Ông Trump tuyên bố tấn công Iran ‘rất mạnh’, sẽ ứng xử như với Venezuela; Nga, Trung Quốc, Thổ Nhĩ Kỳ... lên tiếng 11/06/2026 20:59

(PLO)- Tổng thống Mỹ Donald Trump nói Mỹ sẽ tấn công Iran "rất mạnh" trong đêm nay, tuyên bố muốn kiểm soát đảo Kharg; Nga, Trung Quốc, Thổ Nhĩ Kỳ, UAE,... lên tiếng; Thủ tướng Ý kêu gọi EU sẵn sàng áp đặt thêm trừng phạt đối với Tehran.

Tình hình Trung Đông tiếp tục xuất hiện nhiều thông tin quan trọng.

Ông Trump tuyên bố Mỹ sẽ tấn công Iran “rất mạnh” trong đêm nay

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 11-6 viết mạng xã hội Truth Social rằng Washington sẽ tấn công Tehran “rất mạnh” trong đêm nay.

“Trong một thời điểm không xa, chúng tôi sẽ kiểm soát đảo Kharg cùng các cơ sở hạ tầng dầu mỏ khác và nắm toàn quyền đối với thị trường dầu khí của họ, tương tự như những gì chúng tôi đã làm với Venezuela” - ông Trump viết.

Chia sẻ với đài Fox News cùng ngày, Tổng thống Trump cho biết chính quyền của ông vẫn đang tiến hành các cuộc trao đổi với Iran, song khẳng định ông muốn kiểm soát đảo Kharg - trung tâm xuất khẩu dầu mỏ quan trọng của Cộng hòa Hồi giáo.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: WHITE HOUSE

Ông Trump nói rằng ông không muốn tấn công các cây cầu và nhà máy điện tại Iran. Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Mỹ cảnh báo Washington sẽ tiếp tục tiến hành các đợt không kích mới.

Ông Trump cho biết các cuộc tấn công tiếp theo của Mỹ sẽ có quy mô “lớn hơn” và “mạnh hơn” so với trước.

Cùng thời điểm, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) thông báo lực lượng của họ đã vô hiệu hóa một tàu chở dầu tại Vịnh Oman sau khi tàu này “vi phạm lệnh phong tỏa nhằm vào Iran bằng cách cố gắng vận chuyển dầu của Iran”.

Trong bài đăng trên X, CENTCOM cho biết đây là tàu thương mại thứ 3 bị vô hiệu hóa trong tuần này.

“CENTCOM đã hành động đối với tàu chở dầu M/T Jalveer treo cờ Guinea-Bissau khi tàu này tìm cách vận chuyển dầu từ Iran qua Vịnh Oman. Một máy bay Mỹ đã phóng 2 tên lửa Hellfire vào khoang động cơ của con tàu sau khi thủy thủ đoàn nhiều lần không tuân thủ chỉ thị từ lực lượng Mỹ” - CENTCOM nêu rõ.

CENTCOM cho biết thêm rằng 2 tàu treo cờ Palau là M/T Marivex và M/T Settebello đã bị vô hiệu hóa lần lượt vào các ngày 8 và 9-6.

“Kể từ khi triển khai lệnh phong tỏa vào ngày 13-4, lực lượng Mỹ đã vô hiệu hóa 9 tàu không tuân thủ, điều hướng lại 135 tàu chấp hành yêu cầu và cho phép 42 tàu thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ nhân đạo đi qua” - CENTCOM cho hay.

Iran: Các cuộc không kích của Mỹ khiến lệnh ngừng bắn trở nên vô nghĩa

Ngày 11-6, Bộ Ngoại giao Iran lên án các cuộc không kích của Mỹ nhằm vào lãnh thổ Iran, cho rằng động thái trên đã khiến lệnh ngừng bắn đạt được ngày 8-4 trở nên “vô nghĩa trên thực tế”.

Theo kênh Al Jazeera, Bộ Ngoại giao Iran mô tả các cuộc tấn công của Mỹ là hành động “phi pháp và mang tính tội phạm”, đồng thời khẳng định đây là “sự vi phạm trắng trợn” đối với Hiến chương Liên Hợp Quốc.

Bộ này nhấn mạnh rằng “trách nhiệm đối với những hậu quả cực kỳ nghiêm trọng của hành động mang tính tội phạm này thuộc về các nhà lãnh đạo Mỹ”.

UAE lên án các cuộc tấn công của Iran nhằm vào Bahrain, Kuwait và Jordan

Ngày 11-6, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) lên án các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái (UAV) của Iran nhằm vào Bahrain, Kuwait và Jordan.

Viết trên mạng xã hội X, Bộ Ngoại giao UAE cho rằng các cuộc tấn công này là hành động “thù địch”, đồng thời nhấn mạnh đây là “sự vi phạm trắng trợn chủ quyền của 3 quốc gia anh em và là mối đe dọa đối với an ninh, ổn định của họ”.

Cùng ngày, Kuwait cho biết lực lượng vũ trang nước này đã xử lý 24 UAV bị xác định là mục tiêu thù địch xâm nhập không phận trong vòng 48 giờ qua.

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Kuwait, Chuẩn tướng Saud Abdulaziz Al-Otaibi, cho biết các cuộc tấn công của Iran chỉ gây ra thiệt hại vật chất ở mức hạn chế và không có thương vong về người.

Ông Al-Otaibi khẳng định quân đội Kuwait sẽ tiếp tục thực hiện nhiệm vụ với tinh thần sẵn sàng cao nhằm tăng cường an ninh quốc gia và bảo đảm an toàn cho công dân cũng như người nước ngoài đang sinh sống tại nước này.

“Lực lượng vũ trang tiếp tục thực hiện nhiệm vụ và trách nhiệm của mình một cách hiệu quả trong trạng thái sẵn sàng và chuẩn bị cao, nhằm tăng cường an ninh quốc gia và bảo vệ sự an toàn của công dân, người dân cư trú tại Kuwait” - ông nói.

Cùng ngày, Thủ tướng Ý Giorgia Meloni cho rằng Liên minh châu Âu (EU) cần sẵn sàng áp đặt thêm các biện pháp trừng phạt đối với Iran nếu cuộc khủng hoảng ở Trung Đông không sớm chấm dứt.

Phát biểu trước quốc hội Ý, bà Meloni nhấn mạnh: “Nếu Tehran tiếp tục đi theo con đường sai lầm, EU phải sẵn sàng gia tăng sức ép thông qua các biện pháp có mục tiêu mới”.

Bà Meloni cho rằng EU cần duy trì lập trường cứng rắn nhằm ngăn chặn nguy cơ bất ổn tiếp tục lan rộng trong khu vực.

Trung Quốc, Nga, Thổ Nhĩ Kỳ và Ấn Độ kêu gọi kiềm chế

Ngày 11-6, Trung Quốc kêu gọi các bên liên quan ngay lập tức chấm dứt các hoạt động quân sự tại Trung Đông sau các cuộc không kích của Mỹ nhằm vào Iran và những động thái đáp trả từ Tehran, theo hãng thông tấn Tân Hoa Xã.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lâm Kiếm. Ảnh: CFP

Chia sẻ với báo giới, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lâm Kiếm nhấn mạnh Bắc Kinh “mạnh mẽ hối thúc các bên liên quan lập tức ngừng các hoạt động quân sự, quay trở lại đối thoại và đàm phán, hưởng ứng các nỗ lực hòa giải của các quốc gia liên quan và sớm đạt được một lệnh ngừng bắn toàn diện, lâu dài”.

Bộ Ngoại giao Trung Quốc cũng khẳng định an ninh của các quốc gia trong khu vực cần được tôn trọng.

Cùng ngày, Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan cho rằng Mỹ và Iran cần chấm dứt các cuộc tấn công mới nhằm vào nhau và quay trở lại bàn đàm phán để tránh leo thang căng thẳng.

Ông Fidan cho biết Thổ Nhĩ Kỳ đang duy trì liên lạc chặt chẽ với Mỹ, Iran và Pakistan, đồng thời khuyến nghị Washington và Tehran tập trung vào việc hoàn tất các cuộc đàm phán hướng tới một thỏa thuận hòa bình.

Trong khi đó, Nga cũng kêu gọi Mỹ và Iran nối lại đối thoại sau các cuộc tấn công trả đũa lẫn nhau.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nhấn mạnh: “Chúng tôi kêu gọi tất cả các bên trong cuộc xung đột này kiềm chế và quay trở lại bàn đàm phán”.

Ông Peskov cảnh báo tình hình leo thang có thể kéo theo nhiều hệ lụy tiêu cực đối với Trung Đông cũng như nền kinh tế toàn cầu.

Từ New Delhi, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ấn Độ Randhir Jaiswal kêu gọi chấm dứt các cuộc tấn công nhằm vào tàu thuyền trên biển sau khi 3 công dân Ấn Độ thiệt mạng trong một cuộc tấn công của Mỹ nhằm vào tàu chở dầu tại khu vực Vùng Vịnh.

“Các cuộc tấn công này phải chấm dứt. Chúng tôi một lần nữa kêu gọi đối thoại và ngoại giao nhằm sớm khôi phục hòa bình và ổn định trong khu vực” - ông Jaiswal nói.

Theo nhà ngoại giao Ấn Độ, các cuộc tấn công nhằm vào hoạt động vận tải biển trong khu vực là vấn đề “đáng lo ngại sâu sắc” và là hệ quả trực tiếp của cuộc xung đột đang diễn ra.