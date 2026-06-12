Chiến sự Nga-Ukraine 12-6: Kiev gây 'sóng gió' ở Crimea, đánh Hạm đội Biển Đen 12/06/2026 08:34

(PLO)- Chiến sự Nga-Ukraine có tin Ukraine tấn công cơ sở quân sự của Hạm đội Biển Đen, đánh sập cầu Armiansk mà Nga dùng để tiếp tế cho Crimea cùng 50 xe quân sự; Nga hạ hơn 1.200 lính Ukraine.

Chiến sự Nga-Ukraine ngày qua có nhiều diễn biến nóng.

Ukraine "khuấy đảo" Crimea

Bộ Tổng Tham mưu Ukraine cho biết trong ngày 12-6 giữa Ukraine và Nga đã xảy ra 48 cuộc giao tranh, trong đó mặt trận Pokrovsk (tỉnh Donetsk) vẫn là điểm nóng giao tranh với 21 cuộc chiến, theo hãng thông tấn Ukrinform.

Cùng ngày, Hải quân Ukraine cho biết lực lượng này đã nã một tên lửa Neptune vào một cơ sở quân sự thuộc Hạm đội Biển Đen của Nga tại TP Sevastopol, bán đảo Crimea. Theo Hải quân Ukraine, cuộc tấn công này đã phá hủy các kho chứa vũ khí và thiết bị quân sự thuộc Hạm đội Biển Đen.

Cũng trong ngày 11-6, Trung đoàn xung kích độc lập số 1 Da Vinci của Ukraine cho biết lực lượng Ukraine đã tấn công phá hủy 50 xe quân sự trên cầu Armiansk do Nga kiểm soát, vốn là chiếc cầu nối bán đảo Crimea với đất liền Ukraine, theo tờ Kyiv Independent.

Trung đoàn này cho biết cuộc tấn công khiến cây cầu bị hư hại nghiêm trọng, phương tiện giao thông không thể qua lại được nữa, đồng thời khẳng định tuyến đường hậu cần quan trọng của Nga đã hoàn toàn bị tê liệt.

Ukraine đánh sập cầu Armiansk và phá huỷ 50 xe quân sự Nga trên cầu. Nguồn: TRUNG ĐOÀN TẤN CÔNG ĐỘC LẬP SỐ 1

Theo thông báo của trung đoàn, các phương tiện quân sự Nga bị trúng đạn trong cuộc tấn công này đang chở đầy đạn dược và nhiên liệu, dự kiến ​​sẽ được chuyển đến các cứ điểm gần Huliaipole, tỉnh Zaporizhzhia.

Đêm 10-6, chính quyền địa phương đưa tin Ukraine đã tấn công các mục tiêu quân sự ở Crimea, bao gồm một số cây cầu, trong lúc nhiều vụ nổ đã được ghi nhận trên khắp bán đảo.

Các cuộc tấn công của Ukraine vào các cây cầu ở Crimea là một phần của chiến dịch nhằm phá vỡ hệ thống hậu cần của Nga, vốn được sử dụng để vận chuyển nhiên liệu, vũ khí và các vật tư khác cho lực lượng Nga tại các vùng nằm dưới sự kiểm soát của Moscow.

Ukraine muốn cô lập Crimea

Trong cuộc phỏng vấn độc quyền với hãng tin Reuters ngày 11-6, Tư lệnh Lực lượng Hệ thống Không người lái Ukraine - ông Robert Brovdi cho biết Kiev đặt mục tiêu cô lập Crimea khỏi Nga bằng cách phá vỡ các tuyến đường tiếp tế quân sự quan trọng đến bán đảo.

Ông Brovdi cho biết lưu lượng vận chuyển hàng hóa quân sự của Nga dọc theo đường cao tốc R-280 "Novorossiya", nối Nga với Crimea qua Mariupol, Berdiansk và Melitopol, đã giảm 71% trong hai tuần qua do các cuộc tấn công của Ukraine. Ông này nói rằng trong vòng 1 tháng nữa, Ukraine sẽ kiểm soát hoàn toàn con đường này.

Lính Ukraine dùng UAV trinh sát ở tỉnh Donetsk. Ảnh: ANADOLU

Cũng trong ngày 11-6, người phát ngôn Hải quân Ukraine - ông Dmytro Pletenchuk nói rằng Nga không thể sử dụng phà như một phương tiện thay thế để vận chuyển một lượng lớn nhiên liệu đến Crimea trong bối cảnh Crimea phải đối mặt tình trạng thiếu nhiên liệu.

Theo ông Pletenchuk, các phà chính có thể vận chuyển một lượng lớn nhiên liệu là phà chở tàu hoả và hiện tại không chiếc nào hoạt động được sau các cuộc tấn công của Ukraine. Nga vẫn có phà thông thường nhưng phương tiện này khả năng vận chuyển trọng tải lớn rất hạn chế.

Cạnh đó, ông Pletenchuk cho rằng vì các tuyến đường hậu cần chính của Nga, vốn chạy qua các khu vực tỉnh Donetsk, Zaporizhzhia và Kherson, hiện đang bị Ukraine tấn công nên càng làm phức tạp việc vận chuyển nhiên liệu đến Crimea.

Nga hạ hơn 1.200 lính Ukraine, phá huỷ hơn 800 UAV

Cập nhật chiến sự ngày 11-6, Bộ Quốc phòng Nga cho biết Ukraine đã mất khoảng 1.220 lính trong các cuộc giao tranh với lực lượng Nga trên các khu vực tiền tuyến, hãng thông tấn TASS đưa tin.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, Nhóm tác chiến Phía đông của Nga gây nhiều thương vong cho Ukraine nhất với thiệt hại của Ukraine lên tới 315 người, 4 xe bọc thép do phương tây sản xuất, 9 xe cơ giới cùng một số trang thiết bị quân sự.

Nhóm tác chiến này tiếp tục tiến sâu vào phòng tuyến của Ukraine và gây tổn thất về nhân lực và trang thiết bị cho các lữ đoàn Ukraine tại các khu vực gần các khu dân cư Malomikhailovka, Aleksandrovka và Velikomikhailovka (tỉnh Dnipropetrovsk) cũng như Sorochino, Novosyolovka, Barvinovka và Lesnoye (tỉnh Zaporizhzhia).

Bộ Quốc phòng Nga cũng cho biết lực lượng phòng không Nga đã đánh chặn và phá hủy 800 UAV, 10 quả bom thông minh của Ukraine và 3 tên lửa HIMARS do Mỹ sản xuất.