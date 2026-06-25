Venezuela ban bố tình trạng khẩn cấp sau 2 trận động đất liên tiếp 25/06/2026 10:25

(PLO)- Venezuela xác nhận đã có người thiệt mạng sau hai trận động đất mạnh liên tiếp, thành lập một lực lượng đặc nhiệm cấp cao để chỉ đạo công tác tìm kiếm cứu nạn.

Quyền Tổng thống Venezuela - bà Delcy Rodríguez đã ban bố tình trạng khẩn cấp sau khi nước này hứng chịu hai trận động đất mạnh liên tiếp vào ngày 24-6, đài CNN đưa tin.

Bà Rodríguez xác nhận đã có người thiệt mạng nhưng chưa công bố số lượng cụ thể. Đồng thời, bà thông báo thành lập một lực lượng đặc nhiệm cấp cao để chỉ đạo công tác tìm kiếm cứu nạn.

“Chúng tôi đã kích hoạt toàn bộ mạng lưới y tế công và tư trên cả nước, đặc biệt tại các khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất, nhằm điều trị cho những người bị thương trong thời điểm hết sức nhạy cảm này. Chúng tôi cũng xin gửi lời chia buồn sâu sắc tới các gia đình không may mất người thân” - bà nói.

Lực lượng cứu hộ tìm kiếm các nạn nhân trong một tòa nhà bị sập tại thủ đô Caracas (Venezuela) ngày 24-6. Ảnh: AFP

Theo bà Rodríguez, sân bay quốc tế Maiquetía, cửa ngõ hàng không phục vụ thủ đô Caracas, đã phải đóng cửa do cơ sở hạ tầng bị hư hại nghiêm trọng.

Chính phủ Venezuela cũng quyết định cho học sinh nghỉ học trên toàn quốc đến hết tuần. Hoạt động đường sắt cùng các hoạt động được đánh giá là không thiết yếu tạm thời bị đình chỉ.

Tại thủ đô Caracas, nhiều tòa nhà được ghi nhận đã bị sập. Các bang Miranda, La Guaira, Aragua, Carabobo và Falcón cũng chịu ảnh hưởng, trong đó một số khu vực xảy ra mất điện.

“Đây là một sự việc có hậu quả hết sức nghiêm trọng” - quyền tổng thống Venezuela nhấn mạnh.

Trước đó, Venezuela hứng chịu hai trận động đất mạnh chỉ cách nhau chưa đầy một phút trong ngày 24-6.

Trận động đất đầu tiên có độ lớn 7,2 độ richter xảy ra gần thành phố San Felipe (thủ phủ bang Yaracuy) vào khoảng 18 giờ 04 phút (giờ miền Đông Mỹ). Chỉ 40 giây sau, một trận động đất mạnh hơn với độ lớn 7,5 độ richter tiếp tục xảy ra tại khu vực cách thị trấn Yumare (thuộc bang Yaracuy) khoảng 23 km về phía đông nam.