Iran tấn công trả đũa Mỹ, cảnh báo mở rộng chiến sự 27/06/2026 07:01

(PLO)- Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cho biết đã đáp trả đòn không kích trước đó của Mỹ.

Sáng 27-6, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cho biết đã đáp trả đòn không kích trước đó của Mỹ, theo hãng thông tấn Tasnim.

IRGC ra tuyên bố cho biết lực lượng hải quân của họ đã tấn công các vị trí có quân đội Mỹ đồn trú trong khu vực, nhưng không nêu rõ địa điểm cụ thể.

Lực lượng này cũng lên án các cuộc không kích của Mỹ nhằm vào Iran, cho rằng Washington "một lần nữa vi phạm các cam kết của mình và tiến hành không kích" vào bờ biển Iran.

"Theo Điều 5 của Biên bản ghi nhớ, Islamabad có các thỏa thuận với Cộng hòa Hồi giáo Iran về việc kiểm soát hoạt động hàng hải tại eo biển Hormuz. Tuy nhiên, Mỹ đã kích động nhiều bên nhằm phá vỡ cam kết này, và hành động đó đã vấp phải sự đáp trả cần thiết" - tuyên bố của IRGC nêu rõ.

Thủ đô Tehran (Iran). Ảnh: WANA

IRGC cũng cảnh báo rằng nếu các cuộc tấn công tái diễn, Iran sẽ đáp trả với quy mô "rộng hơn và mạnh mẽ hơn".

Mỹ chưa bình luận về thông tin trên.

Trước đó, ngày 26-6, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) thông báo đã tiến hành các đợt không kích nhằm vào Iran sau khi cáo buộc Tehran tấn công một tàu thương mại trên eo biển Hormuz.

"Các máy bay Mỹ đã không kích các địa điểm cất giữ tên lửa và UAV của Iran, cùng các trạm radar ven biển, sau khi Iran sử dụng UAV cảm tử tấn công tàu thương mại M/V Ever Lovely vào ngày 25/6" - CENTCOM viết trên mạng xã hội X.