thành tựu quân sự" của Iran.