Ông Trump lập tức có động thái sau khi Iran nã tên lửa sang Israel 08/06/2026 08:07

Hãng Axios ngày 7-6 (giờ Mỹ) dẫn nguồn thạo tin Mỹ và Israel cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nói với Thủ tướng Israel - ông Benjamin Netanyahu rằng không nên đáp trả vụ Iran phóng tên lửa diễn ra cùng ngày, đồng thời cần thêm thời gian cho nỗ lực ngoại giao.

Diễn biến này cho thấy nỗ lực của ông Trump nhằm kiềm chế phản ứng của Israel, trong bối cảnh chính quyền Mỹ muốn tránh căng thẳng Israel-Iran leo thang làm ảnh hưởng đến các cuộc đàm phán đang diễn ra với Tehran.

Trước cuộc gọi, ông Trump nói với Axios rằng ông sẽ đề nghị ông Netanyahu không đáp trả cuộc tấn công tên lửa của Iran.

Một quan chức cấp cao Mỹ cho biết chính quyền ông Trump không “bật đèn xanh” cho cuộc không kích của Israel tại thủ đô Beirut (Lebanon).

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: WHITE HOUSE

Theo nguồn tin nội bộ, trong cuộc gọi, ông Trump đã nói với ông Netanyahu rằng nên tạm dừng hành động quân sự vì “chúng ta đang rất gần việc đạt được một thỏa thuận tốt”, theo lời quan chức Mỹ.

Ông Netanyahu được cho là đã phản đối nhưng cuối cùng “gần như đồng ý” tạm dừng hành động, theo nguồn tin này. Quan chức Mỹ nói thêm cuộc gọi giữa hai nhà lãnh đạo diễn ra ôn hòa hơn so với cuộc trao đổi căng thẳng tuần trước, và ông Trump không lớn tiếng với ông Netanyahu.

“Chúng tôi nghĩ rằng Tổng thống đã kéo dài thêm được chút thời gian. Ông ấy rất kiên quyết rằng chúng tôi đang rất gần một thỏa thuận với Iran. Tôi không nghĩ có điều gì sắp xảy ra ngay lập tức về một cuộc tấn công của Israel” - quan chức Mỹ nói.

“Chúng ta đang ở thời điểm quan trọng, tại sao lại đặt một thỏa thuận tiềm năng vào rủi ro vào phút chót. Tổng thống cho rằng chúng ta đã ở trong tình thế này ba tháng rồi và đây là thời điểm cần kết thúc mọi chuyện” - quan chức này nói thêm.

Bên cạnh đó, một nguồn tin Israel nói với Reuters trong điều kiện không tiết lộ danh tính rằng Israel sẽ tiến hành đáp trả sau cuộc tấn công của Iran. Ngay sau nửa đêm theo giờ địa phương, quân đội Israel ra thông báo ngắn, dẫn lời Tổng tham mưu trưởng Eyal Zamir rằng lực lượng của họ chưa được lệnh tấn công Iran, nhưng sẽ làm như vậy “một cách quyết liệt” khi nhận được chỉ thị.

Nhà Trắng và văn phòng thủ tướng Israel chưa bình luận về các thông tin trên.

Ở một diễn biến liên quan, ông Trump đã có buổi chia sẻ với tờ Financial Times, trong đó nói rằng ông Netanyahu “không có lựa chọn nào khác” ngoài việc chấp nhận bất kỳ thỏa thuận nào mà Mỹ đạt được trong đàm phán với Iran.

“Tôi quyết định mọi việc. Tôi quyết định tất cả. Ông ấy không quyết định” - ông Trump nói về ông Netanyahu.

Ông Trump nói với Financial Times rằng các đòn tấn công của Iran không làm thay đổi mục tiêu theo đuổi giải pháp ngoại giao với Tehran.

“Điều đó sẽ không ảnh hưởng gì đến thỏa thuận… Chúng ta sẽ xem kết quả thế nào. Nhưng các cuộc tấn công đó không mang lại tác động đáng kể. Đây là một trong những chuyện đã kéo dài 3.000 năm, hoặc 47 năm, tùy cách tính” - ông Trump nói.

Theo Financial Times, ông Trump không nói rằng các bên sắp đạt được thỏa thuận, dù trước đó cùng ngày ông đã nói như vậy với đài Fox News.

Ông Trump cũng nhắc lại quan điểm rằng Mỹ có thể sử dụng vũ lực nếu không đạt được thỏa thuận.

“[Việc không đạt được thỏa thuận] sẽ dẫn tới 2 khả năng… Thứ nhất, có thể chúng tôi sẽ can thiệp và xử lý phần còn lại mà chúng tôi chưa giải quyết bằng quân sự. Hoặc chúng tôi sẽ tiếp tục duy trì phong tỏa hải quân đối với Iran, vì lệnh phong tỏa này có lẽ còn mạnh hơn bất kỳ cuộc tấn công nào từng nhằm vào quốc gia đó” - ông Trump nói.

Trước đó, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cho biết đã tấn công căn cứ không quân Ramat David ở miền bắc Israel bằng tên lửa đạn đạo vào ngày 7-6. Hành động này của Iran được cho là phản ứng trước việc Israel không kích vào khu vực Beirut trước đó cùng ngày.