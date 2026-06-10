Ông Trump nói Iran sẽ phải 'trả giá' vì đàm phán quá chậm; Nga-Trung lên tiếng về màn đấu hỏa lực giữa Washington và Tehran 10/06/2026 19:34

(PLO)- Ông Trump nói Iran sẽ phải 'trả giá' vì đàm phán quá chậm; Nga, Trung Quốc lên tiếng về màn đấu hỏa lực giữa Washington và Tehran; Iran lên án việc Mỹ tấn công quân sự, cảnh báo đáp trả; Tàu hàng bị tấn công ngoài khơi Yemen.

Tình hình Trung Đông tiếp tục xuất hiện nhiều thông tin quan trọng.

Ông Trump: Iran sẽ phải “trả giá” vì đàm phán quá chậm

Ngày 10-6, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng Iran đã mất quá nhiều thời gian để đàm phán một thỏa thuận với Washington và giờ đây sẽ phải "trả giá".

Trong bài đăng trên mạng xã hội Truth Social, ông Trump tiếp tục khẳng định quân đội Iran đã bị đánh bại nặng nề.

"Quân đội Iran hoàn toàn hỗn loạn và tan rã. Hải quân và không quân của họ về cơ bản không còn tồn tại nữa" - ông Trump viết.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: WHITE HOUSE

Nhà lãnh đạo Mỹ cũng cho rằng Iran chỉ "nói mà không làm", đồng thời tuyên bố nước này đã "hoàn toàn thất bại".

"Iran đã mất quá nhiều thời gian để đàm phán một thỏa thuận vốn sẽ rất có lợi cho họ. Giờ đây họ sẽ phải trả giá" - ông Trump cho biết thêm, nhưng không nêu cụ thể những biện pháp hoặc hậu quả mà Tehran sẽ phải đối mặt.

Trong một bài đăng khác sau đó, ông Trump tuyên bố chiến dịch phong tỏa hải quân nhằm vào Iran đang đạt hiệu quả rất lớn, đồng thời cho rằng nền kinh tế Iran đang suy yếu nghiêm trọng.

"Không có gì có thể đi qua nếu chúng tôi không cho phép. Đó là một bức tường thép" - ông Trump viết, đồng thời mô tả đây là "cuộc phong tỏa thành công nhất trong lịch sử tác chiến hải quân".

Nhà lãnh đạo Mỹ cũng khẳng định Iran hiện "không làm ăn được gì", không đủ khả năng chi trả cho quân đội và các khoản chi tiêu khác, đồng thời cho rằng nước này đang nhanh chóng trở thành một "quốc gia thất bại".

Trong cuộc phỏng vấn với đài Fox News cùng ngày, ông Trump cho biết Mỹ có thể tiếp tục tấn công các nhà máy điện và cầu đường của Iran nếu Tehran không đồng ý với một thỏa thuận do Washington đề xuất.

Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Mỹ không nói rõ thỏa thuận này bao gồm những điều khoản gì hoặc khi nào Iran phải đưa ra quyết định.

Iran chưa lên tiếng về thông tin trên.

Iran lên án việc Mỹ tấn công quân sự, cảnh báo đáp trả

Ngày 10-6, Bộ Ngoại giao Iran lên án mạnh mẽ các cuộc tấn công quân sự mà Mỹ tiến hành nhằm vào nước này trước đó cùng ngày, cho rằng đây là hành vi vi phạm nghiêm trọng luật pháp quốc tế, theo hãng thông tấn Tân Hoa Xã.

Bộ Ngoại giao Iran cho biết sau vụ trực thăng tấn công Apache của quân đội Mỹ rơi trên eo biển eo biển Hormuz vào đêm 9-6, Mỹ đã thực hiện các cuộc không kích nhằm vào các khu vực phía nam Iran rạng sáng 10-6.

Tehran cho rằng đây là hành động "tàn bạo" và là sự vi phạm trắng trợn Hiến chương Liên Hợp Quốc.

Iran khẳng định các lực lượng vũ trang nước này đã thực hiện quyền tự vệ chính đáng theo luật pháp quốc tế và giáng những "đòn đánh nghiêm trọng" vào các căn cứ và tài sản của Mỹ tại khu vực Tây Á nhằm đáp trả hành động của Washington.

Tuyên bố cũng kêu gọi các quốc gia trong khu vực không cho phép lãnh thổ hoặc cơ sở hạ tầng của họ bị sử dụng để lên kế hoạch, tổ chức, thực hiện hoặc hỗ trợ các hành động chống lại Iran, đồng thời cảnh báo Tehran sẽ có biện pháp đáp trả nếu điều đó xảy ra.

Bộ Ngoại giao Iran cho biết Ngoại trưởng Iran - ông Abbas Araghchi đã điện đàm riêng với Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan và Ngoại trưởng Saudi Arabia - ông Faisal bin Farhan Al Saud để trao đổi về những diễn biến mới nhất trong khu vực.

Trước đó, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) xác nhận đã tiến hành các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái nhằm vào các căn cứ quân sự của Mỹ tại Bahrain, Kuwait và Jordan vào rạng sáng 10-6.

Trong khi đó, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cho biết trên mạng xã hội X rằng lực lượng Mỹ đã hoàn tất các đòn tấn công "mang tính tự vệ" nhằm vào các mục tiêu của Iran để đáp trả vụ trực thăng Apache bị bắn rơi.

CENTCOM khẳng định đây là phản ứng "tương xứng" trước các cuộc tấn công nhằm vào lực lượng Mỹ và các tàu thương mại quốc tế hoạt động trong khu vực.

Nga, Trung Quốc lên tiếng

Nga ngày 10-6 kêu gọi các bên kiềm chế sau khi Mỹ và Iran đấu hỏa lực, đánh dấu đợt leo thang nghiêm trọng nhất kể từ lệnh ngừng bắn ngày 8-4.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova. Ảnh: TASS

"Chúng tôi vô cùng quan ngại trước vòng đối đầu vũ trang mới giữa Mỹ và Iran, bắt đầu từ hành động gây hấn vô cớ của Mỹ và Israel nhằm vào Cộng hòa Hồi giáo Iran" - phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova nói.

Bà Zakharova kêu gọi cả hai bên kiềm chế và ngay lập tức chấm dứt các cuộc tấn công quân sự.

Cùng ngày, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lâm Kiếm cho biết Bắc Kinh "hết sức quan ngại" trước những diễn biến mới nhất liên quan Iran, đồng thời kêu gọi các bên liên quan giữ bình tĩnh, kiềm chế và tránh những hành động làm gia tăng căng thẳng.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lâm Kiếm. Ảnh: CFP

Ông Lâm nhấn mạnh các bên cần có những bước đi cụ thể nhằm hạ nhiệt tình hình, giải quyết bất đồng thông qua các biện pháp chính trị và ngoại giao, đồng thời nỗ lực sớm đạt được một lệnh ngừng bắn toàn diện và bền vững.

Tàu hàng bị tấn công ngoài khơi Yemen

Cơ quan Điều phối Thương mại Hàng hải Vương quốc Anh (UKMTO) ngày 10-6 cho biết đã xảy ra một sự cố an ninh ngoài khơi Yemen khi một xuồng vũ trang nổ súng vào một tàu thương mại đang hoạt động trên tuyến hàng hải trong khu vực.

Theo UKMTO, đội an ninh trên tàu đã đáp trả, dẫn đến một cuộc đấu súng giữa hai bên. Vụ việc xảy ra chỉ vài giờ trước và hiện vẫn đang được điều tra, kênh Al Jazeera đưa tin.

Diễn biến này làm dấy lên lo ngại về nguy cơ xung đột trên biển leo thang trở lại trong bối cảnh tình hình an ninh khu vực ngày càng bất ổn. Các dấu hiệu hiện nay cho thấy triển vọng chấm dứt căng thẳng đang trở nên xa vời hơn, trong khi nguy cơ tái bùng phát các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng.

Giới quan sát nhận định các quốc gia vùng Vịnh nhiều khả năng sẽ gia tăng sức ép ngoại giao đối với cả Iran và Mỹ, nhằm thúc đẩy một thỏa thuận ngừng bắn hoặc giải pháp đàm phán để hạ nhiệt căng thẳng trong khu vực.

Cháy tàu chở dầu ngoài khơi Oman, 2 thuyền viên mất tích

Ngày 11-6, Cơ quan Điều phối Thương mại Hàng hải Vương quốc Anh (UKMTO) cho biết một vụ hỏa hoạn đã xảy ra trên một tàu chở dầu cách thành phố Sohar của Oman khoảng 37 km về phía đông bắc (20 hải lý).

Theo UKMTO, đám cháy bùng phát tại phòng máy của con tàu. Hai thành viên thủy thủ đoàn hiện mất tích, trong khi cơ quan này cũng ghi nhận một trường hợp thương vong nhưng chưa công bố thêm chi tiết.

Nguyên nhân vụ cháy hiện chưa được xác định.

Kể từ khi lệnh ngừng bắn có hiệu lực vào tháng 4, cả lực lượng Mỹ và Iran đều bị cáo buộc tiến hành các hoạt động nhằm vào tàu thương mại tại eo biển Hormuz. Hàng nghìn tàu thuyền vẫn đang mắc kẹt tại tuyến hàng hải chiến lược này khi hai bên áp đặt các biện pháp phong tỏa đối đầu lẫn nhau.