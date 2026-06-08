VIDEO: Nhà đổ sập do động đất ở Philippines 08/06/2026 09:35

(PLO)- Một trận động đất ở Philippines mạnh 7,8 độ richter đã gây ra nhiều thương vong và khiến nhiều toà nhà đổ sập.

Sáng 8-6, trận động đất mạnh 7,8 độ richter xảy ra ở miền nam Philippines đã khiến ít nhất 1 người thiệt mạng, nhiều người bị thương và nhiều tòa nhà bị sập, đồng thời gây ra cảnh báo sóng thần trên toàn khu vực, báo The Manila Times đưa tin.

Trận động đất ngoài khơi này xảy ra ở độ sâu 35 km cách phía tây tỉnh Sarangani (thuộc đảo Mindanao), theo Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ.

Các video, hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội cho thấy một số toà nhà đã bị sập và hư hại sau động đất, trong đó có trung tâm mua sắm có nhà hàng thức ăn nhanh Jollibee ở TP. General Santos.

Trung tâm mua sắm có nhà hàng thức ăn nhanh Jollibee ở TP. General Santos bị đổ sập do động đất ở Philippines ngày 8-6. Nguồn: X

Toà nhà đổ sập do động đất ở Philippines ngày 8-6. Nguồn: REDCROSS PHILIPPINES

Trung tâm Cảnh báo Sóng thần Thái Bình Dương dự báo sóng thần có thể xảy ra "trong vòng 3 giờ tới" dọc theo bờ biển Philippines, Indonesia, Palau, Đài Loan và Papua New Guinea.

Một toà nhà khác ở TP. General Santos cũng bị hư hại do động đất. Nguồn: X

Động đất là hiện tượng thường xuyên xảy ra ở Philippines - quốc gia nằm trên "Vành đai lửa" Thái Bình Dương, vốn là một vòng cung có hoạt động địa chấn mạnh trải dài từ Nhật Bản qua Đông Nam Á và khắp lưu vực Thái Bình Dương.